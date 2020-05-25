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США потеряют треть сланцевой нефтедобычи. Трамп лишится геополитического оружия
25 Мая 2020 760 1 Экономика
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Рост цен на нефть не приведет к увеличению добычи на сланцевых месторождениях в США. Число буровых вышек уже сейчас упало до исторического минимума – 339 штук, а к концу года их может остаться всего 215-ть. Нефтяные компании не будут увеличивать количество буровых установок, поскольку у них на это средств, и они опасаются наводнить рынок нефтью, спровоцировав очередной кризис, пишет Bloomberg.
Крах геополитического оружия
- Американские производители сланцевой нефти рекордно сократили количество буровых вышек на фоне пандемии коронавируса и кризиса на мировых рынках нефти. Если в 2019 году действовало 943 установки, то сейчас – 339 штук, а к концу года, по прогнозу Simmons Energy, их будет 215-ть.
- При этом 55% сланцевой добычи обеспечивают скважины, которые были пробурены за последние 14 месяцев, пишет ShaleProfile. Это значит, что объем добычи напрямую зависит от непрерывного бурения сланцевых пластов.
- На текущий момент перейти к активному бурению не позволяют даже цены, которые выросли с апреля на 75%. Во-первых, у американских бурильщиков нет средств на аренду оборудования и выплаты зарплат персоналу – более десяти тысяч человек были уволены, а десятки компаний объявили себя банкротами. Но также у производителей есть опасение по поводу того, что увеличением добычи они спровоцируют очередную разбалансировку рынка.
- По мнению аналитиков Bloomberg, текущий кризис обнажил уязвимое место сланцевой отрасли, которая раньше казалась неуязвимой, а именно – быстрое снижение добычи. Объясняется оно тем, что для сланцевой добычи необходимы большие объемы бурения: из скважин бьют фонтаны, которые быстро иссякают.
- Добыча сланцевой нефти в США упадет до менее чем 5 млн баррелей в сутки, прогнозируют в аналитической фирме ShaleProfile Analytics. В IHS Markit Ltd прогнозируют, что около 20% совокупного снижения добычи нефти произойдет за счет закрытия существующих скважин, которые перестанут что-либо давать, а остальной объем придется на отмененные проекты бурения.
- Аналитик IHS Рауль Леблан считает, что американскую отрасль ждет «эффект похмелья», которое последует за резким сокращением добычи. «Если вы хотите быть в авангарде и быстро расти, добиться этого нужно существенно наращивая число новых скважин», – говорит он.
- В целом сворачивание сланцевой добычи подорвет влияние США на мировых нефтегазовых рынках и президент Дональд Трамп не сможет использовать нефть как геополитическое оружие, считают аналитики. Одной из задач России при выходе из сделки ОПЕК+ в марте 2020 года было ударить по сланцевой добыче в США.
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США готовы к переходу на применение альтернативных видов энергии. Ими разработана программа плавного перехода промышленности на использование энергии магнитной дуги. Это рычаг воздействия на страны добывающие углеводородное сырьё. Россия не рассматривает такую возможность воздействия на экономику других стран. Мы дважды обращались к президентам (Путину и Медведеву) о применении наших знаний в энергетике магнитной дуги. Жаль, что воз и ныне там. Япония стоит на этапе результативных испытаний магнитной дуги. И, думается, в скором времени решит эту задачу.