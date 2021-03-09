США пообещали России кибератаки и санкции в течение трех недель 237 0 Политика

В ближайшие три недели администрация США намерена ввести санкции против России и осуществить кибератаки на российские сети. Об этом пишут The New York Times и Bloomberg. Хакерский удар должен быть очевидным для президента Владимира Путина и спецслужб России, а экономические санкции должны коснуться российских олигархов, говорят источники изданий. Вашингтон преподносит это как ответ на хакерскую атаку России в прошлом году и нарушение Москвой запрета на использование химического оружия.