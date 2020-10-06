«Академик Черский» покинул «Северный поток-2». Но обещал вернуться 1092 0 Экономика

Единственное российское судно, способное достроить газопровод «Северный поток-2», 1 октября покинуло немецкий порт Мукран и после четырех дней на рейде поплыло мимо острова Борнхольм, где должны были вестись работы по укладке труб, в сторону Калининграда. До этого из проекта под угрозой санкций выбыла баржа «Фортуна».