Кремль назвал «безумными» призывы к санкциям против олигархов. Пообещал защитить «интересы бизнеса» 411 1 Политика

Пресс-секретарь президента Владимира Путина заявил о подготовке различных сценариев на случай «радикальных санкций» США и Евросоюза за использование химического оружия при отравлении оппозиционера Алексея Навального. Все они будут направлены на обеспечение интересов «страны, граждан и бизнеса». Тем не менее представитель Кремля выразил надежду, что «безумные позывы» распространить санкции на российских олигархов останутся «только на страница СМИ».