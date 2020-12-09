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Турция отказалась от вакцины «Спутник V»
9 Декабря 2020 1222 0 Политика
Турция не собирается покупать у России вакцины от коронавируса «Спутник V», поскольку та, по словам министра здравоохранения республики Фахреттина Коджа, не соответствует общепринятым стандартам. При этом турецкий чиновник сослался на стандарты надлежащей лабораторной практики и отказ ВОЗ от закупок вакцины у России.
Вакцина не соответствует стандартам
- Вакцина Центра им. Гамалеи «Спутник V» не соответствует надлежащей лабораторной практики (GLP), что является препятствием для закупки ее властями Турции. Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
- По его словам, аденовирусная вакцина была создана без соблюдения стандартов качества в проведении исследований, которые должны были гарантировать надежность и воспроизводимость научных результатов. «По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту вакцину», – заключил турецкий министр.
- При этом Россия собирается поставлять «Спутник V» в 50 стран мира. Российские власти подавали ее как первую в мире вакцину от коронавируса. В сентябре международное медицинское сообщество на страницах журнала Lancet обратили внимание общественности на статистические погрешности российских исследователей, которые сделали выводы об эффективности вакцины неправдоподобными.
- Российские власти с этим не согласны – «Спутник V» эффективная и надежная вакцина, заявляли в Кремле. За распространение вакцины по миру отвечает Российский фонд прямых инвестиций. Ему уже удалось собрать заказы на поставку 1,2 млрд доз. Правда, Россия не может самостоятельно производить вакцину – возникли проблемы со второй дозой.
- По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, одна доза обойдется другим государствам в 10 долларов. Однако, по данным Минздрава, цена для России будет на уровне 1942 руб. за два компонента, что равняется 25,8 доллара. Впрочем, вакцинация россиян будет «бесплатной», за них заплатит бюджет, а, соответственно, они сами, но через налоги.
- При этом в России выпущено несколько миллионов первого компонента, но нет второй дозы. Из-за этого принято решение начать вакцинацию с одной дозой, а вторую ввести через 50 дней. К этому времени власти надеются наладить выпуск второго компонента.
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