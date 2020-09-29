Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
29 СЕН, 16:12 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

29 СЕН, 16:12 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Турция покончила с зависимостью от России перед конфликтом в Нагорном Карабахе

29 Сентября 2020 1940 0 Экономика
Турция покончила с зависимостью от России перед конфликтом в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Эрдоган бросает вызов президенту России Владимиру Путину, поддерживая Азербайджан в военном конфликте с Арменией по поводу Нагорного Карабаха. Агрессивная риторика и действия Эрдогана стали возможны после того, как Турция покончила с энергетической зависимостью от России – Эрдоган отказался закупать российские газ и нефть. На глазах у Москвы он создал экономический союз с Азербайджаном, который теперь становится военным и угрожает дестабилизацией на южных границах России.

Эрдоган стал большой проблемой для Путина

  • Москва рассчитывала на энергетическое сотрудничество с Анкарой, но получила решительный отказ. Анкара предпочла Москве Баку в качестве экономического и военного союзника. В мае и июне 2020 года Эрдоган остановил «Голубой поток» и только что запущенный «Турецкий поток». Импорт российского газа на турецкий рынок остановился на отметке 4,7 млрд кубометров, что на 41% меньше, чем за первые полгода в 2019 году.
  • Турция заменила российский газ на сырье из Азербайджана. Теперь Баку занимает долю в 23,5% на турецком рынке, Иран – 14,2%, а Россия, у которой еще два года назад было больше 30%, оттеснена на пятое место среди поставщиков после Катара и Алжира. При этом Азербайджан экспортировал в Турцию 8,7 млрд кубометров газа, 3 млрд из которых с месторождения Шах-Дениз по Трансанатолийскому газопроводу.
  • Также Турция отказалась от российской нефти марки Urals. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод STAR, который по совпадению принадлежит азербайджанской компании SOCAR, заменил российский Urals на нефть из Ирака и Норвегии. Формально – по экономическим соображениям, поскольку маржинальность российской нефти сильно упала и ведет к убыткам для нефтепереработчиков. При этом завод был крупным покупателем – он способен перерабатывать до 210 тыс. баррелей в сутки. Но с августа он не импортирует сырье из России.
  • Полная энергетическая независимость от Москвы позволяет президенту Турции Реджепу Эрдогану разжигать конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. Эрдоган заявил, что поддерживает Азербайджан и считает, что мир и спокойствие на Кавказе вернутся тогда, когда Армения «оставит оккупированные азербайджанские территории». Он призвал положить конец кризису и обвинил Москву, Вашингтон и Париж в том, что они не смогли решить проблему Нагорного Карабаха за 30 лет. По всей видимости, Эрдоган рассчитывает на военный захват Азербайджаном спорной территории и обещает военную помощь.
  • Москва никак не реагирует на конфликт, поскольку у России не осталось реальных рычагов воздействия на Азербайджан и Турцию, считают эксперты. На этом фоне выразительно смотрится решение Саудовской Аравии наложить эмбарго на все товары из Турции и запретить своим подданным поездки в недружественную страну. В связи с чем Эр-Рияд принял столь жесткие меры, не сообщается, но есть предположение, что это ответ на эскалацию в Нагорном Карабахе, поскольку Турция охвачена неоимперской идеологией, которая противоречит интересам Саудовской Аравии в регионе. Россия же продолжает бесполензо призывать к миру и терпеть геополитические выходки Эрдогана.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Набиуллину вынудили пустить на спасение рубля 2,4 млрд долларов от Сбербанка

Набиуллину вынудили пустить на спасение рубля 2,4 млрд долларов от Сбербанка
Экономика

Россия потонет в мусоре уже через год. Причина – тарифы и бюрократия

Россия потонет в мусоре уже через год. Причина – тарифы и бюрократия
Экономика 1

Набиуллина отказалась от поддержки рубля. Доллар по 80 устраивает власти

Набиуллина отказалась от поддержки рубля. Доллар по 80 устраивает власти
Экономика 1

МЧС собралось предсказывать будущее за 3 млрд рублей

МЧС собралось предсказывать будущее за 3 млрд рублей
Экономика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Строители совершили подвиг: в рекордный срок построен железнодорожный мост через реку Кола

Строители совершили подвиг: в рекордный срок построен железнодорожный мост через реку Кола

Позиция ТПП РФ учтена при работе над расширенной ответственностью производителей товаров и упаковки

Позиция ТПП РФ учтена при работе над расширенной ответственностью производителей товаров и упаковки

Новости дня

16:11 Песков отреагировал на заявление Турции о помощи Азербайджану Песков отреагировал на заявление Турции о помощи Азербайджану
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14:38 Названо условие введения в РФ ограничений из-за COVID-19 Названо условие введения в РФ ограничений из-за COVID-19
13:53 Россиянам сократили зарплаты из-за коронавируса Россиянам сократили зарплаты из-за коронавируса
13:34 В России вырастут выплаты на детей из малообеспеченных семей В России вырастут выплаты на детей из малообеспеченных семей
13:14 Госдума перейдет на удаленный режим работы Госдума перейдет на удаленный режим работы
12:32 Пенсии и пособия продолжат выплачивать на все банковские карты Пенсии и пособия продолжат выплачивать на все банковские карты
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11:58 За сутки в России обнаружено 8232 новых случая инфицирования COVID-19 За сутки в России обнаружено 8232 новых случая инфицирования COVID-19

Узнай, страна!

11:13 Строители совершили подвиг: в рекордный срок построен железнодорожный мост через реку Кола Строители совершили подвиг: в рекордный срок построен железнодорожный мост через реку Кола
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
28 СЕН, 16:39 Позиция ТПП РФ учтена при работе над расширенной ответственностью производителей товаров и упаковки Позиция ТПП РФ учтена при работе над расширенной ответственностью производителей товаров и упаковки
28 СЕН, 12:52 В Кузбассе завершили строительство первого этапа уникального высокоэкологичного полигона ТКО В Кузбассе завершили строительство первого этапа уникального высокоэкологичного полигона ТКО
28 СЕН, 12:40 В Якутии открыли третью очередь самого северного в мире сельскохозяйственного комплекса В Якутии открыли третью очередь самого северного в мире сельскохозяйственного комплекса
28 СЕН, 11:33 В Ингушетии построили новую транспортную развязку на трассе «Кавказ» для ликвидация места частых ДТП В Ингушетии построили новую транспортную развязку на трассе «Кавказ» для ликвидация места частых ДТП
25 СЕН, 17:33 ТОП-10 достижений недели: как в России испытывали лучший в мире атомный ледокол и военную технику? ТОП-10 достижений недели: как в России испытывали лучший в мире атомный ледокол и военную технику?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
25 СЕН, 17:04 В Московской области открыли два крупных логистических центра с созданием 1400 рабочих мест В Московской области открыли два крупных логистических центра с созданием 1400 рабочих мест
25 СЕН, 16:07 В Карачаево-Черкесии начали масштабную модернизацию завода «Кавказ-Мясо» для возрождения овцеводства В Карачаево-Черкесии начали масштабную модернизацию завода «Кавказ-Мясо» для возрождения овцеводства
25 СЕН, 15:20 В Краснодарском крае на форуме профессионалов индустрии туризма России намечены пути подъема отрасли В Краснодарском крае на форуме профессионалов индустрии туризма России намечены пути подъема отрасли
24 СЕН, 17:11 В Вологодской области внедрили инновационную технологию замены топлива на металлургическом комбинате В Вологодской области внедрили инновационную технологию замены топлива на металлургическом комбинате
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter