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Расходы на чиновников и вооружение попали под нож
17 Сентября 2020 20 0 Экономика
Российское правительство объявило о сокращении всех «незащищенных» статей бюджета. Минфин срежет финансирование на 10% по всем направлениям, кроме государственной программы вооружения, которая будет ужата на 5% в 2021-2023 годах. Экономия на чиновниках будет незначительной – власти предлагают не урезать оклады, а всего лишь пропустить ежегодную индексацию.
На чиновниках сэкономят меньше, чем на вооружении
- Правительство одобрило федеральный бюджет на 2021-2023 годы, в котором на 10% сокращены расходы на «незащищенные» статьи, а также на 5% урезана госпрограмма вооружений. По словам министра финансов Антона Силуанов, которые приводит РБК, всего суммарное сокращение бюджетных ассигнований в 2021 году составит 927 млрд руб., в 2022-м – 970 млрд, а в 2023-м – около 900 млрд.
- Как отметил Силуанов, без оптимизации правительству не удалось бы выйти на сбалансированный бюджет: в 2020 году дефицит достигнет 4,4% ВВП, в следующие три года он опустится до 2,4% и 1,1%. Силуанов признался, что «по ниточке со всех мер собирали». В итоге 50 «незащищенных» статей попали под нож.
- Секвестр не затронет дотации регионам, социальные пособия, пенсии военнослужащим, судебную систему, обслуживание госдолга и межбюджетные трансферты. Зато «нож» Минфина пройдется по засекреченной программе вооружений. Расходы на национальную оборону снизятся до 2,7% ВВП в 2021 году и до 2,5% в 2023-м.
- По словам вице-премьера Юрия Борисова, ежегодный объем гособоронзаказа составляет около 1,5 трлн руб. Президент Путин говорил, что он будет сокращаться после 2020 года, поскольку основной этап модернизации завершится – армия приблизится к показателю 60% современного вооружения.
- В свою очередь, расходы на государственное управление в первом полугодии 2020 года выросли на 20%, до 667 млрд руб. Если они сохранятся на том же уровне, по итогам года Россия потратит 1,3 трлн руб. на бюрократию, или 1,1% ВВП.
- Больше всего трат пришлось на администрацию президента – 16,6 млрд руб., или в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. В 2021 году Минфин предлагал увеличить расходы на президента на 88,8 млн руб., в 2022-м – на 191 млн руб., а в 2023-м – на 219 млн.
- Сократят расходы на правительство – на 191 млн руб. в 2021 году, на 374 млн в 2022-м и на 131 млн в 2023-м. Отказ от индексации зарплат чиновников на уровень инфляции (4%) оставит в бюджете чуть больше 50 млрд руб. Это сумма, которую власти получат с 0,9% россиян, зарабатывающих больше 450 тыс. руб. в месяц после повышения НДФЛ до 15%.
- Однако, если учесть, что общее сокращение расходов составит 927 млрд руб., то экономия на чиновниках внесет лишь незначительный вклад. Основной удар придется по вооружению.
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