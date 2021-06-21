Российский миллиардер попал под санкции ЕС за поддержку Лукашенко
21 Июня 2021 13 0 Экономика
Запад представил Александру Лукашенко давно обещанные санкции: Евросоюз, США, Великобритания и Канада одновременно ввели ограничения против его режима в Белоруссии. В «черный список» развитых стран попали 78 граждан и 8 компаний. Одним из фигурантов списка стал российский миллиардер Михаил Гуцериев с состоянием 2,5 млрд долларов.
Санкции за поддержку режима
- Полный список власти ЕС вывесили на своем официальном сайте. Среди лиц, которым заблокируют счета и активы в ЕС, США, Великобритании и Канаде: министр обороны Виктор Хренин, глава СК Дмитрий Гора, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, бывший командир Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николай Карпенков.
- В американский «черный список» попали: пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, командир спецподразделения «Альфа» Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб, председатель КГБ Иван Тертель, командующий внутренними войсками Николай Карпенков и генпрокурор Андрей Швед.
- Также в список попал близкий Лукашенко российский миллиардер Михаил Гуцериев, чье состояние Forbes оценивает в 2,5 млрд долларов. Он владеет пакетами акций в «Русснефти» (22,4%), «Нефтисы» (68%), «Кузбасской топливной компании». Кроме этого ему принадлежал обанкротившийся банк Бинбанк.
- Гуцериев был одним из крупнейших частных инвесторов Белоруссии. Он вкладывал средства в Мозырский НПЗ и инвестировал около 2 млрд долларов в добычу калийных удобрений. В республике он работал через две компании – «Славнефть» и «Славкалий». Помимо сырья он построил отель «Ренессанс» и терминал в аэропорту Минска, а также бизнес-центр и базу отдыха. Последний проект Гуцериева – криптовалютная биржа Currence.com в «Парке высоких технологий».
- Гуцериев также поставлял нефть на белорусские НПЗ, когда между Минском и Москвой было противостояние по поводу интеграции и Москва. Он остался де-факто единственным поставщиком, после того как российские компании отказались от поставок из-за угрозы санкций США.
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- В «черный список» ЕС попали крупные белорусские предприятия: МАЗ, БелАЗ, «Новая нефтяная компания» (единственная частная компания, которая экспортирует нефть из республики). После этих санкций ЕС обещает еще более жесткий пакет секторальных санкций – они коснутся экспорта нефтепродуктов и калийных удобрений. Также возможен запрет на кредиты для финансового сектора республики и операции с ее ценными бумагами. Эти санкции должны утвердить лидеры ЕС 24-25 июня, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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