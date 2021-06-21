Российский миллиардер попал под санкции ЕС за поддержку Лукашенко 13 0 Экономика

Запад представил Александру Лукашенко давно обещанные санкции: Евросоюз, США, Великобритания и Канада одновременно ввели ограничения против его режима в Белоруссии. В «черный список» развитых стран попали 78 граждан и 8 компаний. Одним из фигурантов списка стал российский миллиардер Михаил Гуцериев с состоянием 2,5 млрд долларов.