Ветеранам в России выплатят к 9 мая в десятки раз меньше, чем в Узбекистане и Казахстане 267 2 Экономика

Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) в России получат по указу президента Владимира Путина по 10 тыс. руб. перед Днем Победы 9 мая. При этом в Узбекистане ветеранам выплатят по 12 млн сумов (около 86 тыс. руб.), а в Казахстане – по 1 млн тенге (около 175 тыс. руб.). По мнению замглавы Института стран СНГ Владимира Жарихина, объяснить, почему выплаты в России столь малы, можно только «особенностями руководства министерства финансов».