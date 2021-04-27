Власти хотят засекретить бухгалтерию госкомпаний под санкциями
27 Апреля 2021 24 0 Экономика
Правительство направило в Госдуму законопроект о закрытии публичного доступа к бухгалтерской отчетности компаний, которые попали под санкции США. Закон, если он будет принят, распространится и на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Кабинет министров получит право самостоятельно ограничивать доступ к отчетностям в базе Федеральной налоговой службы. Сейчас база открыта и общедоступна, что, по мнению правительства, «наносит или может нанести ущерб отчитывающимся организациям».
Бухгалтерию госкомпаний засекретят
- В Государственную думу поступил законопроект правительства РФ о закрытии публичного доступа к бухгалтерской отчетности попавших под санкции компаний. Документ опубликован на сайте Госдумы под номером 1159731-7. Он предполагает внесение изменений в ст. 18 ФЗ «О бухгалтерском учете» и отдельные законодательные акты.
- Законопроект в случае его принятия наделит правительство правом временно или постоянно ограничивать доступ к ГИРБО – государственному информационному ресурсу бухгалтерской отчетности. В прошлом году ГИРБО запустила Федеральная налоговая служба. Информацией в ней открыта и общедоступна. Правительство считает, что это «может нанести ущерб» российским компаниям.
- В пояснительной записке кабмин подчеркивает – это особенно касается компаний, которые находятся под санкциями иностранных государств и «межгосударственных образований». Кроме этого, засекретить бухгалтерию необходимо для организаций оборонно-промышленного комплекса из государственного реестра.
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- Ограничивать доступ в ГИРБО предполагается для «определенных категорий пользователей», но каким образом это будет делаться, пояснений нет. По мнению правительства, принятие федерального закона «будет способствовать совершенствованию формированию ГИРБО и использования содержащейся в нем информации». Более того, это приведет к «снижению административной нагрузки» на компании и упростит «представление бухгалтерской отчетности», подчеркивается в пояснительной записке.
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