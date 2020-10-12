Власти надувают ипотечный пузырь. Через год россиян ждет еще один кризис 2343 1 Экономика

Правительство России спешит на помощь застройщикам и, помимо расширения московской реновации на всю страну, собирается продлить программу льготной ипотеки, которая уже негативно сказалась на рынке – привела к спекулятивному росту цен на квадратные метры. Однако россияне рады обрекать себя на 25-летнюю кабалу – во всех регионах спрос на «дешевую» ипотеку подскочил на 60%. Все это предвещает в ближайшем времени массовые проблемы с выплатой ипотеки.