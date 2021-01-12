Стало известно: Миллер получает 1,9 млрд рублей в год, а Греф – 1 млрд рублей 251 0 Экономика

В 2015 году главам госкомпаний разрешили не раскрывать размер своих доходов. Даже Пресненский суд Москвы не смог обязать их сделать это в том же году по иску «Партии прогресса». Напротив, глава «Роснефти» через суд заставил Forbes дать опровержения о его заработке в 50 млн долларов за 2012 год. Однако изданию «База» удалось получить от своего источника данные Федеральной налоговой службы о доходах за 2018 год главы Сбербанка Германа Грефа и главы «Газпрома» Алексея Миллера.