Турция не выдержала. Поставки российского газа резко выросли 82 1 Экономика

Головная боль России по поводу поставок газа в Турцию, которая летом этого года отказалась от импорта российского топлива, внезапно прошла осенью. В то время как президент Владимир Путин, по мнению турецкого лидера Реджепа Эрдогана, принимает правильные геополитические решения по Нагорному Карабаху, Турция увеличивает отбор газа до максимума с января месяца и дает «Газпрому» надежду на рост экспорта в дальнее зарубежье.