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У Путина был шанс увеличить пенсии. Он его упустил

25 Сентября 2020 74 0 Экономика
У Путина был шанс увеличить пенсии. Он его упустил

Президенту Владимиру Путину следовало пойти на пенсионную реформу в 2008 году, тогда бы пенсии россиян сегодня могли бы быть больше на треть, а государство получило бы возможность направлять больше средств на развитие социальных программ, в том числе образование, здравоохранение и инфраструктуру. Об этом в своей книге «Экономическое развитие России» написал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Шанс упущен в 2008 году

  • Бывший министр экономики, а ныне глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал в своей книге «Экономическое развитие России», что у российской власти была возможность добиться увеличения пенсий на треть к сегодняшнему дню, но они ее упустили, поскольку в 2008 году президент Владимир Путин отказался повышать пенсионный возраст.
  • Кудрин занимал в 2008 году пост министра финансов России и поддерживал пенсионную реформу. По его словам, тогда правительство серьезно обсуждало необходимость повысить возраст выхода на пенсию. На фоне глобального финансового кризиса эта мера рассматривалась в качестве способа выхода России из экономического кризиса.
  • Глава Счетной палаты убежден, что пенсионная реформа в 2008 году обеспечила бы рост пенсий на треть к 2020 году. «Через 10 лет уже имели бы эффект – пенсии были бы значительно выше, ориентировочно на треть», – пишет Кудрин в своей книге. Освободившиеся средства, которые сейчас идут на финансирование дефицита Пенсионного фонда, могли бы быть направлены на образование, здравоохранение и инфраструктуру. На текущий момент расходы на эти цели не растут.
  • Повышение пенсионного возраста в 2018 году, действительно, не дало никакого эффекта. Путин разрешил правительству с 2022 по 2030 год не повышать пенсии в реальном выражении – они должны индексироваться только на размер инфляции, а значит, они не будут расти.
  • Таким образом, средняя пенсия в 14980 руб. будет расти на 0,6%, или на 75 руб. в год. При этом после пенсионной реформы выплаты росли на 2,4% выше инфляции, а до присоединения Крыма и войны на Украине – на 3,3% без повышения пенсионного возраста.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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