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Властям «не страшно» отключение России от SWIFT за отравление Навального

3 Сентября 2020 429 0 Экономика
Властям «не страшно» отключение России от SWIFT за отравление Навального

Российские власти не боятся возможных санкций за отравление оппозиционера Алексея Навального. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, отключение от системы межбанковских платежей SWIFT выглядит маловероятным, поскольку тогда будет сразу понятно – «это политически мотивированное решение». Россия, по мнению депутата, адаптировалась к экономическим санкциям и принимает меры для поддержки экономики.

Властям ничего не страшно

  • «Нам уже ничего не страшно», – заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков по поводу возможных санкций за отравление Навального. Он уверен, что Запад не отключит Россию от системы межбанковских платежей SWIFT, поскольку «тогда сразу будет понятно, что это политически мотивированное решение», передает его слова Интерфакс.
  • По его мнению, отключение российской банковской системы от мировой «ни к чему хорошему не приведет ни европейские страны, ни США». Аксаков подчеркнул, что от этого «серьезно пострадают» страны, с которыми у России достаточно крупный товарооборот, достаточно большой объем операций. «Это решение ударит и по нашим партнерам», – уверен Аксаков.
  • Депутат уверен, что санкции будут персональными, а не системными – «против каких-то политических персон». «А чисто экономические меры, сейчас все убедились, что они не работают», – сказал Аксаков. Основными потерями от отравления Навального депутат назвал потерю имиджа России, которая будет влиять на привлечение займов и расширение торговли.
  • Само отравление Навального «Новичком» Аксаков считает «откровенной провокацией» против российских властей. «Отправлять "Новичком" внутри страны так глупо, примитивно», – заявил депутат. Но именно об этом говорит исследование анализов Навального медиками Бундесвера – Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Томске.
  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель прямым текстом заявила: «Алексей Навальный стал жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать». Она призвала власти России к ответу. США и Великобритания собираются добиваться привлечения к ответственности виновных, «куда бы ни привели доказательства», подчеркивается в сообщении.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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