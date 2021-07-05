«В советское время цены не росли». Властям предложили «обуздать» цены на продукты 96 2 Экономика

В России нужно внедрить государственное регулирование цен на продукты питания по примеру СССР. С таким предложением выступила депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя. По ее словам, текущий рост цен «безнравственный», поэтому власти должны «обуздать аппетиты» как производителей, так и торговых сетей. Производители продуктов, наоборот, пугают возвращением времен дефицита в СССР – «не будет просто продукта».