Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
29 СЕН, 20:36 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

29 СЕН, 20:36 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Турция готова воевать за Азербайджан, Россия за Армению – пока нет

29 Сентября 2020 1034 4 Политика
Турция готова воевать за Азербайджан, Россия за Армению – пока нет

Россия вмешивалась в гражданскую войну в Сирии и отправила войска в Ливию, чтобы помочь маршалу Хафтару, но упорно старается находиться «над схваткой» Армении и Азербайджана. В действительности же «схватка» является спланированной военной агрессией Азербайджана, получившего поддержку Турции, и развязавшего эту войну намеренно. Турция открытым текстом заявила, что готова воевать на стороне Азербайджана. Россия же отказалась «подливать масла в огонь» и стандартно призывает «вернуться к мирному урегулированию конфликта».

Россия не хочет подливать масла в огонь

  • Инцидент со сбитым истребителем в 2015 году ничему не научил президента Владимира Путина, который обещал, что турки помидорами не отделаются. Но бизнес интересы сырьевых монополий перевесили, и Путин достроил свой «Турецкий поток» к январю 2020 года. Вот только его вероломный партнер Реджеп Эрдоган, которого за его амбиции возродить Османскую империю в шутку называют «султаном», снова кинул Москву и отказался от российского газа, а затем и от нефти.
  • Следующим шагом Эрдоган призвал Азербайджан военными средствами «покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель», в том числе Нагорного Карабаха. Глава МИД Турции открыто заявил: «Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя». И на поле боя уже видна поддержка. Турция задействовала дроны и самолеты F-16, которыми уже сбит самолет ВВС Армении Су-25.
  • Президент Турции – страны, ответственной за геноцид армян и нагло отрицающей это, заявил, что для Армении «настало время платить по счетам». Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил о риске переноса военного конфликта с Нагорного Карабаха на территорию Армении.
  • Россия же, несмотря на прямой вызов Турции, которая устроила войну у южных границ России, что во много раз важнее Сирии и Ливии, вместе взятых, не спешит прийти на помощь Армении и отразить азербайджанско-турецкое наступление на страну ОДКБ и Евразийского союза. В Москве настаивают, что принципы ОДКБ можно будет задействовать только в том случае, если военный конфликт переместится непосредственно на территорию Армении. При этом в Армении у России есть база в Гюмри.
  • Кремль призывает прекратить огонь, в точности как США, Евросоюз и Китай, которые наблюдают за конфликтом периферийным зрением. На прямой вопрос, готова ли Россия вступиться и защитить Армению, пресс-секретарь Путина уклончиво ответил: «Любое заявление о какой-либо военной активности однозначно подливает масла в огонь».
  • Но переждать этот конфликт у Москвы не получится. Путину в самое ближайшее время придется ответить на вопрос, который сформулировал режиссер Карен Шахназаров: «России пора определиться. Она Империя или торговое предприятие, которое кладет трубы и продает всем товары».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
20:33 0 0
ermakov valery:

худо бедно Горбачев и Ельцин наладили добрые отношения с миром, но вот пришел этот " мировой лидер" и решил построить весь мир: начал бряцать оружием которого нет, устраивать победоносные войны и вот результат: никого не напугал, а все от нас отвернулись. И остались мы одни против всего мира. А нужно было просто гнать этого лидера поганой метлой. Но теперь поздно: никто нам больше не поверит. Мы даже Армению не сможем защитить, потому что бедная нищая РОССИЯ пошла на поводу у воров и теперь они власть не отдадут пока все не разворуют!

19:49 0 1
Павел:

Россия за Армению и никак иначе!

19:31 0 0
Виктор:

Карен не просто армянин. Он потомок армянских князей Карабаха, он фамильно ответственен за армян Карабаха. А русским на кой чёрт этот Карабах с Арменией в придачу? Россия не собирается сравнивать сегодня себя с империей и решать за кого-то их задачи, не значащихся в Договоре. России и русскому народу нужен мир: у нас в Костромской области народа нет, уборщиц выбирают в руководители, так, как русские всегда кого-то защищали и гибли и кого-то обеспечивали , включая и Армению.

19:17 0 2
Павел:

Путин знает, что делает!!!

Статьи

Набиуллину вынудили пустить на спасение рубля 2,4 млрд долларов от Сбербанка

Набиуллину вынудили пустить на спасение рубля 2,4 млрд долларов от Сбербанка
Экономика 1

Россия потонет в мусоре уже через год. Причина – тарифы и бюрократия

Россия потонет в мусоре уже через год. Причина – тарифы и бюрократия
Экономика 1

Турция покончила с зависимостью от России перед конфликтом в Нагорном Карабахе

Турция покончила с зависимостью от России перед конфликтом в Нагорном Карабахе
Экономика

Набиуллина отказалась от поддержки рубля. Доллар по 80 устраивает власти

Набиуллина отказалась от поддержки рубля. Доллар по 80 устраивает власти
Экономика 6

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

На Урале заложили фундамент новой золотоизвлекательной фабрики под запасы 80 тонн золота

На Урале заложили фундамент новой золотоизвлекательной фабрики под запасы 80 тонн золота

На орбиту Земли с Плесецка запустили три спутника связи «Гонец-М» и еще 19 космических аппаратов

На орбиту Земли с Плесецка запустили три спутника связи «Гонец-М» и еще 19 космических аппаратов

Новости дня

19:11 Путин: в 2021 году Россия сможет справиться с ростом безработицы Путин: в 2021 году Россия сможет справиться с ростом безработицы
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
17:34 Путин: россияне устали от масок и самоизоляции Путин: россияне устали от масок и самоизоляции
17:16 ЕС может снова пересмотреть список стран для возобновления авиасообщения ЕС может снова пересмотреть список стран для возобновления авиасообщения
16:11 Песков отреагировал на заявление Турции о помощи Азербайджану Песков отреагировал на заявление Турции о помощи Азербайджану
14:38 Названо условие введения в РФ ограничений из-за COVID-19 Названо условие введения в РФ ограничений из-за COVID-19
13:53 Россиянам сократили зарплаты из-за коронавируса Россиянам сократили зарплаты из-за коронавируса
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13:34 В России вырастут выплаты на детей из малообеспеченных семей В России вырастут выплаты на детей из малообеспеченных семей

Узнай, страна!

18:53 На Урале заложили фундамент новой золотоизвлекательной фабрики под запасы 80 тонн золота На Урале заложили фундамент новой золотоизвлекательной фабрики под запасы 80 тонн золота
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
18:21 На орбиту Земли с Плесецка запустили три спутника связи «Гонец-М» и еще 19 космических аппаратов На орбиту Земли с Плесецка запустили три спутника связи «Гонец-М» и еще 19 космических аппаратов
11:13 Строители совершили подвиг: в рекордный срок построен железнодорожный мост через реку Кола Строители совершили подвиг: в рекордный срок построен железнодорожный мост через реку Кола
28 СЕН, 16:39 Позиция ТПП РФ учтена при работе над расширенной ответственностью производителей товаров и упаковки Позиция ТПП РФ учтена при работе над расширенной ответственностью производителей товаров и упаковки
28 СЕН, 12:52 В Кузбассе завершили строительство первого этапа уникального высокоэкологичного полигона ТКО В Кузбассе завершили строительство первого этапа уникального высокоэкологичного полигона ТКО
28 СЕН, 12:40 В Якутии открыли третью очередь самого северного в мире сельскохозяйственного комплекса В Якутии открыли третью очередь самого северного в мире сельскохозяйственного комплекса
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
28 СЕН, 11:33 В Ингушетии построили новую транспортную развязку на трассе «Кавказ» для ликвидация места частых ДТП В Ингушетии построили новую транспортную развязку на трассе «Кавказ» для ликвидация места частых ДТП
25 СЕН, 17:33 ТОП-10 достижений недели: как в России испытывали лучший в мире атомный ледокол и военную технику? ТОП-10 достижений недели: как в России испытывали лучший в мире атомный ледокол и военную технику?
25 СЕН, 17:04 В Московской области открыли два крупных логистических центра с созданием 1400 рабочих мест В Московской области открыли два крупных логистических центра с созданием 1400 рабочих мест
25 СЕН, 16:07 В Карачаево-Черкесии начали масштабную модернизацию завода «Кавказ-Мясо» для возрождения овцеводства В Карачаево-Черкесии начали масштабную модернизацию завода «Кавказ-Мясо» для возрождения овцеводства
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter