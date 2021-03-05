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Кремль назвал «безумными» призывы к санкциям против олигархов. Пообещал защитить «интересы бизнеса»
5 Марта 2021 411 1 Политика
Пресс-секретарь президента Владимира Путина заявил о подготовке различных сценариев на случай «радикальных санкций» США и Евросоюза за использование химического оружия при отравлении оппозиционера Алексея Навального. Все они будут направлены на обеспечение интересов «страны, граждан и бизнеса». Тем не менее представитель Кремля выразил надежду, что «безумные позывы» распространить санкции на российских олигархов останутся «только на страница СМИ».
Кремль не увидел предложения о сотрудничестве
- США и Великобритания начали обсуждать жесткие санкции против России за применение химического оружия – яда «Новичок», который использовался при покушении на жизнь оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg.
- Вашингтон совместно с европейскими коллегами рассматривает два варианта санкции: против «российских олигархов», которые имеют отношение к нарушению прав человека и коррупции (ограничения будут введены в соответствии с Актом Магнитского) и «экстремальные шаги» по запрету на покупку суверенного госдолга России.
- При этом Запад дает России возможность избежать новых санкций. Для этого достаточно: во-первых, начать расследовать покушение на жизнь Алексея Навального. Во-вторых, обеспечить доступ международных инспекторов на объекты, где может производиться химическое оружие, в частности боевое отравляющее вещество «Новичок».
- Но Москва не слышит Запад. «Там исходят из того, что у России есть химоружие. Но таких данных нет и не может быть, потому что Россия давно его уничтожила», – заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Нежелание сотрудничать ведет к тому, что Кремль предлагает готовиться к новым санкциям против госдолга.
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- В то же время в Кремле надеются, что призывы к санкциям против российских олигархов «останутся только на страницах СМИ и не найдут живительной почвы в американском официальном истеблишменте». В любом случае Кремль заявил о готовности «обеспечить интересы страны, граждан и бизнеса».
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Зато на вклады ввели санкции у простого народа который отказывал себе во всем думая что будет дальше живем как в сказке чем дальше тем страшне. А олигархов трогать нельзя, они при Ельцине с Чубайсом все растащили из государства в собственные карманы, а теперь неприкосновенные. Госgоди ну где же Сталин?