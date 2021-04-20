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«Состояние критическое». Россия может потерять до 3 млн населения к 2030 году

20 Апреля 2021 424 1 Политика
«Состояние критическое». Россия может потерять до 3 млн населения к 2030 году

Население России может сократиться на 2,8 млн человек к 2030 году в самом оптимистичном прогнозе. Об этом на парламентских слушаниях в Госдуме заявила ректор Высшей школы организации управления здравоохранением Гузель Улумбекова, пишут «Открытые медиа». Причиной этого специалист назвала «длительное недофинансирование здравоохранения» и «губительную» реформу здравоохранения, известную как «оптимизация».

Россия будет терять людей из-за плохого здравоохранения

  • Пока российские власти тратят из бюджета ежегодно 2,2 трлн руб. на закупку вооружения, а на оборону 3,2 трлн руб., на здравоохранение остается всего 1,2 трлн руб. Это около 1% ВВП, тогда как даже в «новых» странах Евросоюза (Чехия, Польша, Венгрия, страны Балтии) тратят на здоровье граждан в 1,6 раза больше, а в «старых» странах – в 2,4 раза.
  • Об этом депутатам Госдумы рассказала ректор Высшей школы организации управления здравоохранением, доктор медицинских наук Гузель Улумбекова, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на ее доклад. Именно из-за «длительного недофинансирования здравоохранения» и «губительной» реформы здравоохранения – «оптимизации» население России в ближайшие десять лет сократится на 2,8 млн человек. «И это еще лучшие прогнозы», – подчеркнула Улумбекова.
  • По словам доктора медицинских наук, «состояние критическое, прогноз неблагоприятный». В 2020 году естественная убыль населения составила почти 700 тыс. человек. Ежегодно до 2030 года россиян будет становиться меньше на 530 тыс. Замещать их будут до 200 тыс. мигрантов. Таким образом, объяснила Улумбекова, естественная убыль составит около 300 тыс. человек. Соответственно, за десять лет Россия потеряет 2,8 млн граждан, а коренного населения – до 5 млн.
  • Рождаемость сейчас в России падает такими же темпами, как и после распада СССР. Но если бы рождаемость осталась на уровне 1990 года, то за десять лет в России родилось бы на 11 млн человек больше. По словам Улумбековой, причина падения рождаемости – снижающиеся доходы населения. «Нужны экстраординарные меры, чтобы увеличить число рождений вторых и последующих детей», – считает эксперт.
  • В 2020 году смертность в России возросла на 18% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,2 тыс. смертей на 1 млн. Это в «три раза выше, чем в Германии или Франции», подчеркнула Улумбекова. Согласно «Книге памяти», которую собирают добровольцы, количество умершего медперсонала в России достигло 1350 человек. Это больше, чем в Великобритании, США, Польше, Италии, Индии и Канаде.

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  • Решить проблемы демографии можно только одним путем – увеличить финансирование здравоохранения до 5% ВВП к 2024 году и добавляеть ежегодно по 520 млрд руб. 60% средств должны пойти на зарплаты медработников, 30% – на обеспечение населения лекарствами, а 10% – на повышение квалификации медработниками. «Деньги у России есть», – заверила эксперт. Золотовалютные резервы России составляют 40% ВВП, тогда как в развитых странах – 20%. «То есть можно найти 0,5 трлн руб. ежегодно», – подчеркнула Улумбекова.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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А
14:26 0 0
Алга:

Если Путин пойдет войной на Украину, то убьіль народу будет еще больше - на число солдат, которьіх погонят воевать. Их убьют всех. Некоторьім вообще не повезет - от них не останется даже тел, чтоб похоронить, сгорят от Стугн и Джавелинов

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