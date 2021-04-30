Экспорт бензина из России могут запретить на три месяца. Минэнерго подготовило постановление 196 1 Экономика

Министерство энергетики России предлагает остановить экспорт бензина из России на три месяца для стабилизации цен на внутреннем рынке. Соответствующий проект постановления размещен на портале нормативно-правовых актов. Из-за так называемой «экспортной альтернативы» нефтяники, несмотря на выплаты из бюджета, довели цены на бензин в России до исторического рекорда. С начала года бензин подорожал в рознице на 5,2%, а в оптовом звене до 19%.