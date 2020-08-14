«Уходи!» Заводы восстали против Лукашенко 225 0 Политика

Александр Лукашенко, бессменно правивший Белоруссией с 1994 года, приписал себе 80% голосов на прошедших выборах. Но после волны протестов снизил свое сфальсифицированное «достижение» до 60%. Однако это ему все равно не помогло – свирепая жестокость, стрельба из табельного оружия по людям, вандализм со стороны ОМОНа привели к народному возмущению такой силы, что отмотать ситуацию назад у Лукашенко уже не выйдет.