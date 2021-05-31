Иран может заменить Россию на рынке нефти уже в этом году
США впервые с 1991 года купили партию нефти у Ирана и собираются снять санкции с Исламской республики. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что в этом случае страна сможет поставлять на мировой рынок до 1,5 млн баррелей в сутки уже во втором полугодии. Однако иранские власти оценивают экспортный потенциал гораздо выше – до 6,5 млн баррелей. Этого объема потенциально хватит, чтобы заменить экспорт российской нефти. Отказаться от нефти из России в случае ее вторжения на территорию Украины месяц назад призвали в Европарламенте.
Иран и Россия оказались взаимозаменяемыми
- Иран может увеличить добычу нефти втрое – до 6,5 млн баррелей в сутки. Такое заявление сделал министр нефти страны Бижан Намдар Загане, пишет Finanz со ссылкой на агентство Shana. Вместе с тем иранский министр признал: «Есть силы, которые этого не хотят», так как нефть «это не только вопрос экономики». Наращивание нефтедобычи может усилить Иран, его «безопасность и политическую силу».
- Как пишет Bloomberg, до санкций Запада Иран добывал 4,5 млн баррелей в день. Сейчас, по данным ОПЕК, добыча упала почти вдвое – до 2,3 млн баррелей. Но страна может легко выйти на прежний уровень. Для этого понадобится 3-6 месяцев. Государственная компания National Iranian Oil Co. уже начала техническую подготовку месторождений, которые были заморожены из-за нефтяного эмбарго.
- Россия экспортирует на мировые рынки 4,5 млн баррелей в сутки. До пандемии объемы российского экспорта держались на уровне 5 млн баррелей. Таким образом, иранская нефть потенциально может полностью заменить на рынке российскую. Более того, по данным Международного энергетического агентства, у стран ОПЕК остаются незадействованными мощности по добыче на 8,5 млн баррелей в сутки (с учетом квот по ограничению добычи).
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- В конце апреле Европарламент принял резолюцию, которая призывает власти Евросоюза отказаться от импорта российской нефти и газа, если Россия совершит военное вторжение на территорию Украины. «Если мы не будем это покупать (нефть и газ), то кто сможет нас заменить?» – спросил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Замена поставок из России у Евросоюза в скором времени появится.
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Отказаться от российской нефти Европа может и без Ирана. Есть свободные мощности в Африке и Мексике, и не только там. С газом сложнее. Но и это не критичная проблема. Причём если будет нефтяное эмбарго против России (а вероятность этого велика), то Россия потеряет европейский рынок навсегда. Это нетрудно понять. Даже если потом отменят эмбарго, Россия на европейский рынок нефти уже не вернётся, он будет прочно занят конкурентами.