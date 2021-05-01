Удар по валютным доходам России. Запрет на экспорт бензина обойдется в миллиарды долларов 383 2 Экономика

Правительство России пригрозило запретить экспорт бензина на три месяца. Соответствующее постановление подготовило Минэнерго, но премьер-министр пока его не подписал. Радикальная мера призвана остановить рост цен на бензин, который с начала года подорожал на 5,2% из-за «экспортной альтернативы». Однако в случае запрета на экспорт топлива российская экономика может потерять более 10 млрд долларов. В свою очередь, снижение валютной выручки способно ослабить курс рубля.