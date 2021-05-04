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Ветеранам в России выплатят к 9 мая в десятки раз меньше, чем в Узбекистане и Казахстане

4 Мая 2021 267 2 Экономика
Ветеранам в России выплатят к 9 мая в десятки раз меньше, чем в Узбекистане и Казахстане

Ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ) в России получат по указу президента Владимира Путина по 10 тыс. руб. перед Днем Победы 9 мая. При этом в Узбекистане ветеранам выплатят по 12 млн сумов (около 86 тыс. руб.), а в Казахстане – по 1 млн тенге (около 175 тыс. руб.). По мнению замглавы Института стран СНГ Владимира Жарихина, объяснить, почему выплаты в России столь малы, можно только «особенностями руководства министерства финансов».

«Необъяснимое жмотство»

  • Ко Дню Победы российские ветераны получат по 10 тыс. руб. Такой указ 3 мая подписал президент Владимир Путин. Однако, как выяснил «Росбалт», российские власти выплатят в десятки раз меньше участникам Великой Отечественной войны (ВОВ), нежели соседний Казахстан или Узбекистан.
  • Так, например, в Узбекистане выплата составит 12 млн сумов, что по текущему курсу равняется 86 тыс. руб., а в Казахстане власти «наградят» ветеранов суммой в 1 млн тенге, что равняется почти 175 тыс. руб. Даже в прошлом году, когда отмечалась 75-я годовщина Победы, ветеранам в России выплачивали всего 75 тыс. руб. Тогда в Узбекистане выплата была чуть меньше – 10 млн сумов, или 71 тыс. руб., а в Казахстане в два раза больше – 1 млн тенег, или 175 тыс. руб.

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  • При этом ветеранов в Казахстане, по данным за 2020 год, осталось всего 1 тыс., а в Узбекистане – около 1 тыс. В России же проживает 33 тыс. ветеранов, которые получают выплаты ко Дню Победы. Тем не менее замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин говорит, что не может объяснить разницу в выплатах ничем, «кроме особенностей руководства министерства финансов». Он назвал это «необъяснимым жмотством».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
13:28 0 0
И.И..:

мало ветеранам, или мало их детям и внукам, содержание которых ложится на остальных россиян... у ветеранов маленькая пенсия, они в чем то нуждаются, за всю жизнь не было льгот,юбилейных наград, путевок, квартир, машин, бытовой техники

А
13:19 0 0
Александр:

Откуда это необъяснимое множество.. с каждым годом их всё больше. Война закончилась 76 лет тому.. если они даже попали в призыв в 18 лет.,то им-орденоносцам,должно быть 98 лет!-ДЕВЯНОСТО ВОСЕМЬ ЛЕТ!. На каких фронтах и за какие подвиги 18летний+4=22года..мальчик мог так отважно сражаться в роте,дивизии..где рядом были солдаты и по старше.. в 22 года..фронтовые-военные награды от плеча до карманов кителя.. За свои 68 лет ни разу не втречал таких и столько..ветеранов. Мои ветераны,отец-сапер-капитан,мама,мед.сестра госпиталя блокадного Ленинграда.,тесть такист..даааавно лежат на погосте..

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