Власти собираются взыскать с россиян почти 2 трлн рублей по кредитам 273 0 Экономика

Федеральная служба приставов работает по 8 млн исполнительных производств и собирается взыскать долги россиян по кредитам на 1,8 трлн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальную статистику ведомства за январь. В прошлом году количество должников было на 2,2 млн меньше, а общая сумма взыскания оценивалась в 1,6 трлн руб.