Такого не было со времен Рейгана. Печатный станок США привел к рекордной за 40 лет инфляции
10 Июня 2021 197 0 Экономика
США впервые со времен президента Рональда Рейгана столкнулась с высоким уровнем инфляции. В мае базовый рост цен без учета продовольствия и энергоносителей достиг 3,8%, а товары подорожали на 6,5% – до максимального значения с 1982 года. Это прямой результат работы «печатного станка» Федеральной резервной системы (ФРС), которая ежемесячно вливает в экономику по 120 млрд долларов. В итоге производство не поспевает за ростом денежной массы, что и ведет к подорожанию товаров и услуг.
США вернулись в эпоху Рейгана
- Федеральная резервная система (ФРС) США печатает по 120 млрд долларов каждый месяц и пускает эти средства на выкуп государственных и ипотечных облигаций. При этом в 2020 году экономика США испытала сильнейшее падение с 1946 года. В результате возникла ситуация, когда у населения благодаря прямым выплатам властей доходы увеличились на 2,4 трлн руб., а банки, не зная, что делать с долларами, заложили более 500 млрд в ФРС под 0% годовых.
- С одной стороны, растущее потребление и избыток наличных, а с другой – дефицит рабочей силы и промышленных мощностей привели к тому, что в экономике США начала раскручиваться инфляционная спираль. В мае инфляция подсочила до 5% годовых. Такого не было с августа 2008 года. Деньги теряют свою ценность – по словам стратега Nordea Андреаса Стено Ларсена, доллары стали «горячей картошкой, которую никто не хочет держать».
- Как итог резкое подорожание услуг на 2,9% за год, товаров на 6,5% и базовый уровень инфляции за вычетом продовольствия и энергоносителей в 3,8%. Подобных цифр в США не видели с 1982 года, когда в Белом доме правил Рональд Рейган. Наиболее ярко проблема производственного сектора видна в автопроме – автомобили за год подорожали в США на 30%, поскольку автоконцерны испытывают дефицит микросхем, а потребители не знают, куда девать кэш, говорит Андреас Стено Ларсен.
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- Все это может привести уже в июне к инфляционному «шоку» – рост цен достигнет 7-8%, прогнозирует Ларсен. Впрочем, ФРС заявляет, что всплеск инфляции – временное явление. Как отмечает главный экономист Wringhtson ICAP Лу Крэндалл, рынок говорит ФРС «хватит», все это зашло слишком далеко и пора остановить «печатный станок». За год США напечатали 3,5 трлн долларов и это уже сильно бьет по экономике через рост цен.
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