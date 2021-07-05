«В советское время цены не росли». Властям предложили «обуздать» цены на продукты
5 Июля 2021 96 2 Экономика
В России нужно внедрить государственное регулирование цен на продукты питания по примеру СССР. С таким предложением выступила депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя. По ее словам, текущий рост цен «безнравственный», поэтому власти должны «обуздать аппетиты» как производителей, так и торговых сетей. Производители продуктов, наоборот, пугают возвращением времен дефицита в СССР – «не будет просто продукта».
Госрегулирование по примеру СССР
- В сегодняшней России нужно внедрить модель госрегулирования цен на продукты, которая действовала в СССР. «В советское время цены не росли, а снижались – вот к этому как раз надо возвращаться. Это не самый плохой пример», – заявила в эфире «Говорит Москва» депутат Госдумы от КПРФ и член комитета по бюджету Вера Ганзя.
- По ее мнению, текущий рост цен «безнравственный». Власти должны «обуздать аппетиты» не только производителей, но и торговых сетей. При этом депутат признала, что как только государство начинает регулировать цены, бизнес либо придерживает товары, либо перепрофилируется, либо вывозит продукцию за рубеж. Тем не менее, Ганзя убеждена – властям следует установить единую стоимость на продукты питания. «Это же не яхты длинной в энное количество метров купить, не шикарную виллу. Это предметы первой необходимости», – заявила депутат-коммунист.
- Между тем магазины готовятся и дальше повышать цены на товары и услуги. По данным ЦБ, число торговых точек, которые ждут дальнейшего роста цен на 47,92% больше, чем тех, кто надеется на стабилизацию и замедление инфляции. Такого не было с начала наблюдений за рынком в 2002 году.
- Все дело в инфляции производителей: она, по данным Росстата, составляет 35,5%, а общая инфляция достигла в конце июня 6,4%. Производители постепенно перекладывают издержки на потребителей, что и ведет к повышению цен. Так, к примеру, в обрабатывающем секторе цены уже выросли на 25,5%, в пищевой продукции – на 16,4%, в металлопродукции – на 34,4%.
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- Больше всего дорожает продовольствие: за год картошка подорожала на 101%, морковь – на 141,8%, капуста – на 80,2%, лук – на 40,1%, курица – на 15%. Правительство регулировало цены на сахар и подсолнечное масло. Регулирование было отмечено многочисленными сбоями и спорами правительства и бизнеса. После этого глава «Мираторга» Виктор Линник заявил в интервью РБК, что производители при таком подходе могут лишиться стимула для развития. «Не будет просто продукта, вернемся в добрые советские времена уровне "ты мне – я тебе"», – сказал он.
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В советское время существовали рабовладельческие структуры, которые назывались колхозы. Людям там зарплату не платили, и паспорта не выдавали, чтобы никуда не уехали. На этом рабском бесплатном труде и основывалось советское ценообразование. Коммунисты опять хотят загнать людей в колхозы. Собственно, как власть ищет повод заполучить бесплатных рабочих на стройки.
эта видимая забота о населении- всего лишь показуха и фоновый шум. надо еще паспорта отобрать и работать за трудодни, а часть зп получать в виде ОФЗ, план в три года, продукты по талонам, а спиртное по пролетарским праздникам. ну и разжечь очередной пожар мировой революции, повоевав где нибудь.