Власти хотят регистрировать россиян на «Госуслугах» при рождении 630 0 Политика

Правительство России может начать регистрировать россиян на портале «Госуслуги» при рождении или получении паспорта. Заведение учетной записи будет происходить автоматически. Об этом говорится в проекте «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), а сама идея принадлежит рабочей группе «Национальная инновационная система», пишет газета «Ведомости». Цель правительства – увеличить к 2024 году число россиян, зарегистрированных на «Госуслугах», до 85%.