Власти хотят засекретить бухгалтерию госкомпаний под санкциями 24 0 Экономика

Правительство направило в Госдуму законопроект о закрытии публичного доступа к бухгалтерской отчетности компаний, которые попали под санкции США. Закон, если он будет принят, распространится и на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Кабинет министров получит право самостоятельно ограничивать доступ к отчетностям в базе Федеральной налоговой службы. Сейчас база открыта и общедоступна, что, по мнению правительства, «наносит или может нанести ущерб отчитывающимся организациям».