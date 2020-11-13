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Турция не выдержала. Поставки российского газа резко выросли
13 Ноября 2020 82 1 Экономика
Головная боль России по поводу поставок газа в Турцию, которая летом этого года отказалась от импорта российского топлива, внезапно прошла осенью. В то время как президент Владимир Путин, по мнению турецкого лидера Реджепа Эрдогана, принимает правильные геополитические решения по Нагорному Карабаху, Турция увеличивает отбор газа до максимума с января месяца и дает «Газпрому» надежду на рост экспорта в дальнее зарубежье.
Геополитика и газ в одной упряжке
- В конце июня ситуация на турецком направлении для «Газпрома» сложилась тяжелая: поставки упали почти до нуля, а оба газопровода «Голубой поток» и «Турецкий поток» пришлось остановить и отправить официально на «профилактику». Но в сентябре турецкие импортеры вспомнили о подписанных контрактах и вернулись к большим закупкам газа. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы.
- За первый месяц осени в Турцию было поставлено 1,92 млрд кубометров российского газа. Таким образом, был установлен рекорд с января этого года. Более того, этот показатель превзошел объем экспорта в августе и сентябре 2019 года. Всего по «Турецкому потоку» в год можно поставить 31,5 млрд кубометров, а по «Голубому потоку» – 19 млрд кубометров. То есть Турция задействовало около 40% от суммарной мощности двух газопроводов в сентябре.
- В январе, правда, поставки достигали 2,254 млрд кубометров, что равняется примерно 60% от всех газопроводных мощностей. Но с февраля (1,119 млрд) они начали падать и упали до 0,002 млрд в июне, а потом Турция полностью отказалась от газа из России в пользу Азербайджана и Ирана. В результате два газопровода, один из которых был открыт в январе 2020 года, были остановлены.
- Однако улучшение ситуации в Турции остается уникальным случаем «партнерства» двух стран. В Европе у России все складывается по-прежнему не просто: Германия закупила в сентябре на 25% меньше прошлогоднего объема –3,28 млрд кубометров, Франция – на 27% меньше, 888,2 млн, Словакия – на 14% меньше, 914 млн. Зато радует Италия (1,812 млрд кубометров) и, несмотря на разногласия, Польша (770,2 млн).
- До конца года «Газпром» намерен продать 165-170 млрд кубометров газа в Европу по цене 120-130 долларов. Однако за девять месяцев экспорт составил всего 125,7 млрд. Это означает, что за три месяца нужно продать более 40 млрд при темпе 30 млрд кубометров в квартал. Этому может помочь только холодная зима, но ее синоптики пока не прогнозируют. В итоге поставки упадут на 15-17% по итогам года, а цена на газ – на 40%. Тем не менее акции «Газпрома» растут в надежде на смену руководства.
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Политика и нечего более!! Мы им сливаем Армению,они у нас газ покупают!! Точнее сказать "Весь Мир-шахматная доска!"