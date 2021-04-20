«Состояние критическое». Россия может потерять до 3 млн населения к 2030 году 424 1 Политика

Население России может сократиться на 2,8 млн человек к 2030 году в самом оптимистичном прогнозе. Об этом на парламентских слушаниях в Госдуме заявила ректор Высшей школы организации управления здравоохранением Гузель Улумбекова, пишут «Открытые медиа». Причиной этого специалист назвала «длительное недофинансирование здравоохранения» и «губительную» реформу здравоохранения, известную как «оптимизация».