Такого не было со времен Рейгана. Печатный станок США привел к рекордной за 40 лет инфляции 197 0 Экономика

США впервые со времен президента Рональда Рейгана столкнулась с высоким уровнем инфляции. В мае базовый рост цен без учета продовольствия и энергоносителей достиг 3,8%, а товары подорожали на 6,5% – до максимального значения с 1982 года. Это прямой результат работы «печатного станка» Федеральной резервной системы (ФРС), которая ежемесячно вливает в экономику по 120 млрд долларов. В итоге производство не поспевает за ростом денежной массы, что и ведет к подорожанию товаров и услуг.