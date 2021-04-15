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Власти соберут биометрию у 50 млн россиян. Это обойдется в 6,6 млрд рублей

15 Апреля 2021 665 1 Политика
Власти соберут биометрию у 50 млн россиян. Это обойдется в 6,6 млрд рублей

Правительство перезапустит программу по сбору биометрических данных россиян. Предыдущая попытка проводилась с участием банков, но она «фактически сорвалась», пишет «Коммерсант». Поэтому теперь власти намерены привлечь к решению задачи государственного провайдера «Ростелеком». На сбор «биометрических слепков» компания как концессионер потратит 6,6 млрд руб. до 2030 года. Все это нужно для «дистанционной биометрической идентификации» граждан.

Правительство хочет получить «лица и голоса» россиян

  • Правительство перезапускает Единую биометрическую систему (ЕБС) и с помощью государственного провайдера «Ростелекома» собирается получить биометрические данные 50 млн россиян. До 2030 года на это будет потрачено 6,6 млрд руб., пишет «Коммерсант» со ссылкой на паспорт проекта «Цифровой Профиль Гражданина».
  • Предыдущая программа, запущенная при поддержке банков, с треском провалилась: за три года биометрию сдали всего лишь 164 тыс. россиян. При этом сбором занимались 228 кредитных организаций, которых Центробанк обязал делать это в 80% подразделений в населенных пунктах с количеством жителей более одной тысячи. В правительстве объяснили провал тем, что банки «не проявляли рвения».
  • Власти собираются получить «биометрические слепки» (лицо и голос) россиян, которые будут храниться в ЕБС. Сдача биометрии для граждан будет бесплатной, а 6,6 млрд руб., которые будут вложены в проект, «Ростелеком» сможет вернуть за счет платы банков, нотариусов, органов власти и других организаций за эти данные. То есть биометрией россиян планируется торговать.

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  • Вместе с тем власти обещают присвоить ЕБС статус государственной информационной системы. Это означает, что распоряжаться системой будет государство, а не «какая-то компания». Помимо «Ростелекома» сбором лиц и голосов граждан займутся МФЦ в десяти регионах.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:41 1 0
Станислав :

Хех им.

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