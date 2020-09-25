У Путина был шанс увеличить пенсии. Он его упустил 74 0 Экономика

Президенту Владимиру Путину следовало пойти на пенсионную реформу в 2008 году, тогда бы пенсии россиян сегодня могли бы быть больше на треть, а государство получило бы возможность направлять больше средств на развитие социальных программ, в том числе образование, здравоохранение и инфраструктуру. Об этом в своей книге «Экономическое развитие России» написал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.