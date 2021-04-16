Власти хотят регистрировать россиян на «Госуслугах» при рождении
16 Апреля 2021 630 0 Политика
Правительство России может начать регистрировать россиян на портале «Госуслуги» при рождении или получении паспорта. Заведение учетной записи будет происходить автоматически. Об этом говорится в проекте «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), а сама идея принадлежит рабочей группе «Национальная инновационная система», пишет газета «Ведомости». Цель правительства – увеличить к 2024 году число россиян, зарегистрированных на «Госуслугах», до 85%.
Новые способы «цифровизации» россиян
- На текущий момент на портале «Госуслуги» зарегистрированы учетные записи 77 млн россиян. Чтобы к 2024 году увеличить их число до 85% от населения России, рабочая группа под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко рассматривает вариант регистрации новорожденных на портале, а также тех, кто впервые получает паспорт, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ).
- Рабочая группа «Национальная инновационная система» предлагает сделать процедуру регистрации автоматической – при обращении гражданина или его опекунов за любыми документами. При этом идентификация личности в момент получения документов будет синхронизирована с идентификацией на «Госуслугах». Гражданин, даже если он новорожденный, получит личный кабинет со всеми своими документами. В кабинет будут поступать все запрошенные справки.
- На следующем этапе правительство намерено свести воедино проект по сбору биометрических данных россиян и «Госуслуги». К 2030 году та же рабочая группа под началом Чернышенко хочет получить биометрические «слепки» (лицо и голос) 50 млн россиян. Это позволит россиянам заходить на «Госуслуги» без пароля – по лицу или голосу. Для этого понадобится регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС).
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- На текущий момент для регистрации на «Госуслугах» необходимо указать ФИО, номер мобильного телефона, имейл, СНИЛС и паспортные данные. Чтобы получить доступ ко всем услугам, нужно лично прийти в МФЦ или пройти идентификацию через банковское приложение.
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