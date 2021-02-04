США призвали разобраться с «богатством Путина». Этого требуют новые санкции за Навального 195 0 Политика

Американские сенаторы внесли в Конгресс США законопроект о санкциях против России за посадку «антикоррупционного активиста» Алексея Навального. Об этом на своем сайте сообщил сенатор Марко Рубио. Санкции должны затронуть российских чиновников, ответственных за «грубые нарушения международного права», а также требуют отчета по трем вопросам: использовал ли Кремль боевое химическое оружие для отравления Навального, что известно об убийстве Бориса Немцова и каким богатством, полученным за счет коррупции, располагает президент Владимир Путин и его ближайшее окружение.