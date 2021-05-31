У власти «красные глаза». Бизнес не согласился с обвинением в «нахлобучивании» государства 363 1 Экономика

Бизнес отреагировал на заявления первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что металлурги «нахлобучили» государство и бюджет на 100 млрд руб. По словам владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и президента ассоциации «Русская Сталь» Владимира Лисина, желание государства отнять сверхприбыль у частных компаний объясняется «синдромом Госплана».