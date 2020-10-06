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«Академик Черский» покинул «Северный поток-2». Но обещал вернуться

6 Октября 2020 1092 0 Экономика
«Академик Черский» покинул «Северный поток-2». Но обещал вернуться

Единственное российское судно, способное достроить газопровод «Северный поток-2», 1 октября покинуло немецкий порт Мукран и после четырех дней на рейде поплыло мимо острова Борнхольм, где должны были вестись работы по укладке труб, в сторону Калининграда. До этого из проекта под угрозой санкций выбыла баржа «Фортуна».

Отправили в тихую гавань на испытания

  • 1 октября трубоукладчик «Академик Черский» покинул логистическую базу газопровода «Северный поток-2», а через четыре дня на рейде взял курс на Калининград, куда должен прибыть 7 октября. Но это вовсе не говорит о том, что судно вышло из проекта, как ранее это сделала баржа «Фортуна», отказавшаяся от участия в строительстве из-за санкций США.
  • В порту Мукран «Черский» находился с мая этого года. В немецкий порт судно прибыло из порта Находки, по пути многократно меняя порты захода и выключая автоматическую идентификационную систему, чтобы запутать следы, как это делают иранские нефтетанкеры. Впрочем, это не особо удалось – за судном пристально следили.
  • С мая по октябрь «Черский» проходил модернизацию в Мукране – была улучшена якорная система позиционирования, опробована новая навигационная система и сварочные посты. Все-таки судно было куплено у Нигерии и изготавливалось оно Китаем для укладки труб в неглубоких проливах, а не в море. После длительного нахождения в порту судно в течение четырех дней проходило проверку, а затем отправилось в Калининград.
  • Именно в Калининграде «Черский» сможет завершить ходовые испытания и опробовать 8-якорную систему позиционирования. Там же он встретится с флотом обеспечения – тремя судами: «Иваном Сидоренко», «Остапом Шереметой» и «Стрижовым».
  • Предполагается, что  испытания вблизи российских берегов будут более безопасными для «Черского», поскольку вокруг газопровода «Северный поток-2» сложилась негативная атмосфера и лишний шум вокруг трубоукладчика «Газпрому» не нужен. Также в Калининграде с «Черским» смогут работать небольшие буксиры.
  • Если испытания пройдут успешно, «Черский» приступит к строительству «Северного потока-2» уже в начале ноября 2020 года. Укладка труб на дно Балтийского моря была приостановлена европейскими подрядчиками в декабре 2019 года, когда США ввели санкции против проекта. При этом газопровод был построен на 94%. Оставшиеся 163 км магистрали должен будет уложить «Черский».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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