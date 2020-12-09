Турция отказалась от вакцины «Спутник V» 1222 0 Политика

Турция не собирается покупать у России вакцины от коронавируса «Спутник V», поскольку та, по словам министра здравоохранения республики Фахреттина Коджа, не соответствует общепринятым стандартам. При этом турецкий чиновник сослался на стандарты надлежащей лабораторной практики и отказ ВОЗ от закупок вакцины у России.