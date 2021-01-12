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Стало известно: Миллер получает 1,9 млрд рублей в год, а Греф – 1 млрд рублей

12 Января 2021 251 0 Экономика
Стало известно: Миллер получает 1,9 млрд рублей в год, а Греф – 1 млрд рублей

В 2015 году главам госкомпаний разрешили не раскрывать размер своих доходов. Даже Пресненский суд Москвы не смог обязать их сделать это в том же году по иску «Партии прогресса». Напротив, глава «Роснефти» через суд заставил Forbes дать опровержения о его заработке в 50 млн долларов за 2012 год. Однако изданию «База» удалось получить от своего источника данные Федеральной налоговой службы о доходах за 2018 год главы Сбербанка Германа Грефа и главы «Газпрома» Алексея Миллера.

Доходы от миллиарда и выше

  • По данным издания «База», глава «Газпрома» Алексей Миллер заработал в 2018 году 1,9 млрд руб. Из них 1,5 млрд руб. пришлись на зарплату и премии в госкорпорации. Остальное – на выплаты от «СОГАЗ», «СК СОГАЗ Жизнь», «Газпром медиа холдинг», «НПФ Газфонд», «Газпромбанк». Во всех перечисленных организациях Миллер числился среди членов совета директоров.
  • В среднем месячный доход Миллера может составлять 158 млн руб., или 5,2 млн в день. При восьмичасовом рабочем дне час времени этого человека стоит 660 тыс. руб., а минута – 11 тыс. То есть прожиточный минимум и повышенное (!) месячное пособие по безработице для россиян. Неясно, зависели ли такие выплаты в 2018 году от прибыли монополии, которая составила 933 млрд руб. В 2020 году убыток госмонополии достиг 592 млрд.
  • Глава «Сбербанка» Герман Греф немного отстает от Миллера – он получил в 2018 году 1 млрд руб. Все деньги пришли к нему с основного и единственного места работы – «Сбербанка». В 2015 году журнал Forbes оценивал его зарплату в 13,5 млн долларов, но в банке опровергли эти данные из-за неверной методики расчета доходов. Греф возглавляет «Сбербанк» с 2007 года.

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  • Также «База» нашла информацию о доходах главы «Аэрофлота» Виталия Савельева – в 2018 году он получил 376 млн руб. Глава «Транснефти» Николай Токарев заработал 222,5 млн руб., глава РЖД Олег Белозеров – 192 млн руб., бывший глава Почты России Николай Подгузов – 39 млн руб. Меньше всех заработал бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс – 14 млн руб. Правда, он получил эти деньги от Трубной металлургической компании, а вот о доходах в «Роснано» информации нет, поскольку он отказался от вознаграждения за работу в корпорации.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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