«Вакцина на исходе». Регионы приостанавливают вакцинацию из-за нехватки препаратов

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре власти вынуждены приостановить вакцинацию от коронавируса из-за высокого спроса и нехватки препаратов. В ближайшие дни в Хабаровске ждут поставку 15 тыс. доз вакцины.

Об этом сообщил замглавы правительства Хабаровского края по соцвпоросам Евгений Никонов. Дефицит вакцины возник из-за резко выросших темпов вакцинации за последние двое суток. Всего было привито 5200 жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

«Вакцина на исходе. Мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента», – заявил Никонов. Не хватает властям именно первого компонента, второй есть в достаточном количестве.

25 июня в одном из ТЦ Хабаровская было привито первым компонентом всего 80 человек, а в другом – не более 20. «Таковы остатки вакцины», – говорит чиновник.

Приостанавливают вакцинацию также в городе Оха Сахалинской области – «по техническим причинам» на два дня. В Петербурге не прививают вакциной «КовиВак», то же самое и в Москве.