Турция готова воевать за Азербайджан, Россия за Армению – пока нет 1034 4 Политика

Россия вмешивалась в гражданскую войну в Сирии и отправила войска в Ливию, чтобы помочь маршалу Хафтару, но упорно старается находиться «над схваткой» Армении и Азербайджана. В действительности же «схватка» является спланированной военной агрессией Азербайджана, получившего поддержку Турции, и развязавшего эту войну намеренно. Турция открытым текстом заявила, что готова воевать на стороне Азербайджана. Россия же отказалась «подливать масла в огонь» и стандартно призывает «вернуться к мирному урегулированию конфликта».