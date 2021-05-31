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У власти «красные глаза». Бизнес не согласился с обвинением в «нахлобучивании» государства

31 Мая 2021 363 1 Экономика
У власти «красные глаза». Бизнес не согласился с обвинением в «нахлобучивании» государства

Бизнес отреагировал на заявления первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что металлурги «нахлобучили» государство и бюджет на 100 млрд руб. По словам владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и президента ассоциации «Русская Сталь» Владимира Лисина, желание государства отнять сверхприбыль у частных компаний объясняется «синдромом Госплана».

«Красные глаза» власти

  • Первый вице-премьер России Андрей Белоусов обвинил металлургов в «нахлобучивании» государства и бюджета на 100 млрд руб. По его словам, сверхприбыль компаний была сформирована за счет роста цены на продукцию, в том числе на внутреннем рынке. Белоусов отметил, государство заберет сверхдоходы, которые получил бизнес. «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять (деньги) – такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот», – заявил вице-премьер в интервью РБК.
  • По словам владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и президента ассоциации «Русская Сталь» Владимира Лисина, в коротком сообщении Белоусова «выразилось многое». «Неизгладимый синдром Госпалан – болезнь "красных глаз"», – цитирует Лисина РБК. Бизнесмен объяснил, что Белоусов выражается так, словно не видит двойной рост налоговых отчислений. «Сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину "притязаний"», – сказал Лисин.
  • Также, по словам бизнесмена, Белоусов не считается со значительным ростом инвестиций в отрасль, а также с несколькими миллионами акционеров металлургических предприятий. «И при этом не замечать, что планирование и расчеты бюджетных строек на год отстают от начала строительства и изменившихся цен. Здесь уместно старое выражение: "Не чини то, что работает"», – подчеркнул Лисин.

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  • Металлурги ждут от правительства список продукции, которая нужна для строительства социальных объектов. «Отработаем один день бесплатно, это 200 тыс. тонн продукции», – заверил бизнесмен. Но правительство такой перечень не дает, предпочитая пугать бизнес дополнительными поборами. В Кремле оценку словам Белоусова не стали давать, ограничившись лишь тем, что президент Владимир Путин знает о ситуации.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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П
15:17 0 0
Противник всего плохого:

Всё это лишний раз доказывает, что никакого крупного частного капитала в России нет. Все т.н. "олигархи" не более чем смотрящие за государственными активами. А государство уже давно плюнуло на инвестиционный климат и решает в экономике краткосрочные, чисто фискальные задачи. Это симптом скорого краха.

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