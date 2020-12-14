Власти остановят рост цен. Раскрыт план правительства 27 0 Экономика

Правительство России после публичной порки от президента Владимира Путина разработало меры по сдерживанию цен на продукты питания. С одной стороны, профильные министерства заключат соглашения о ценах с производителями сахара и подсолнечного масла. С другой – введут контроль за ценами на социально значимые товары и будут реагировать при их подорожании на 10%. Оба механизма заработают уже к концу года.