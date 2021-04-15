Власти соберут биометрию у 50 млн россиян. Это обойдется в 6,6 млрд рублей 665 1 Политика

Правительство перезапустит программу по сбору биометрических данных россиян. Предыдущая попытка проводилась с участием банков, но она «фактически сорвалась», пишет «Коммерсант». Поэтому теперь власти намерены привлечь к решению задачи государственного провайдера «Ростелеком». На сбор «биометрических слепков» компания как концессионер потратит 6,6 млрд руб. до 2030 года. Все это нужно для «дистанционной биометрической идентификации» граждан.