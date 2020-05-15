Капитал страны
ENGLISH
15 МАЙ, 12:09 МСК
USD (ЦБ) 73,4326
EUR (ЦБ) 79,4394
Таинственные иностранцы скупают российский госдолг
15 Мая 2020 1028 0 Экономика
img_copyright
Минфин России занял рекордную сумму в апреле – 338,7 млрд руб. Всего за второй квартал финансовое ведомство планирует взять в долг 600 млрд руб. и уже выполнило больше половины плана. Аналитиков заинтересовали успешные аукционы по продаже государственного долга – подобного ажиотажа вокруг российских бумаг не было при высоких ценах на нефть. Выяснилось, что России дают в долг загадочные покупатели, которые не покупают рубли для приобретения облигаций федерального займа, а приходят уже со свежеотпечатанными пачками.
Российский долг уходит в офшоры
- Одним из крупнейших за все время продажи российского госдолга стало размещение 13 мая. В этот день инвесторы вложились в облигации федерального займа (ОФЗ) на 128 млрд руб., хотя принесли с собой 202,1 млрд. Примечательно, что 29 апреля Минфин занял 134 млрд руб. при спросе в 190 млрд, а 22 апреля – 86,7 млрд руб., когда спрос был на 140 млрд.
- Повышение интереса инвесторов к российском долгу подозрительно совпал с желанием Минфина занять 1-1,5 трлн руб. в 2020 году для финансирования дефицита бюджета. Дело в том, что дефицит образовался из-за потери нефтегазовых доходов, которые лишили бюджет каждого пятого рубля, или 4 трлн руб., и восстановление цен на энергоресурсы в ближайшее время не предвидится.
- Согласно данным ЦБ, 38% покупателей долга России были иностранными инвесторами. В апреле они вложили 128,4 млрд руб. Однако аналитики обращают внимание на следующий момент: для покупки ОФЗ иностранным инвесторам необходимо закупить рубли, а для этого – выйти на валютный рынок и обменять доллары на рубли. Но, по данным того же ЦБ, нерезиденты не покупали, но продавали рубли – на 108,9 млрд руб. в апреле. Других следов на бирже они не оставили.
- Таким образом, либо покупки госдолга шли сразу за рубли, либо тех, кто продает рубли, гораздо больше и они искажают статистику в свою пользу. Но оба варианта не вписываются в поведение иностранных инвесторов. Тем более, по данным Bloomberg, фонды, работающие с долгами развивающих стран, в апреле не покупали, а продавали ценные бумаги государств. Всего за месяц фонды вывели 37 млрд долларов из развивающихся стран.
- Объяснение у этого может быть таким: российские инвесторы проходят в данных ЦБ как иностранцы. Покупки госдолга России идут с офшорных структур и потому записываются на нерезидентов. Впрочем, российским офшорам выгодно вкладываться в госдолг: ЦБ опускает ключевую ставку, обещая снизить ее с текущих 5,5% до 4,5%. Это значит, что при сдерживаемой инфляции доходность 10-летних бумаг вырастет на 15-17%.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
14 МАЙ, 23:59 Ученые выяснили, куда пропала Луна в 1110 году
14 МАЙ, 17:41 В Якутии запустили первую многоствольную скважину на Чаяндинском месторождении, удвоив добычу нефти
14 МАЙ, 15:01 Из Татарстана начали поставлять в регионы костюмы для полной защиты при контакте с больными COVID
14 МАЙ, 13:21 В Хабаровском крае построили первую подъездную автодорогу к «дальневосточным гектарам»
13 МАЙ, 14:17 Из Подмосковья отправили первую партию медицинских кислородных концентраторов в медучреждения России
13 МАЙ, 13:34 В Приморье на крупнейшей судоверфи «Звезда» спустили на воду первый в России «зеленый» танкер
13 МАЙ, 12:32 Амурская область получила разрешение на эксплуатацию первого трансграничного автомоста в Китай
12 МАЙ, 13:13 В Краснодарском крае реконструировали узловой центр энергопитания, увеличив его мощность почти втрое
12 МАЙ, 12:32 В Смоленской области открыт новый автотехцентр на базе крупного транспортно-логистического комплекса
Написать комментарий