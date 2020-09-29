Турция покончила с зависимостью от России перед конфликтом в Нагорном Карабахе 1940 0 Экономика

Президент Турции Реджеп Эрдоган бросает вызов президенту России Владимиру Путину, поддерживая Азербайджан в военном конфликте с Арменией по поводу Нагорного Карабаха. Агрессивная риторика и действия Эрдогана стали возможны после того, как Турция покончила с энергетической зависимостью от России – Эрдоган отказался закупать российские газ и нефть. На глазах у Москвы он создал экономический союз с Азербайджаном, который теперь становится военным и угрожает дестабилизацией на южных границах России.