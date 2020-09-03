Властям «не страшно» отключение России от SWIFT за отравление Навального 429 0 Экономика

Российские власти не боятся возможных санкций за отравление оппозиционера Алексея Навального. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, отключение от системы межбанковских платежей SWIFT выглядит маловероятным, поскольку тогда будет сразу понятно – «это политически мотивированное решение». Россия, по мнению депутата, адаптировалась к экономическим санкциям и принимает меры для поддержки экономики.