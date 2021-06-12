Власти могут заморозить цены на бензин. Они растут в 1,5 раза быстрее инфляции 90 0 Экономика

Правительство может принять жесткие меры в отношении цен на бензин. По оценке Российского топливного союза, с декабря прошлого года по июнь текущего бензин марки Аи-92 подорожал в оптовом звене на 20,8%, а в рознице – на 6%, в то же самое время Аи-95 стал дороже на 27,5% в опте и на 7% на заправках. При этом инфляция с января по май включительно составила 6%.