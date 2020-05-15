Таинственные иностранцы скупают российский госдолг 1028 0 Экономика img_copyright

Минфин России занял рекордную сумму в апреле – 338,7 млрд руб. Всего за второй квартал финансовое ведомство планирует взять в долг 600 млрд руб. и уже выполнило больше половины плана. Аналитиков заинтересовали успешные аукционы по продаже государственного долга – подобного ажиотажа вокруг российских бумаг не было при высоких ценах на нефть. Выяснилось, что России дают в долг загадочные покупатели, которые не покупают рубли для приобретения облигаций федерального займа, а приходят уже со свежеотпечатанными пачками.