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Экспорт бензина из России могут запретить на три месяца. Минэнерго подготовило постановление

30 Апреля 2021 196 1 Экономика
Экспорт бензина из России могут запретить на три месяца. Минэнерго подготовило постановление

Министерство энергетики России предлагает остановить экспорт бензина из России на три месяца для стабилизации цен на внутреннем рынке. Соответствующий проект постановления размещен на портале нормативно-правовых актов. Из-за так называемой «экспортной альтернативы» нефтяники, несмотря на выплаты из бюджета, довели цены на бензин в России до исторического рекорда. С начала года бензин подорожал в рознице на 5,2%, а в оптовом звене до 19%.

Последнее китайское предупреждение для нефтяников

  • Минэнерго опубликовало на портале нормативно-правовых актов проект постановления о запрете на экспорт бензина из России. В нем говорится, что эта мера необходима для стабилизации внутреннего рынка моторного топлива. Она позволит остановить рост цен на бензин.
  • Министерство предлагает внести бензин всех марок в список «существенно важных» товаров. При этом запрет не будет распространяться на топливо, которое перевозят между частями России через территории других государств и топливо, которое перемещается в рамках транзитных перевозок по территории РФ.
  • Кроме этого, запрет не коснется топлива для водных, воздушных, железнодорожных и автомобильных транспортных средств, которое используется в пути следования. Запрет не будет действовать в отношении топлива для нужд Минобороны и проведения международных спортивных мероприятий, а также для личных целей россиян, выезжающих за границу.
  • Проект постановления пока не принят, но необходим правительству, чтобы вразумить нефтяников. Дело в том, что из бюджета за сдерживание цен на топливо власти согласились выделить нефтяным компаниям сначала 135 млрд руб. с 1 мая, а потом еще 62 млрд дополнительно. Но это никак не сказалось на стоимости бензина в рознице – она выросла за три месяца этого года на 5,2%. За весь 2020 год цены выросли меньше.
  • Цены начали расти быстрыми темпами из-за «экспортной альтернативы» – нефтяникам стало выгоднее продавать бензин на экспорт. Вследствие этого упали объемы реализации топлива на бирже, а это привело к росту оптовых цен: с 14 декабря по 30 апреля Аи-92 подорожал на 16%, а Аи-95 на 19%. Бывший глава ФАС Игорь Артемьев предлагал вице-премьеру Александру Новаку ограничить экспорт и поднять норму реализации бензина на бирже с 11 до 15% от производства. АЗС требовали и того больше – 25%, предупреждая, что такими темпами топливо вырастет в цене на 14% в этом году.

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  • Эксперты предупреждали, что нефтяники в случае запрета на экспорт не смогут продавать 200-400 тыс. тонн продукта в месяц за рубеж по более высоким ценам. От этого пострадают три НПЗ, но оптовые цены упадут после роста предложения на 7-14%. Правда, нефтяники могут сократить нефтепереработку, чтобы поддерживать выгодные им цены, или наладить экспортов компонентов бензина – к примеру, нафты. Запрет грозит им потерями от 1,3 до 2,6 млрд руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
14:53 0 0
И.И..:

РФ вступает в полосу дефицита чего бы то не было, ибо многое становится недоступным.

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