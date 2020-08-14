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«Уходи!» Заводы восстали против Лукашенко
14 Августа 2020 225 0 Политика
Александр Лукашенко, бессменно правивший Белоруссией с 1994 года, приписал себе 80% голосов на прошедших выборах. Но после волны протестов снизил свое сфальсифицированное «достижение» до 60%. Однако это ему все равно не помогло – свирепая жестокость, стрельба из табельного оружия по людям, вандализм со стороны ОМОНа привели к народному возмущению такой силы, что отмотать ситуацию назад у Лукашенко уже не выйдет.
Против заводов не попрешь
- Ценности гуманизма и свободы перевесили страх террора, который устроил Лукашенко, а также любые экономические соображения: около 15 предприятий в Белоруссии объявили о забастовке. Каждый день протестов обходится стране в 60 млн долларов.
- Пятый день общенационального требования к Лукашенко уйти подрывает экономику, а готовящиеся санкции ЕС и США могут добить ее в самое ближайшее время. Но людям уже не до спасения кошельков – речь идет об их жизнях.
- Среди предприятий, объявивших об участии в забастовке, значатся: МАЗ, БелАЗ, «Терразит», «Белкард», Гродно-Азот, МТЗ, Гродненский завод, Белмедпрепараты, «Минские кабельные сети» и др.
- На некоторых предприятиях, например на БелАЗе, руководство объявило пятницу, 14 августа, выходным днем. Работники, по данным «Радио свобода», требовали убрать с улиц города омоновцев-«карателей», которых они не звали в свой город. На «Минском автомобильном заводе» рабочие кричали «Уходи!» Лукашенко. На заводе «Белкард» рабочие потребовали от МВД и местных властей прекратить жестокость и насилие, а также задержания.
- По словам научного сотрудника BEROC Льва Львовского, люди не просят улучшить условия труда или поднять зарплату, они требуют честного подсчета голосов на выборах и соблюдения прав человека. Лукашенко назвал протестующих «овцами», которые испортили ему «праздник». Он считает, что протесты – результат внешнего вмешательства из Польши, Великобритании и Чехии. Своей вины, как и любой диктатор, он в них не видит.
- С обращением к белорусским гражданам обратилась глава верхней палаты парламента Наталья Качанова, которой Лукашенко поручил разобраться с фактами задержаний. «Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний», – сказала Качанова. С точки зрения протестующих она допустила одну ошибку – назвала Лукашенко «президентом».
- Евросоюз и США призывают к гражданскому миру и прекращению насилия в Белоруссии. Они требуют незамедлительного проведения новых выборов. Против Лукашенко готовятся санкции. Они могут затронуть госдолг страны (в том числе обойдутся России в 8 млрд долларов), что приведет к тяжелейшим последствиям для Белоруссии.
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