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Власти собираются взыскать с россиян почти 2 трлн рублей по кредитам
7 Марта 2021 273 0 Экономика
Федеральная служба приставов работает по 8 млн исполнительных производств и собирается взыскать долги россиян по кредитам на 1,8 трлн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальную статистику ведомства за январь. В прошлом году количество должников было на 2,2 млн меньше, а общая сумма взыскания оценивалась в 1,6 трлн руб.
Количество долгов и должников выросло
- В январе 2021 года количество должников по кредитам, с которых власти собираются взыскивать деньги, увеличилось с 5,8 до 8 млн человек по сравнению с прошлым годом. Общая сумма просроченной задолженности, в свою очередь, выросли с 1,6 до 1,8 трлн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.
- Число новых исполнительных производств растет стремительно – только за январь приставы завели 555 тыс. новых дел на сумму 73,4 млрд руб. При этом средняя сумма взыскиваемого с физических лиц долга составляет 225 тыс. руб.
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- Отмечается, что объем долгов россиян по кредитам в 3,5 раза выше задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для сравнения: в то время как с россиян пытаются добиться выплаты 1,8 трлн руб. просроченных кредитов, с юрлиц и ИП взыскивают всего 525 млрд руб. в пользу банков.
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