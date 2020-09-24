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Власти взялись за бедных. Добавят от 185 до 500 рублей в месяц
24 Сентября 2020 123 0 Экономика
Правительство России начало борьбу с бедностью, затеяв пересмотр двух ключевых показателей – прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Первый будет повышен в 2021 году на 320 руб., второй – на 570 руб. Однако это, напротив, может увеличить количество россиян за чертой бедности, которых на сегодняшний день насчитывается 19,9 млн человек, или 13,5% населения. Дело в том, что при повышении прожиточного минимума из-за в целом низких доходов россиян за черту бедности попадает все больше человек.
Арифметика бедности и нищеты
- В 2021 году Минтруда предложило установить прожиточный минимум на уровне 44,2% от медианного подушевого дохода, сообщает «Коммерсант». Новый подход позволит увеличить показатель с 11468 рублей во втором квартале 2020 года до 11653 рублей в 2021 году, то есть на 185 рублей.
- Эта сумма равняется медианному среднедушевому доходу за 2019 год – 26365 руб. До этого прожиточный минимум рассчитывался исходя из стоимости минимально допустимого набора товаров и услуг.
- Помимо этого, как пишет РБК, Минтруда предлагает увеличить МРОТ до 42% медианной зарплаты по стране. Это позволит повысить его с 12130 до 12700 рублей, или на 570 рублей. Повышение МРОТ будет временным – до 2026 года. Правительство уже одобрило соответствующие поправки.
- В конце второго квартала власти столкнулись с резким ростом числа официально бедных. По данным Росстата, 19,9 млн человек оказались за чертой бедности, или 13,5% населения. За год количество бедных россиян выросло на 1,3 млн человек, или 0,7% населения.
- Однако принимаемые меры рискуют только увеличить уровень бедности в России. Даже небольшое повышение прожиточного минимума ведет к росту числа бедных. При повышении планки отсечения в 14 тыс. руб., бедными официально становятся 22,4% населения, или 3 млн человек дополнительно. Если же поднять планку до 19 тыс. руб., то нищими окажутся 36,8% граждан, более 50 млн человек. Проблема в том, что больше половины населения (56,1%) получают меньше 27 тыс. руб. в месяц и с этим власти ничего не делают, поскольку, по словам президента Владимира Путина, средний класс в России получает 17 тыс. руб. Значит, все не так плохо.
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