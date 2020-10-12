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Власти надувают ипотечный пузырь. Через год россиян ждет еще один кризис
12 Октября 2020 2343 1 Экономика
Правительство России спешит на помощь застройщикам и, помимо расширения московской реновации на всю страну, собирается продлить программу льготной ипотеки, которая уже негативно сказалась на рынке – привела к спекулятивному росту цен на квадратные метры. Однако россияне рады обрекать себя на 25-летнюю кабалу – во всех регионах спрос на «дешевую» ипотеку подскочил на 60%. Все это предвещает в ближайшем времени массовые проблемы с выплатой ипотеки.
Россиян «закрепощают» ипотекой
- Минфин объявил о продлении льготной ипотеки под 6,5% годовых до 31 декабря 2021 года. Для банков и застройщиков это настоящий подарок – они могут выдать и продать панельного низкокачественного жилья не на 900 млрд руб., а на целых 2,8 трлн. Россияне же покупаются на низкий процент, но переплачивают за квадратные метры из-за ажиотажного спроса на них.
- Правительство приняло программу льготной ипотеки в конце апреля. Она предполагает, что россияне могут купить жилье по сниженной ставке 6,5% на сумму до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн руб. в других регионах.
- Эксперты при правительстве предупреждали – продлевать программу не стоит. Она была принята как антикризисная временная мера и может привести к надуванию пузыря на ипотечном рынке. Замминистра финансов Алексей Моисеев прямо говорил: ипотека выдается «недостаточно платежеспособным» гражданам, которые не смогут ее оплачивать в последующем.
- Однако в Минфине теперь заявляют, что программа позволит «повысить эффективность строительной отрасли, доступности ипотеки в условиях распространения коронавирусной инфекции». В ведомстве обещают «благоприятный социально-экономические последствия» от того, что банки будут выдавать налево и направо ипотечные кредиты.
- На 1 октября банки получили 710 тыс. заявок на льготную ипотеку, из которых успели одобрить около 29% на сумму 575,5 млрд руб., сообщает корпорация ДОМ.РФ. В целом объем ипотечного кредитования выглядит страшно: в июле банки выдали кредитов на 362 млрд руб., в августе – на 375 млрд. Это на 60% больше, чем в прошлом году. Всего за 8 месяцев россиян закредитовались ипотекой на 2,2 трлн руб.
- При этом, по словам замминистра финансов Моисеева, реально позволить себе ипотеку могут не более 60% граждан, даже если ставка будет 0%. «Люди просто не смогут вернуть тело кредита», – отметил он.
- Риски ипотеки крайне высоки для всей экономики России, которая может рухнуть, как американская в 2008 году из-за плохих долгов граждан, граждан же ожидает массовое выселение. Все дело в том, что доходы россиян продолжают падать, а цены на недвижимость растут под давлением ажиотажа вокруг якобы дешевой ипотеки.
- В России еще не было ипотечного кризиса, говорит доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Еще в 1998 году в стране не существовало ипотеки как таковой, а в 2008 году пострадали только валютные ипотечники. Но существенный ипотечный кризис в стране произойдет уже через год-два. Все дело в том, что кредиты раздаются заведомо плохим должникам, у которых почти нет сбережений или которые берут потребительский кредит на первый взнос. При ухудшении экономической ситуации карточный домик ипотеки в России распадется, а это ухудшение впереди – вторая волна коронавируса потянет за собой падение зарплат и сокращение рабочих мест.
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