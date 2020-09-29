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Турция покончила с зависимостью от России перед конфликтом в Нагорном Карабахе
29 Сентября 2020 1940 0 Экономика
Президент Турции Реджеп Эрдоган бросает вызов президенту России Владимиру Путину, поддерживая Азербайджан в военном конфликте с Арменией по поводу Нагорного Карабаха. Агрессивная риторика и действия Эрдогана стали возможны после того, как Турция покончила с энергетической зависимостью от России – Эрдоган отказался закупать российские газ и нефть. На глазах у Москвы он создал экономический союз с Азербайджаном, который теперь становится военным и угрожает дестабилизацией на южных границах России.
Эрдоган стал большой проблемой для Путина
- Москва рассчитывала на энергетическое сотрудничество с Анкарой, но получила решительный отказ. Анкара предпочла Москве Баку в качестве экономического и военного союзника. В мае и июне 2020 года Эрдоган остановил «Голубой поток» и только что запущенный «Турецкий поток». Импорт российского газа на турецкий рынок остановился на отметке 4,7 млрд кубометров, что на 41% меньше, чем за первые полгода в 2019 году.
- Турция заменила российский газ на сырье из Азербайджана. Теперь Баку занимает долю в 23,5% на турецком рынке, Иран – 14,2%, а Россия, у которой еще два года назад было больше 30%, оттеснена на пятое место среди поставщиков после Катара и Алжира. При этом Азербайджан экспортировал в Турцию 8,7 млрд кубометров газа, 3 млрд из которых с месторождения Шах-Дениз по Трансанатолийскому газопроводу.
- Также Турция отказалась от российской нефти марки Urals. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод STAR, который по совпадению принадлежит азербайджанской компании SOCAR, заменил российский Urals на нефть из Ирака и Норвегии. Формально – по экономическим соображениям, поскольку маржинальность российской нефти сильно упала и ведет к убыткам для нефтепереработчиков. При этом завод был крупным покупателем – он способен перерабатывать до 210 тыс. баррелей в сутки. Но с августа он не импортирует сырье из России.
- Полная энергетическая независимость от Москвы позволяет президенту Турции Реджепу Эрдогану разжигать конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. Эрдоган заявил, что поддерживает Азербайджан и считает, что мир и спокойствие на Кавказе вернутся тогда, когда Армения «оставит оккупированные азербайджанские территории». Он призвал положить конец кризису и обвинил Москву, Вашингтон и Париж в том, что они не смогли решить проблему Нагорного Карабаха за 30 лет. По всей видимости, Эрдоган рассчитывает на военный захват Азербайджаном спорной территории и обещает военную помощь.
- Москва никак не реагирует на конфликт, поскольку у России не осталось реальных рычагов воздействия на Азербайджан и Турцию, считают эксперты. На этом фоне выразительно смотрится решение Саудовской Аравии наложить эмбарго на все товары из Турции и запретить своим подданным поездки в недружественную страну. В связи с чем Эр-Рияд принял столь жесткие меры, не сообщается, но есть предположение, что это ответ на эскалацию в Нагорном Карабахе, поскольку Турция охвачена неоимперской идеологией, которая противоречит интересам Саудовской Аравии в регионе. Россия же продолжает бесполензо призывать к миру и терпеть геополитические выходки Эрдогана.
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