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Власти придумали способ бороться с YouTube
9 Февраля 2021 292 1 Политика
Российские власти недовольны тем фактом, что на YouTube приходится 30-35% всего мобильного трафика в России и при этом государственная пропаганда на видеоплатформе проигрывает конкуренцию независимым блогерами. В администрации президента и Минцифры придумали способ, как отвлечь россиян от YouTube и переключить их внимание на другие сайты. Как узнал «Коммерсант», в рамках эксперимента «Доступный интернет» операторов мобильной связи обяжут сделать бесплатным доступ к видео «ВКонтакте» и «Одноклассников». Платить за это придется всем россиянам, поскольку такой шаг приведет к росту тарифов выше инфляции.
Скрытая борьба с YouTube
- Российские пользователи в ближайшее время могут получить бесплатный доступ к видео «ВКонтакте», «Одноклассников», а также онлайн-трансляциям «Первого канала», «России-1» и других «кнопок» мультиплекса, пишет «Коммерсант». Для этого власти задействуют программу «Доступный интернет», которая охватывает 371 социально значимый сайт.
- С начала эксперимента с «Доступным интернетом», по данным Минцифры, в нм поучаствовали 1,8 млн уникальных пользователей. Ориентируясь на этот успех, как утверждает один из источников издания, администрация президента хочет создать на этой основе альтернативу зарубежным видеосервисам, главным образом YouTube.
- Негатив в отношении YouTube у администрации президента возник после блокировки на платформе «Царьграда», RT и «Крым 24». Но и раньше большинству видео государственных телеканалов приходилось обходиться без системы оценки (лайки и дизлайки), а иногда и без комментариев – даже новогодние послания президента Владимира Путина получали большое количество отрицательных оценок. Это не могло не раздражать власти.
- Однако другой источник утверждает, что инициатива исходит от главы Минцифры Максута Шадаева, который видит в бесплатном видео «социальную функцию». Как бы то ни было, бесплатным контент не будет: по словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, тарифы уже растут быстрее инфляции. Если видео станет бесплатным на многих платформах, то 30% пользователей перестанут платить за интернет, говорит гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.
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- В таком случае операторы будут компенсировать затраты на бесплатное видео повышением тарифов, а также начнут вставлять большое количество рекламы. Бороться таким образом с YouTube, как считают эксперты, не получится.
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Дурь за дурью гуськом ходит. Одна идея бредовей другой. Как очертенело!