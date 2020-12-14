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Власти остановят рост цен. Раскрыт план правительства

14 Декабря 2020 27 0 Экономика
Власти остановят рост цен. Раскрыт план правительства

Правительство России после публичной порки от президента Владимира Путина разработало меры по сдерживанию цен на продукты питания. С одной стороны, профильные министерства заключат соглашения о ценах с производителями сахара и подсолнечного масла. С другой – введут контроль за ценами на социально значимые товары и будут реагировать при их подорожании на 10%. Оба механизма заработают уже к концу года.

Успеть до конца года

  • Министр экономического развития Максим Решетников представил план правительства по сдерживанию цен на продовольствие. По его словам, до 20 декабря власти подпишут соглашение с производителями сахара и подсолнечного масла. Оно будет действовать до 1 апреля 2021 года, а за его исполнением проследит Федеральная налоговая служба (ФНС).
  • За стабилизацию цен на сахар производители получат льготный кредит по ставке от 1 до 5% и помощь Минсельхоза по увеличению посевных площадей сахарной свеклы. Для производителей подсолнечника вводятся запретительные вывозные пошлины в 30% и не менее 165 евро за тонну. Этот запрет будет действовать по 30 июня 2021 года. То же самое может быть сделано в отношении подсолнечного масла, которое у России скупает Турция. Однако это будет кнутом на случай, если производители не выполнят условие по стабилизации цен.
  • Рост цен на макаронные изделия остановят за счет введения квоты на экспорт зерновых с 15 февраля до 30 июня 2021 года. Вывозная пошлина составит 25 евро до 17,5 млн тонн и 50% сверх квоты, но не менее 100 евро. От Минсельхоза мукомолы получат субсидии на возмещение затрат на покупку пшеницы, а хлебопеки – на возмещение части затрат на муку.
  • Также правительство собирается регулировать цены на социально значимые продукты. Для этого будет задействовано постановление правительства №530 от 208 года, которое предполагает устанавливать регулируемые цены на срок до 90 дней в экстренных ситуациях. Правда, в нем оговаривается условие для этого – колебание цен в 30%. Минэкономразвития предлагает снизить планку колебаний до 10% за месяц без учета сезонных колебаний.
  • Высокие цены на продовольствие привлекли внимание президента Владимира Путина на совещании 9 декабря. Официальный показатель инфляции говорит о росте цен на 4,8%, но в реальности продуктовая инфляция достигла 14%, а по отдельным продуктам, как например подсолнечное масло – 71% с начала года. Миллиарде Олег Дерипаска обвинил во всем Центробанк, который не обеспечивает низкие ставки по кредитам для сельхозпроизводителей.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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