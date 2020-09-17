Расходы на чиновников и вооружение попали под нож 20 0 Экономика

Российское правительство объявило о сокращении всех «незащищенных» статей бюджета. Минфин срежет финансирование на 10% по всем направлениям, кроме государственной программы вооружения, которая будет ужата на 5% в 2021-2023 годах. Экономия на чиновниках будет незначительной – власти предлагают не урезать оклады, а всего лишь пропустить ежегодную индексацию.