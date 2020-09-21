Власти начнут изымать жилье у россиян. Госдума узаконит порядок 140 0 Экономика

Власти собираются распространить московскую реновацию на всю Россию и разрешить местным чиновникам изымать у россиян жилье под предлогом «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан». Соответствующий законопроект поступил в Госдуму, которая внесет изменения в ряд законов, чтобы открыть дорогу к изъятию жилья у граждан.