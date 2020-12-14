Виновата Набиуллина. Дерипаска назвал причину роста цен на продукты 233 0 Экономика

Последовательный критик политики Центробанка и его главы Эльвиры Набиуллиной, миллиардер Олег Дерипаска назвал причину роста цен на продовольствие. В своем телеграм-канале он написал, что все дело в процентных ставках, под которые вынуждены кредитоваться аграрии и производители сельскохозяйственной продукции. Ставки на уровне 12% годовых, по мнению миллиардера, ведут к повышению цен на продукты. О девальвации рубля, монополизации сельского хозяйства, ограничении производства и росте мировых цен на продовольствие он умолчал.