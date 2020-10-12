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Власти надувают ипотечный пузырь. Через год россиян ждет еще один кризис

12 Октября 2020 2343 1 Экономика
Власти надувают ипотечный пузырь. Через год россиян ждет еще один кризис

Правительство России спешит на помощь застройщикам и, помимо расширения московской реновации на всю страну, собирается продлить программу льготной ипотеки, которая уже негативно сказалась на рынке – привела к спекулятивному росту цен на квадратные метры. Однако россияне рады обрекать себя на 25-летнюю кабалу – во всех регионах спрос на «дешевую» ипотеку подскочил на 60%. Все это предвещает в ближайшем времени массовые проблемы с выплатой ипотеки.

Россиян «закрепощают» ипотекой

  • Минфин объявил о продлении льготной ипотеки под 6,5% годовых до 31 декабря 2021 года. Для банков и застройщиков это настоящий подарок – они могут выдать и продать панельного низкокачественного жилья не на 900 млрд руб., а на целых 2,8 трлн. Россияне же покупаются на низкий процент, но переплачивают за квадратные метры из-за ажиотажного спроса на них.
  • Правительство приняло программу льготной ипотеки в конце апреля. Она предполагает, что россияне могут купить жилье по сниженной ставке 6,5% на сумму до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн руб. в других регионах.
  • Эксперты при правительстве предупреждали – продлевать программу не стоит. Она была принята как антикризисная временная мера и может привести к надуванию пузыря на ипотечном рынке. Замминистра финансов Алексей Моисеев прямо говорил: ипотека выдается «недостаточно платежеспособным» гражданам, которые не смогут ее оплачивать в последующем.
  • Однако в Минфине теперь заявляют, что программа позволит «повысить эффективность строительной отрасли, доступности ипотеки в условиях распространения коронавирусной инфекции». В ведомстве обещают «благоприятный социально-экономические последствия» от того, что банки будут выдавать налево и направо ипотечные кредиты.
  • На 1 октября банки получили 710 тыс. заявок на льготную ипотеку, из которых успели одобрить около 29% на сумму 575,5 млрд руб., сообщает корпорация ДОМ.РФ. В целом объем ипотечного кредитования выглядит страшно: в июле банки выдали кредитов на 362 млрд руб., в августе – на 375 млрд. Это на 60% больше, чем в прошлом году. Всего за 8 месяцев россиян закредитовались ипотекой на 2,2 трлн руб.
  • При этом, по словам замминистра финансов Моисеева, реально позволить себе ипотеку могут не более 60% граждан, даже если ставка будет 0%. «Люди просто не смогут вернуть тело кредита», – отметил он.
  • Риски ипотеки крайне высоки для всей экономики России, которая может рухнуть, как американская в 2008 году из-за плохих долгов граждан, граждан же ожидает массовое выселение. Все дело в том, что доходы россиян продолжают падать, а цены на недвижимость растут под давлением ажиотажа вокруг якобы дешевой ипотеки.
  • В России еще не было ипотечного кризиса, говорит доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Еще в 1998 году в стране не существовало ипотеки как таковой, а в 2008 году пострадали только валютные ипотечники. Но существенный ипотечный кризис в стране произойдет уже через год-два. Все дело в том, что кредиты раздаются заведомо плохим должникам, у которых почти нет сбережений или которые берут потребительский кредит на первый взнос. При ухудшении экономической ситуации карточный домик ипотеки в России распадется, а это ухудшение впереди – вторая волна коронавируса потянет за собой падение зарплат и сокращение рабочих мест.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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21:03, 12.10 0 0
Анатолий:

Риторический вопрос.

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