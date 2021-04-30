Экспорт бензина из России могут запретить на три месяца. Минэнерго подготовило постановление
30 Апреля 2021 196 1 Экономика
Министерство энергетики России предлагает остановить экспорт бензина из России на три месяца для стабилизации цен на внутреннем рынке. Соответствующий проект постановления размещен на портале нормативно-правовых актов. Из-за так называемой «экспортной альтернативы» нефтяники, несмотря на выплаты из бюджета, довели цены на бензин в России до исторического рекорда. С начала года бензин подорожал в рознице на 5,2%, а в оптовом звене до 19%.
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- Минэнерго опубликовало на портале нормативно-правовых актов проект постановления о запрете на экспорт бензина из России. В нем говорится, что эта мера необходима для стабилизации внутреннего рынка моторного топлива. Она позволит остановить рост цен на бензин.
- Министерство предлагает внести бензин всех марок в список «существенно важных» товаров. При этом запрет не будет распространяться на топливо, которое перевозят между частями России через территории других государств и топливо, которое перемещается в рамках транзитных перевозок по территории РФ.
- Кроме этого, запрет не коснется топлива для водных, воздушных, железнодорожных и автомобильных транспортных средств, которое используется в пути следования. Запрет не будет действовать в отношении топлива для нужд Минобороны и проведения международных спортивных мероприятий, а также для личных целей россиян, выезжающих за границу.
- Проект постановления пока не принят, но необходим правительству, чтобы вразумить нефтяников. Дело в том, что из бюджета за сдерживание цен на топливо власти согласились выделить нефтяным компаниям сначала 135 млрд руб. с 1 мая, а потом еще 62 млрд дополнительно. Но это никак не сказалось на стоимости бензина в рознице – она выросла за три месяца этого года на 5,2%. За весь 2020 год цены выросли меньше.
- Цены начали расти быстрыми темпами из-за «экспортной альтернативы» – нефтяникам стало выгоднее продавать бензин на экспорт. Вследствие этого упали объемы реализации топлива на бирже, а это привело к росту оптовых цен: с 14 декабря по 30 апреля Аи-92 подорожал на 16%, а Аи-95 на 19%. Бывший глава ФАС Игорь Артемьев предлагал вице-премьеру Александру Новаку ограничить экспорт и поднять норму реализации бензина на бирже с 11 до 15% от производства. АЗС требовали и того больше – 25%, предупреждая, что такими темпами топливо вырастет в цене на 14% в этом году.
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- Эксперты предупреждали, что нефтяники в случае запрета на экспорт не смогут продавать 200-400 тыс. тонн продукта в месяц за рубеж по более высоким ценам. От этого пострадают три НПЗ, но оптовые цены упадут после роста предложения на 7-14%. Правда, нефтяники могут сократить нефтепереработку, чтобы поддерживать выгодные им цены, или наладить экспортов компонентов бензина – к примеру, нафты. Запрет грозит им потерями от 1,3 до 2,6 млрд руб.
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РФ вступает в полосу дефицита чего бы то не было, ибо многое становится недоступным.