Власти придумали способ бороться с YouTube 292 1 Политика

Российские власти недовольны тем фактом, что на YouTube приходится 30-35% всего мобильного трафика в России и при этом государственная пропаганда на видеоплатформе проигрывает конкуренцию независимым блогерами. В администрации президента и Минцифры придумали способ, как отвлечь россиян от YouTube и переключить их внимание на другие сайты. Как узнал «Коммерсант», в рамках эксперимента «Доступный интернет» операторов мобильной связи обяжут сделать бесплатным доступ к видео «ВКонтакте» и «Одноклассников». Платить за это придется всем россиянам, поскольку такой шаг приведет к росту тарифов выше инфляции.