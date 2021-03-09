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США пообещали России кибератаки и санкции в течение трех недель
9 Марта 2021 237 0 Политика
В ближайшие три недели администрация США намерена ввести санкции против России и осуществить кибератаки на российские сети. Об этом пишут The New York Times и Bloomberg. Хакерский удар должен быть очевидным для президента Владимира Путина и спецслужб России, а экономические санкции должны коснуться российских олигархов, говорят источники изданий. Вашингтон преподносит это как ответ на хакерскую атаку России в прошлом году и нарушение Москвой запрета на использование химического оружия.
Три недели до возмездия
- Администрация президента США Джо Байдена работает над новыми экономическими санкциями и кибератаками против России. По словам чиновника Белого дома, оба ответа на противоправные действия Москвы будут осуществлены синхронно «в течение ближайших трех недель», пишет The New York Times.
- Кибератаки станут ответом Вашингтона на агрессию Москвы, которая в прошлом году хакерским вмешательством поразила десятки структур американского правительства. Теперь США планируют «секретные операции в российских сетях». Они будут очевидны для Путина, разведки и армии России, но «останутся незамеченными для остального мира», говорят источники.
- Усилен киберудар будет экономическими санкциями. Как писало агентство Bloomberg, под санкции попадут российские олигархи – их счета и недвижимость в США заморозят. При этом Вашингтон рассчитывает на поддержку Евросоюза – депутаты Европарламента, Бундестага и парламента Британии так же считают необходимым внести олигархов России в «черные списки». В Кремле, между тем, санкции против олигархов называют «безумными призывами» и надеются, что их не случится.
- Близкие к Путину олигархи могут попасть под санкции в рамках Акта Магнитского – он позволяет США вносить людей в «черный список» за причастность к нарушениям прав человека или коррупцию. Другая правовая основа для санкций – Акт о запрещении химического оружия 1991 года. Берлин установил, что оппозиционера Алексея Навального пытались убить в России боевым отравляющим веществом типа «Новичок». Это дает основания для санкций против Москвы.
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- Если партнеры США в Евросоюзе не будут возражать, Вашингтон введет санкции против российского госдолга и запретит занимать Москве деньги. Это, скорее всего, обрушит рубль и приведет к финансовой дестабилизации. Однако вероятность этого низка – Евросоюз не хочет полностью разрывать отношения с Москвой.
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