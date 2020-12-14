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Виновата Набиуллина. Дерипаска назвал причину роста цен на продукты

14 Декабря 2020 233 0 Экономика
Виновата Набиуллина. Дерипаска назвал причину роста цен на продукты

Последовательный критик политики Центробанка и его главы Эльвиры Набиуллиной, миллиардер Олег Дерипаска назвал причину роста цен на продовольствие. В своем телеграм-канале он написал, что все дело в процентных ставках, под которые вынуждены кредитоваться аграрии и производители сельскохозяйственной продукции. Ставки на уровне 12% годовых, по мнению миллиардера, ведут к повышению цен на продукты. О девальвации рубля, монополизации сельского хозяйства, ограничении производства и росте мировых цен на продовольствие он умолчал.

Все дело в ставках

  • Миллиардер Олег Дерипаска не стал вникать в текущую ситуацию на мировом и российском сельскохозяйственном рынке, он посмотрел на проблему высоких цен на еду глубже. По его словам, в России были «нормальные министры» во главе Минсельхоза – Зубков, Ткачев, Гордеев и Патрушев, но все они были не способны сотворить чуда при высоких кредитных ставках, за которые отвечает Центробанк.
  • «Мы должны удивляться, что вообще есть продовольствие в достатке», – подчеркнул Дерипаска. Ведь за последние 10-15 лет аграрный сектор получат финансирование под 12% годовых (здесь он забыл о субсидиях государства и ставке до 5% годовых на развитие сельского хозяйства). «Ну и какую прибыль он должен получать, чтоб отдать эти проценты?» – спрашивает миллиардер.
  • Ничего не изменится, пока фермеры получают деньги под ростовщические проценты (5% годовых?), пишет Дерипаска, попутно сообщая, что 95% самого активного населения переехало в так называемую «Большую Москву» (еще одна тема, которая его беспокоит наравне с политикой ЦБ, но тут непонятно кого критиковать – Собянина?).
  • Дерипаска заверяет: «Если мы предоставим аграрному сектору деньги хотя бы под такой же процент, как в Европе или в Америке, не будет никакого роста цен». Только не удосуживается уточнить, что США тратят на сельскохозяйственные дотации 280 млрд долларов в год, а Евросоюз – 60 млрд евро. При этом ставки по кредитам и в США, и в ЕС не субсидируются, поскольку кредиты доступны под 2-4% годовых. Основная поддержка уходит на страховку от неурожая (США) и финансовую «погектарную» поддержку производителей (ЕС).
  • Также Дерипаска предлагает делать серьезные вложения в инфраструктуру, логистику и хранение. Но опять же не уточняет, кто должен вкладывать и за счет каких средств. Более того, идея о том, что «предложение будет значительно превышать спрос» не понравится самим производителям: два последних года производство сахара в России превышало спрос и цены падали. Это в итоге приводило к убыточности предприятий, а когда в 2020 году из-за неурожая сахарной свеклы цены выросли и отыграли инфляцию двух лет, темой занялся сам президент.
  • Миллиардер не верит, что заморозка цен поможет решить вопрос с дорогим продовольствием в стране (это логично – проблема лишь откладывается до 1 апреля 2021 года). Но он все-таки не отказал себе в удовольствии еще раз пройтись по политике ЦБ, который в «борьбе с инфляцией» может повысить процентные ставки и сделать кредиты для экономики еще дороже. В этом он прав – снижение ключевой ставки в 2020 году до исторического минимума показало, что главный инструмент ЦБ не работает и не способен создать базовые условия для роста экономики.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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