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США призвали разобраться с «богатством Путина». Этого требуют новые санкции за Навального

4 Февраля 2021 195 0 Политика
США призвали разобраться с «богатством Путина». Этого требуют новые санкции за Навального

Американские сенаторы внесли в Конгресс США законопроект о санкциях против России за посадку «антикоррупционного активиста» Алексея Навального. Об этом на своем сайте сообщил сенатор Марко Рубио. Санкции должны затронуть российских чиновников, ответственных за «грубые нарушения международного права», а также требуют отчета по трем вопросам: использовал ли Кремль боевое химическое оружие для отравления Навального, что известно об убийстве Бориса Немцова и каким богатством, полученным за счет коррупции, располагает президент Владимир Путин и его ближайшее окружение.

«Акт о привлечении России к ответственности»

  • Группа сенаторов США внесла на рассмотрение Конгресса законопроект о санкциях против России за отравление и арест Алексея Навального, сообщил сенатор-республиканец Марко Рубио. Документ носит название «Акт о привлечении России к ответственности за зловредную деятельность». Помимо Рубио его авторами значатся: республиканец Митт Ромни и демократы Бен Кардин, Крис Кунс, Крис ванн Холлен и Дик Дурбин.
  • Если Конгресс примет законопроект, США введут персональные санкции с заморозкой активов против российских чиновников и лиц, «действующих от имени правительства РФ», которые были причастны к отравлению Навального и попыткам скрыть преступление. Белый дом должен будет в течение 90 дней представить круг лиц, против которых будут введены санкции.
  • Через 180 дней Белый дом обязан представить доклад о «богатстве Владимира Путина», а именно – об источниках и размерах его личного благосостояния и благосостояния его семьи. Американские сенаторы хотят знать оценку активов Путина, данные о его инвестициях, банковских счетах и бизнес-интересах.
  • Законопроект обязывает Белый дом убедить Германию отказаться от «Северного потока-2». Если Германия не откажется от газопровода, она, как говорится в документе, «поддержит правительство, убивающее своих граждан».
  • Также президент США должен дать четкий ответ – нарушила России международные обязательства по химоружию, отравив Алексея Навального «Новичком» или нет. Если Россия нарушила, то президент США обязан наложить санкции на Россию за нарушение Акта о контроле и уничтожении химического и биологического оружия 1991 года.

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  • По словам Марко Рубио, что цель санкций США – «заставить Путина и его бандитов заплатить цену за коррупцию и преследование оппонентов». Как отметил сенатор Крис Кунс, российские граждане выходят на мирные протесты против заключения Навального. «Но вместо того, чтобы прислушаться к их жалобам спецслужбы Путина ответили необоснованной жестокостью и арестовали тысячи человек», – сказал Кунс. Он подчеркнул, что санкции – это сигнал о том, что Кремлю надо немедленно освободить Навального и прекратить репрессии против своих граждан.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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