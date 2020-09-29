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Турция готова воевать за Азербайджан, Россия за Армению – пока нет
29 Сентября 2020 1034 4 Политика
Россия вмешивалась в гражданскую войну в Сирии и отправила войска в Ливию, чтобы помочь маршалу Хафтару, но упорно старается находиться «над схваткой» Армении и Азербайджана. В действительности же «схватка» является спланированной военной агрессией Азербайджана, получившего поддержку Турции, и развязавшего эту войну намеренно. Турция открытым текстом заявила, что готова воевать на стороне Азербайджана. Россия же отказалась «подливать масла в огонь» и стандартно призывает «вернуться к мирному урегулированию конфликта».
Россия не хочет подливать масла в огонь
- Инцидент со сбитым истребителем в 2015 году ничему не научил президента Владимира Путина, который обещал, что турки помидорами не отделаются. Но бизнес интересы сырьевых монополий перевесили, и Путин достроил свой «Турецкий поток» к январю 2020 года. Вот только его вероломный партнер Реджеп Эрдоган, которого за его амбиции возродить Османскую империю в шутку называют «султаном», снова кинул Москву и отказался от российского газа, а затем и от нефти.
- Следующим шагом Эрдоган призвал Азербайджан военными средствами «покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель», в том числе Нагорного Карабаха. Глава МИД Турции открыто заявил: «Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя». И на поле боя уже видна поддержка. Турция задействовала дроны и самолеты F-16, которыми уже сбит самолет ВВС Армении Су-25.
- Президент Турции – страны, ответственной за геноцид армян и нагло отрицающей это, заявил, что для Армении «настало время платить по счетам». Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил о риске переноса военного конфликта с Нагорного Карабаха на территорию Армении.
- Россия же, несмотря на прямой вызов Турции, которая устроила войну у южных границ России, что во много раз важнее Сирии и Ливии, вместе взятых, не спешит прийти на помощь Армении и отразить азербайджанско-турецкое наступление на страну ОДКБ и Евразийского союза. В Москве настаивают, что принципы ОДКБ можно будет задействовать только в том случае, если военный конфликт переместится непосредственно на территорию Армении. При этом в Армении у России есть база в Гюмри.
- Кремль призывает прекратить огонь, в точности как США, Евросоюз и Китай, которые наблюдают за конфликтом периферийным зрением. На прямой вопрос, готова ли Россия вступиться и защитить Армению, пресс-секретарь Путина уклончиво ответил: «Любое заявление о какой-либо военной активности однозначно подливает масла в огонь».
- Но переждать этот конфликт у Москвы не получится. Путину в самое ближайшее время придется ответить на вопрос, который сформулировал режиссер Карен Шахназаров: «России пора определиться. Она Империя или торговое предприятие, которое кладет трубы и продает всем товары».
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худо бедно Горбачев и Ельцин наладили добрые отношения с миром, но вот пришел этот " мировой лидер" и решил построить весь мир: начал бряцать оружием которого нет, устраивать победоносные войны и вот результат: никого не напугал, а все от нас отвернулись. И остались мы одни против всего мира. А нужно было просто гнать этого лидера поганой метлой. Но теперь поздно: никто нам больше не поверит. Мы даже Армению не сможем защитить, потому что бедная нищая РОССИЯ пошла на поводу у воров и теперь они власть не отдадут пока все не разворуют!
Россия за Армению и никак иначе!
Карен не просто армянин. Он потомок армянских князей Карабаха, он фамильно ответственен за армян Карабаха. А русским на кой чёрт этот Карабах с Арменией в придачу? Россия не собирается сравнивать сегодня себя с империей и решать за кого-то их задачи, не значащихся в Договоре. России и русскому народу нужен мир: у нас в Костромской области народа нет, уборщиц выбирают в руководители, так, как русские всегда кого-то защищали и гибли и кого-то обеспечивали , включая и Армению.
Путин знает, что делает!!!