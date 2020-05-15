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Таинственные иностранцы скупают российский госдолг

15 Мая 2020 1028 0 Экономика
Таинственные иностранцы скупают российский госдолг
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Минфин России занял рекордную сумму в апреле – 338,7 млрд руб. Всего за второй квартал финансовое ведомство планирует взять в долг 600 млрд руб. и уже выполнило больше половины плана. Аналитиков заинтересовали успешные аукционы по продаже государственного долга – подобного ажиотажа вокруг российских бумаг не было при высоких ценах на нефть. Выяснилось, что России дают в долг загадочные покупатели, которые не покупают рубли для приобретения облигаций федерального займа, а приходят уже со свежеотпечатанными пачками.

Российский долг уходит в офшоры

  • Одним из крупнейших за все время продажи российского госдолга стало размещение 13 мая. В этот день инвесторы вложились в облигации федерального займа (ОФЗ) на 128 млрд руб., хотя принесли с собой 202,1 млрд. Примечательно, что 29 апреля Минфин занял 134 млрд руб. при спросе в 190 млрд, а 22 апреля – 86,7 млрд руб., когда спрос был на 140 млрд.
  • Повышение интереса инвесторов к российском долгу подозрительно совпал с желанием Минфина занять 1-1,5 трлн руб. в 2020 году для финансирования дефицита бюджета. Дело в том, что дефицит образовался из-за потери нефтегазовых доходов, которые лишили бюджет каждого пятого рубля, или 4 трлн руб., и восстановление цен на энергоресурсы в ближайшее время не предвидится.
  • Согласно данным ЦБ, 38% покупателей долга России были иностранными инвесторами. В апреле они вложили 128,4 млрд руб. Однако аналитики обращают внимание на следующий момент: для покупки ОФЗ иностранным инвесторам необходимо закупить рубли, а для этого – выйти на валютный рынок и обменять доллары на рубли. Но, по данным того же ЦБ, нерезиденты не покупали, но продавали рубли – на 108,9 млрд руб. в апреле. Других следов на бирже они не оставили.
  • Таким образом, либо покупки госдолга шли сразу за рубли, либо тех, кто продает рубли, гораздо больше и они искажают статистику в свою пользу. Но оба варианта не вписываются в поведение иностранных инвесторов. Тем более, по данным Bloomberg, фонды, работающие с долгами развивающих стран, в апреле не покупали, а продавали ценные бумаги государств. Всего за месяц фонды вывели 37 млрд долларов из развивающихся стран.
  • Объяснение у этого может быть таким: российские инвесторы проходят в данных ЦБ как иностранцы. Покупки госдолга России идут с офшорных структур и потому записываются на нерезидентов. Впрочем, российским офшорам выгодно вкладываться в госдолг: ЦБ опускает ключевую ставку, обещая снизить ее с текущих 5,5% до 4,5%. Это значит, что при сдерживаемой инфляции доходность 10-летних бумаг вырастет на 15-17%.

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Редакция "Капитала Страны"

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