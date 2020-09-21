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Власти начнут изымать жилье у россиян. Госдума узаконит порядок

21 Сентября 2020 140 0 Экономика
Власти начнут изымать жилье у россиян. Госдума узаконит порядок

Власти собираются распространить московскую реновацию на всю Россию и разрешить местным чиновникам изымать у россиян жилье под предлогом «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан». Соответствующий законопроект поступил в Госдуму, которая внесет изменения в ряд законов, чтобы открыть дорогу к изъятию жилья у граждан.

Технологии московской реновации в деле

  • Российские власти продолжают наступление на права частной собственности граждан. По информации «Коммерсанта», в Госдуму внесен законопроект, позволяющий местным чиновникам сносить любые многоквартирные дома, прикрывшись благовидной целью – улучшением среды и созданием благоприятных условий для проживания.
  • Для этого Госдума примет поправки в Градостроительный, Жилищный и Земельный кодексы России. За эти поправки, как пишет «Коммерсант», отвечают сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и Евгений Москвичев. Предложенный для всей страны проект во многом основан на нормативной базе реновации в Москве.
  • Согласно закону, если две трети собственников мнгоквартирного дома проголосуют за включение его в программу реновации, то дом будет снесен, а его жители расселены. Но при этом дом может быть и исключен из программы одной третью голосов. Что делает борьбу между сторонниками и противниками сноса и расселения непримиримой. Более того, как будут учитываться голоса, предстоит определять местным властям.
  • Тем, кто будет расселен в результате снова их дома, обещано равнозначное жилье – что подразумевает аналогичную площадь и количество комнат. Если дом снесут в поселке городского типа, то новое жилье дадут в этом же поселке, если в городе – то в том же районе. Также собственникам будет предложено получить равноценную квартиру в старом доме или забрать деньги за свое жилье.
  • Предусмотрели авторы законопроекта и снос целых кварталов и районов. Так, например, под предлогом «комплексного развития территорий» будут сноситься кварталы, в котором половина жилья будет признана аварийным или самовольными постройками, а также многоквартирными домами, попавшими под программу реновации.
  • Таким образом, закон повторяет скандальный закон от 2018 года, разрешающим принудительное изъятие недвижимости для муниципальных нужд. При этом для такого изъятия нужно, чтобы чиновники включили дом в муниципальную программу реконструкции. Обоснований для этого по закону не требуется. В 2018 году закон не прошел, но депутаты снова вернулись к нему через два года.
  • Появление инициативы об изъятии жилья у россиян совпадает с целями правительства по массовому жилищному строительству. В Кремле считают, что строительство жилья для россиян поможет перезапустить рост экономики и снизить бедность. В 2020 году правительство должно улучшить жилищные условия 3,5 млн человек, в 2021-м – 3,9 млн, а к 2024-му довести их до 5 млн.
  • Спасти жилье россиян, которым не требуется улучшать жилищные условия, может помочь только провал программы. В 2019-м она с треском провалилась – жилья было сдано на 13% меньше плана. В текущем году отставание от плана в первом полугодии составляло 11,4%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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