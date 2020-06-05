Социальные сети: как быть настоящим

Социальные сети не так давно вошли в нашу жизнь и внесли в нее значительные изменения. Это одно из самых полезных изобретений человечества: с их помощью можно поддерживать удаленные контакты, иметь информацию о знакомых, друзьях и родственниках, особенно находящихся на большом расстоянии. Это возможность самовыражения и способ найти друзей – причем не только в фейсбучном, а в изначальном смысле этого слова. Это, наконец, возможность для того, чтобы представить себя в наиболее выгодном свете как профессионала или вообще освоить новую сферу деятельности – многие известные ныне писатели начинали когда-то с интересных постов в Живом Журнале. Однако у любой медали две стороны, и в случае социальных сетей негативной стороной является зависимость от тех образов успешной жизни, которые транслируют и воспринимают пользователи.

Если мы говорим о тех, кто ведет успешные профили, то один из самых известных и печальных примеров – это девушка из Австралии Эссина О’Нилл. В один прекрасный день она решила рассказать людям правду о своем идеальном и жизнерадостном инстаграме. Оказалось, что большинство якобы случайных кадров в нем были постановочными, а за счастливыми улыбками скрывались душевная боль, гнев и плохое самочувствие. Девушка призывала всех отказаться от социальных сетей как «витрины достижений» и заняться чем-то, что действительно важно – своей семьей, помощью бедным людям и животным. Интересна реакция пользователей: часть поддержала Эссину, а часть была глубоко разочарована в ней. Ведь всем так хотелось верить, что на свете есть человек с идеальной жизнью, которого всегда можно поставить в пример себе и окружающим.

В этом и заключается одна из основных ловушек социальных сетей. Мы не любим признаваться в том, что несчастны. Более того – для многих из нас это неприемлемо: несчастный человек это неудачник. И вот, чтобы заглушить ужасные чувства и убедить всех вокруг, что на самом деле все хорошо и прекрасно – одни создают «парадный портрет» своей жизни, а другие на него любуются. Результат сокрушителен в обоих случаях.

Владельцы глянцевых блогов становятся заложниками своего образа и не могут обратиться за помощью без того, чтобы их обман не был раскрыт. Читатели же испытывают ощущение собственной никчемности, несложившейся жизни, которое возникает при сравнении красивых картинок с чужой странички и собственной реальности. Чтобы не чувствовать себя несчастными, они тоже начинают транслировать в мир гламурную обманку – и круг замыкается. И ценностью становятся не реальные достижения, а количество лайков под постами, которые воспринимаются как мерило общественного признания, показатель того, насколько мы популярны, любимы, приняты. Фальшивые картинки и реакция малознакомых людей на них рождают весьма интенсивные чувства, а порой и глубокие страдания, разрушающие психику.

Психотерапевты все чаще сталкиваются с феноменом двойной жизни – реальной и виртуальной, причем последняя, разумеется, намного ярче, насыщенней и успешней. Желание почувствовать себя состоявшимся вне зависимости от реальных достижений, желание изобразить из себя гармоничную личность с идеальными отношениями вне зависимости от наличия реальных глубоких отношений или внутренней гармоничности заставляет нас строит «потемкинскую деревню» из удачных ракурсов и позитивных цитат. Все это ведет к глубокому обесцениванию реальности, которая далеко не так управляема, проста и красива. А ведь это единственная настоящая жизнь, которая у нас когда-либо будет! И в ней есть миллионы возможностей, которые мы упускаем, транслируя или принимая за чистую монету набор глянцевых открыток.

Почему мы это делаем? Потому что в каждом человеке заложена инстинктивная программа сохранения энергии. Если позитивные чувства и эмоции можно получить наиболее простым путем – нас неудержимо потянет на этот путь: делать красивые селфи и листать социальные сети. Проблема в том, что следование инстинкту очень плохая жизненная стратегия. В данном случае он требует, чтобы мы отдали время и силы иллюзии, вместо того, чтобы потратить их на улучшение нашей реальности.

Поэтому каждый раз, открывая социальные сети, подумайте: а для чего мне это нужно сейчас? Может быть, стоит вместо этого пойти прогуляться или записаться на прием к врачу? Может, имеет смысл найти подработку или составить план, благодаря которому можно будет совершить путешествие не при помощи чужого инстраграма, а в реальности? Может быть, надо не следить за фотографиями из жизни друзей, и близких, а позвонить им и поговорить по душам, выслушать про их проблемы и радости и поделиться своими? Да, это требует больших усилий, чем бесконечно прокручивать ленту в телефоне. Реальная жизнь вообще нередко сложная и трудоемкая штука.

При отказе от погружения в виртуальную жизнь соцсетей многие испытывают настоящую «ломку», пустоту, раздражение, злость, могут быть приступы слез и даже паники. Как при выходе из любой другой зависимости. Поэтому важно быть готовым к тому, что это ни много ни мало изменение на уровне системы ценностей, ведущее к значительному изменению всей жизни, которое обычно просто не дается. Но только обстоятельства реальной жизни, созданные собственными руками, дадут вам простое и прекрасное ощущение собственной «настоящести», целостности и душевного покоя.