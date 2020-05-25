США потеряют треть сланцевой нефтедобычи. Трамп лишится геополитического оружия 760 1 Экономика img_copyright

Рост цен на нефть не приведет к увеличению добычи на сланцевых месторождениях в США. Число буровых вышек уже сейчас упало до исторического минимума – 339 штук, а к концу года их может остаться всего 215-ть. Нефтяные компании не будут увеличивать количество буровых установок, поскольку у них на это средств, и они опасаются наводнить рынок нефтью, спровоцировав очередной кризис, пишет Bloomberg.