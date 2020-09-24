Власти взялись за бедных. Добавят от 185 до 500 рублей в месяц 123 0 Экономика

Правительство России начало борьбу с бедностью, затеяв пересмотр двух ключевых показателей – прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Первый будет повышен в 2021 году на 320 руб., второй – на 570 руб. Однако это, напротив, может увеличить количество россиян за чертой бедности, которых на сегодняшний день насчитывается 19,9 млн человек, или 13,5% населения. Дело в том, что при повышении прожиточного минимума из-за в целом низких доходов россиян за черту бедности попадает все больше человек.