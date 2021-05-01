Удар по валютным доходам России. Запрет на экспорт бензина обойдется в миллиарды долларов
1 Мая 2021 383 2 Экономика
Правительство России пригрозило запретить экспорт бензина на три месяца. Соответствующее постановление подготовило Минэнерго, но премьер-министр пока его не подписал. Радикальная мера призвана остановить рост цен на бензин, который с начала года подорожал на 5,2% из-за «экспортной альтернативы». Однако в случае запрета на экспорт топлива российская экономика может потерять более 10 млрд долларов. В свою очередь, снижение валютной выручки способно ослабить курс рубля.
Бензин на экспорт – валютное топливо российской экономики
- Накануне стало известно, что Минэнерго подготовило проект постановления о запрете на экспорт бензина из России сроком на три месяца. Правительство намерено охладить рынок автомобильного топлива, цены на которое выросли в рознице на 5,2% с января по март, а в опте – на 16-19% с 14 декабря по 30 апреля.
- Предполагается, что запрет на вывоз топлива за границу позволит увеличить предложение на внутреннем рынке на 7-14%. Дополнительно в продажу поступят 200-400 тыс. тонн бензина в месяц. Это позволит избежать роста цен на 14% к концу года, как прогнозируют представили АЗС. Однако трехмесячный мораторий сильно ударит по валютным доходам российской экономики, пишет finanz.ru.
- В январе-марте продажа нефтепродуктов принесла 15,7% всего притока иностранной валюты в страну, или 13,8 млрд долларов (из 87,5 млрд), следует из данных Центробанка. Продажа бензина, авиатоплива и других нефтепродуктов давала России каждый седьмой доллар. Если в течение следующих трех месяцев экономика лишится седьмой части валютных доходов, это может негативно сказаться на курсе рубля, который и без того находится под давлением санкций и оттока капитала. В результате правительство может получить ускорение инфляции за счет девальвации рубля.
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- В 2020 году Россия направила на экспорт 5,82 млн тонн бензина. Это на 12,4% больше, чем годом ранее. Общий же объем производства упал на 4,5%, до 38,4 млн тонн. Учитывая, что запрет может быть введен в высокий сезон и период, когда в Европе будут отменяться карантины, за следующие три месяца российские нефтяные компании могут не продать за границу более 1,5 млн тонн бензина.
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самое прикольное-запретят или нет но бензин все равно подорожает
экспорт ГСМ засекречен. прежде всего нужно знать сколько продают за границу и потом делать выводы. хотя мною они уже сделаны. внутренний дефицит возникает из за огромного количества учений МО РФ с техникой, чьи аппетиты никто не умерял, ибо сделана она при Советах, когда топливо никто не считал. второй момент , это плановые поставки режимам по всему свету которые поддерживает Кремль. третья причина сделка с ОПЕК и значительное снижение добычи, хотя поставки сырья на НПЗ снизились незначительно. вот основное, что влияет на внутренний дефицит ГСМ плюс незапланированный показ мускулов на границе с украиной..