Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
09 ФЕВ, 17:33 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

09 ФЕВ, 17:33 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Власти придумали способ бороться с YouTube

9 Февраля 2021 292 1 Политика
Власти придумали способ бороться с YouTube

Российские власти недовольны тем фактом, что на YouTube приходится 30-35% всего мобильного трафика в России и при этом государственная пропаганда на видеоплатформе проигрывает конкуренцию независимым блогерами. В администрации президента и Минцифры придумали способ, как отвлечь россиян от YouTube и переключить их внимание на другие сайты. Как узнал «Коммерсант», в рамках эксперимента «Доступный интернет» операторов мобильной связи обяжут сделать бесплатным доступ к видео «ВКонтакте» и «Одноклассников». Платить за это придется всем россиянам, поскольку такой шаг приведет к росту тарифов выше инфляции.

Скрытая борьба с YouTube

  • Российские пользователи в ближайшее время могут получить бесплатный доступ к видео «ВКонтакте», «Одноклассников», а также онлайн-трансляциям «Первого канала», «России-1» и других «кнопок» мультиплекса, пишет «Коммерсант». Для этого власти задействуют программу «Доступный интернет», которая охватывает 371 социально значимый сайт.
  • С начала эксперимента с «Доступным интернетом», по данным Минцифры, в нм поучаствовали 1,8 млн уникальных пользователей. Ориентируясь на этот успех, как утверждает один из источников издания, администрация президента хочет создать на этой основе альтернативу зарубежным видеосервисам, главным образом YouTube.
  • Негатив в отношении YouTube у администрации президента возник после блокировки на платформе «Царьграда», RT и «Крым 24». Но и раньше большинству видео государственных телеканалов приходилось обходиться без системы оценки (лайки и дизлайки), а иногда и без комментариев – даже новогодние послания президента Владимира Путина получали большое количество отрицательных оценок. Это не могло не раздражать власти.
  • Однако другой источник утверждает, что инициатива исходит от главы Минцифры Максута Шадаева, который видит в бесплатном видео «социальную функцию». Как бы то ни было, бесплатным контент не будет: по словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, тарифы уже растут быстрее инфляции. Если видео станет бесплатным на многих платформах, то 30% пользователей перестанут платить за интернет, говорит гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • В таком случае операторы будут компенсировать затраты на бесплатное видео повышением тарифов, а также начнут вставлять большое количество рекламы. Бороться таким образом с YouTube, как считают эксперты, не получится.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
14:55 0 0
Лина:

Дурь за дурью гуськом ходит. Одна идея бредовей другой. Как очертенело!

Статьи

Российские космонавты пожаловались на низкие зарплаты

Российские космонавты пожаловались на низкие зарплаты
Политика

Доходы россиян будут расти ежегодно на 876 рублей до 2030 года

Доходы россиян будут расти ежегодно на 876 рублей до 2030 года
Экономика

Правительство отказалось связывать помощь россиянам на 500 млрд рублей с выборами и протестами

Правительство отказалось связывать помощь россиянам на 500 млрд рублей с выборами и протестами
Экономика

Времена «хуже 90-х». Подрядчики «Газпрома» начали задерживать зарплаты

Времена «хуже 90-х». Подрядчики «Газпрома» начали задерживать зарплаты
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Адресная продовольственная помощь в интересах всех и каждого

Адресная продовольственная помощь в интересах всех и каждого

Новая линия мытых яиц запущена в Смоленской области

Новая линия мытых яиц запущена в Смоленской области

Новости дня

17:27 В Кремле рассказали об индексации пенсий работающим пенсионерам В Кремле рассказали об индексации пенсий работающим пенсионерам
Мишустин поручил регионам поддержать бизнес в сфере торговли
Мишустин поручил регионам поддержать бизнес в сфере торговли
17:15 Стало известно, почему в России подорожали продукты Стало известно, почему в России подорожали продукты
15:41 В Кремле ответили на сообщения о поддержке россиян на сумму 500 млрд рублей В Кремле ответили на сообщения о поддержке россиян на сумму 500 млрд рублей
13:34 Переболевшим COVID-19 россиянам могут снизить пенсионный возраст Переболевшим COVID-19 россиянам могут снизить пенсионный возраст
12:57 В Германии рассказали о последствиях отказа от СП-2 В Германии рассказали о последствиях отказа от СП-2
11:38 В РФ выявили менее 16 тысяч новых случаев заражения COVID-19 В РФ выявили менее 16 тысяч новых случаев заражения COVID-19
В Москве могут отменить ограничения из-за COVID-19 в ближайшие месяцы
В Москве могут отменить ограничения из-за COVID-19 в ближайшие месяцы
10:42 Названы сроки окончания работ по СП-2 в водах Дании Названы сроки окончания работ по СП-2 в водах Дании

Узнай, страна!

10:32 Адресная продовольственная помощь в интересах всех и каждого Адресная продовольственная помощь в интересах всех и каждого
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
08 ФЕВ, 20:47 Новая линия мытых яиц запущена в Смоленской области Новая линия мытых яиц запущена в Смоленской области
08 ФЕВ, 18:40 Крупный животноводческий комплекс будет построен в Калужской области Крупный животноводческий комплекс будет построен в Калужской области
07 ФЕВ, 18:17 ТОП-10 достижений недели: регионы России строили корабли и создавали уникальные разработки ТОП-10 достижений недели: регионы России строили корабли и создавали уникальные разработки
05 ФЕВ, 20:08 Уникальную шлифовальную машину создали в Нижегородской области Уникальную шлифовальную машину создали в Нижегородской области
05 ФЕВ, 18:53 Авиадвигатели будущего начали разрабатывать в Самарской области Авиадвигатели будущего начали разрабатывать в Самарской области
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
05 ФЕВ, 09:33 Марина Карпова: ТПП РФ продолжает работу по решению проблем особо охраняемых природных территорий Марина Карпова: ТПП РФ продолжает работу по решению проблем особо охраняемых природных территорий
04 ФЕВ, 22:29 Первый крупнотоннажный траулер-процессор «Баренцево море» вышел в море Первый крупнотоннажный траулер-процессор «Баренцево море» вышел в море
04 ФЕВ, 19:46 В Югре продолжаются работы по строительству полигона для ТКО В Югре продолжаются работы по строительству полигона для ТКО
04 ФЕВ, 17:49 Питьевая вода станет качественной. В России начинается маркировка бутилированный воды Питьевая вода станет качественной. В России начинается маркировка бутилированный воды
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter