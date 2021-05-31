Иран может заменить Россию на рынке нефти уже в этом году 173 1 Экономика

США впервые с 1991 года купили партию нефти у Ирана и собираются снять санкции с Исламской республики. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что в этом случае страна сможет поставлять на мировой рынок до 1,5 млн баррелей в сутки уже во втором полугодии. Однако иранские власти оценивают экспортный потенциал гораздо выше – до 6,5 млн баррелей. Этого объема потенциально хватит, чтобы заменить экспорт российской нефти. Отказаться от нефти из России в случае ее вторжения на территорию Украины месяц назад призвали в Европарламенте.