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Власти могут заморозить цены на бензин. Они растут в 1,5 раза быстрее инфляции

12 Июня 2021 90 0 Экономика
Власти могут заморозить цены на бензин. Они растут в 1,5 раза быстрее инфляции

Правительство может принять жесткие меры в отношении цен на бензин. По оценке Российского топливного союза, с декабря прошлого года по июнь текущего бензин марки Аи-92 подорожал в оптовом звене на 20,8%, а в рознице – на 6%, в то же самое время Аи-95 стал дороже на 27,5% в опте и на 7% на заправках. При этом инфляция с января по май включительно составила 6%.

Власти усилят сдерживание топливных цен

  • Вице-премьер Александр Новак провел 11 июня совещание по ситуации на топливном рынке. Об этом сообщается на сайте правительства. В ответ на продолжающийся рост цен Новак поручил разработать механизмы «многосторонних соглашений с топливными компаниями о сохранении определенного уровня цен».
  • Предполагается, что «заморозка» затронет не только розничное звено, но и оптовый рынок. По словам участника совещания, главы Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши, сегодня весь розничный бизнес, как независимый, так и интегрированный, подсчитывает убытки от продажи бензина. «Необходимы меры для снижения оптовых цен. Совещание было посвящено этому вопросу», – приводит слова Аркуши «Интерфакс».
  • Фактически у правительства уже есть механизм сдерживания цен – в 2018 году чиновники во главе с Дмитрием Козаком ввели демпфер, который запретил продавать бензин и дизтопливо по ценам, превышающим прошлогодние на 3%. Разницу между экспортной ценой и сниженной для внутреннего рынка покрывали прямыми выплатами из бюджета. Так нефтяным компаниям компенсировали недополученную прибыль.
  • Этот механизм работает и сейчас: в марте нефтяники получили 16,6 млрд руб. из бюджета, а также 46,9 млрд через обратный акциз. Однако демпфер перестал сдерживать цены на внутреннем рынке. Поэтому правительство начало рассматривать вариант с запретом экспорта бензина. Альтернатива ему – увеличение продаж на бирже на 11%. Запрещать экспорт власти не спешат – это может лишить экономику более 10 млрд долларов.

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  • Тем не менее в РТС считают, что при росте спроса на бензин летом на 10-20% цены могут вырасти еще сильнее, а на рынке образуется дефицит. Чтобы не допустить этого, властям необходимо предпринять срочные меры и остановить рост цен на топливо, который подталкивает вверх стоимость всех товаров и услуг.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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