Теория поколений: как найти общий язык бумерам, иксерам, миллениалам и зумерам

Мы нередко конфликтуем и со своими родителями, и со своими детьми – то и дело не сходимся во мнении и в мелочах, и по глубоко принципиальным вопросам. Младшие высмеивают «отставших от жизни» старших, цепляющихся за устаревшие понятия, обижаются на их конформизм и твердолобость. Старшие уверены, что к «настоящей» жизни молодые неженки совершенно не приспособлены. Почему же какие-то 20 лет разницы в возрасте обеспечивают разным поколениям столь несхожие взгляды на жизнь, и как найти общий язык с людьми, так непохожими на нас?

На эти вопросы пытается ответить, в частности, теория поколений, разработанная 30 лет назад в США. Согласно этой теории, у людей, родившихся в одну историческую эпоху, формируются общие ключевые ценности, которые сохраняются до конца жизни. Конечно, все люди очень разные по темпераменту и характеру, на личность накладывает отпечаток и пол, и место, где человек вырос, и социальная группа, и семья, и образование, и работа. И всё же существуют фундаментальные исторические события и веяния, связывающие практически всех людей поколения, обеспечивающие им схожий опыт, убеждения и модели поведения.

Теория поколений считается не вполне научной, но на практике она может помочь лучше понять людей разных возрастов и выстроить общение с ними.

Ценности поколения формирует множество факторов. Это и крупные события, и мировые экономические «качели», и веяния социума и среды, и установки идеологии, и развитие науки и техники, способов передачи информации. Значим и фактор «дефицита» – поколение особенно ценит то, чего ему не хватало, будь то стабильность, еда, книги или человеческое общение.

Поколения формируются примерно каждые 20-25 лет, причём четыре поколения образуют полный цикл изменения от коллективизма к индивидуализму и обратно. Для разных стран «водоразделы» поколений различны, их временные рамки примерные, но всё же некоторые драматичные события совершенно явно отделили поколения друг от друга. В нашей стране это, например, Великая Отечественная война или Перестройка.

Какие же поколения сегодня составляют наши семьи, и что важно помнить при общении с ними?

Великое военное поколение – «победители и строители», родившиеся с 1901 и примерно до 1923 г., а также Молчаливое поколение – родившиеся с 1923 до 1944 г. – это поколения нынешних прабабушек и прадедушек, которых, к сожалению, уже очень немного осталось с нами. Ценности этих поколений, переживших войны, разруху и голод, очень показательны. Большинство представителей военных поколений свято убеждены, что даже в наши времена изобилия сломанные вещи следует ремонтировать и сохранять, а выбрасывать недоеденную пищу и тем более хлеб – кощунство, и лучше на чёрный день насушить из него сухарей. Всегда помните, какими именно непростыми обстоятельствами жизни эти убеждения вызваны, и относитесь к пожилым людям с пониманием, уважением и благодарностью, которых они заслуживают.

Послевоенное поколение – беби-бумеры. Это люди, родившиеся с 1944 и примерно до 1964 года, в послевоенный всплеск рождаемости. В нашей стране беби-бумеры – последнее советское поколение, многие из его представителей верили в светлое советское будущее, гордились достижениями страны, вроде космической программы или бесплатной медицины. В поколении бумеров есть ретрограды и ворчуны, уверенные, что «раньше было лучше», но они готовы с полной отдачей работать ради будущего. Хоть по возрасту беби-бумеры уже пенсионеры, многие из них продолжают активно трудиться – реализация себя в обществе для них очень важна. Кстати, именно трудоголизм часто приводил бумеров к разводам и отдалению от детей. Бумеры – коллективисты и до сих пор верят медиа, политически активны. Не обижайтесь на то, что бумеры часто скупы на похвалу – как правило, они просто не видят в ней смысла, с их точки зрения все делают то, что должны. Помните, что для бумеров важно быть услышанными, они оценят уважение, признание их статуса, и с удовольствием откликнутся на просьбу о помощи.

Поколение X – люди, родившиеся с 1964 до 1984г. Выращенные постоянно занятыми родителями, «иксеры» независимы, самостоятельны и ответственны. Взросление этого поколения пришлось на драматичный период слома идеологии, а потому «иксеры» не надеются на государство и всегда готовы к переменам, они индивидуалисты и прагматики, привыкшие учиться новому и «прогибать мир под себя». Это «поколение «Пепси» и MTV», открывшее для себя ценности западного образа жизни и готовое много трудиться, но уже не ради страны, а чтобы дать детям то, чего не было у них самих: модную одежду и гаджеты, хорошее образование и стабильность. Успех для большинства «иксеров» – это крепкая семья и надёжная работа, собственная квартира и машина. Чтобы не конфликтовать с «иксерами», в общении с ними лучше соблюдать сроки и договорённости, и не затрагивать больные темы патриотизма или религии. Лучше похвалить их успехи и поинтересоваться жизнью семьи.

Поколение Y – миллениалы. Родившиеся с 1984 и примерно до 2000г., эти «дети 90-х» выросли уже в новой России, прекрасно освоили компьютеры и смартфоны. Привыкшие, что родители всегда поддержат их, многие миллениалы не торопятся обзаводиться семьями и стабильной работой, часто предпочитают съёмное жильё и удалённый труд. Сетевой юмор представляет миллениалов тридцатилетними фанатами Гарри Поттера, не желающими взрослеть, но на деле они зачастую активны, деятельны и решительны, среди них много новаторов. Психологический комфорт и самореализация для миллениалов ценнее карьеры – им важна интересная работа, путешествия и впечатления, нередко они искренне озабочены решением экологических и социальных проблем. Тревожатся миллениалы и о собственном будущем. Развитие соцсетей заставляет их всё время сравнивать себя с другими, принося неуверенность и стресс. Миллениалы, как правило, неконфликтны и терпимы. Чтобы хорошо уживаться с ними, не стоит ограничивать их свободу, демонстрировать власть или злоупотреблять высказываниями, вроде: «повзрослей!», «что ты будешь делать через 10 лет?» Выслушивайте миллениалов, показывайте им свои чувства, но не навязывайте чуждые им социальные стереотипы.

Поколение Z – зумеры, родившиеся с 2000 до 2011г. Нынешних подростков иногда называют «домоседами» и даже «снежинками» – за чрезмерную ранимость. Но у них много и положительных черт: они сообразительны и обучаемы, амбициозны и позитивны, открыты миру, чужды национализму и уважают отличия других, не привязаны к материальным благам, но уважительны к деньгам и труду, считают, что быть умным – модно и ценят семью. Неоднородность современного общества подарила подросткам самые разные ролевые модели, от бьюти-блогеров до экологических активистов.

У многих современных подростков смартфоны ещё с детского сада, их мир перенасыщен информацией. Так что сеть они не читают, а «сканируют» – объём их внимания невелик. Помните про это «клиповое мышление» и говорите с зумерами чётко и по делу, а ещё лучше – продублируйте информацию письменно в мессенджере. Почаще хвалите представителей этого «поколения лайков», упирайте на их уникальность, а все сложные разговоры ведите приватно.

Зумеры выросли в достаточно благополучное время, и потому не ищут стабильности: предпочитают аренду собственности, легко обмениваются вещами, стремятся к новым ощущениям. Не переживайте, если ваш домосед-зумер нечасто уходит погулять с друзьями. Зумеры практически не видят разницы между живым и виртуальным общением, воспринимая последнее таким же полноценным. И всё же живой отклик им необходим, так что, скажем, канал на ютубе или в тиктоке, куда подросток выкладывает свою реакцию на любое событие, это не нездоровый нарциссизм, а поиск признания и наработка аудитории. На своих каналах, кстати, зумеры могут начать зарабатывать с самого юного возраста. Даже если такие достижения вам непонятны – поддержите своего подростка и, возможно, он выстроит на основе этого увлечения успешную карьеру.

Поколение альфа – дети, родившиеся после 2011 года. Это поколение сейчас только формируется, и окончательные выводы о нём делать рано. Но оно, несомненно, очень многообещающее – сегодняшние дети рано развиваются, проявляют интерес к самообразованию и зачастую неординарно мыслят. «Альф» иногда называют «поколением стекла», ведь они, судя по всему, будут общаться в основном через экраны гаджетов. Не ругайте маленького альфу, если он не в состоянии запомнить домашний адрес – современный ребёнок совершенно уверен, что любая информация доступна, и в интернете легко можно если не свой адрес, то найти страничку мамы в соцсети и папин аккаунт в мессенджере. Позаботьтесь о том, чтобы у малыша были все ваши контакты, и предоставьте ему больше свободы – он гораздо лучше ориентируется в изменчивом современном мире, чем вы можете подумать.

«Непоротые зумеры» и «Окей, бумер…»

Не стоит пользоваться названиями поколений как ярлыками. Все люди в первую очередь – индивидуальности. Уважение и признание важно для каждого человека, независимо от возраста или любых особенностей поколения. Принимайте ваших близких такими, каковы они есть, со всеми их отличиями, воспринимая опыт старших и ценности младших. Такая гибкость и терпимость обязательно окупятся ответным уважением и укрепят ваши доброжелательные отношения с близкими.