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Все не так, как говорили. Минфин разъяснил налог на банковские вклады
8 Января 2021 449 0 Экономика
Россия стала одной из немногих стран, в которых власти в ответ на пандемию коронавируса ввели новые и подняли старые налоги. Президент Владимир Путин весной 2020 года обложил банковские вклады россиян подоходным налогом. В Минфине прописали правила для взимания этого налога и напомнили россиянам, что с 1 января 2021 года власти начинают его рассчитывать. Объясняем, как они это будут делать.
Сложносочиненный налог
- С 1 января 2021 года по решению президента Владимира Путина, которое он озвучил в одном из телеобращений весной 2020 года, россияне должны платить налог на банковские вклады. Об этом напоминает Минфин, а правительственная пресса выходит с подробностями, как его нужно будет платить.
- Во время подготовки налога власти заявляли, что они собираются обложить вклады более 1 млн руб. В действительности налогооблагаемой базой будут не сами вклады, а проценты, которые россияне по ним получают. Это крайне важное уточнение.
- Второй момент, на который следует обратить внимание – в силу того, что налогом облагаются проценты, он распространяется абсолютно на все вклады, а не только на вклады или сумму вкладов более 1 млн руб. Однако вводится такое понятие, как необлагаемый процентный доход. Он равняется в 2021 году 42,5 тыс. руб.
- Необлагаемый процент берется из следующей формулы: ключевая ставка ЦБ (4,25%) и доход при такой ставке от 1 млн руб. Все, что выше 42,5 тыс. руб. в 2021 году, будет обложено налогом в 13%. Это важно, поскольку если россиянин открыл вклад в 2019 году, а получить по нему деньги должен в 2021-м, он будет платить налог с суммы дохода, превышающей 42,5 тыс. руб.
- К примеру: положил 750 тыс. руб. под 6,5% годовых на два года, в 2021 году получил 97,5 тыс. руб. От этого отнимем 42,5 тыс. руб., получим 55 тыс., от которых возьмем 13% – 7,5 тыс. руб. Это и будет налог, обязательный к уплате.
- Но в этом моменте Минфин предусмотрел лазейку: если доход по вкладу приходится на два или три налоговых периода, то есть календарных года, то появляется возможность заплатить меньше или вообще избежать налога.
- Это будет работать, если россиянин откроет вклад на 1,4 млн руб. 1 июля 2021 года сроком на два года под 4,5% с ежемесячной выплатой процентов. Тогда в 2021 году доход составит 31,5 тыс. руб., в 2022 году – 63 тыс., в 2023-м – 31,5 тыс. руб. Платить придется только за 2022 год.
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- Также есть нюанс с процентами, которые пополняют вклад. В этом случае доход будет обложен налогом только в том году, когда они были зачислены. Что касается долларовых вкладов, то курсовая разница не будет учитываться налоговой, а учитывая, что проценты по ним низкие, налогом будут облагаться только очень крупные вклады.
- Федеральная налоговая служба разошлет уведомления о налогах за 2021 год осенью 2022 года. Выплатить их необходимо будет до 1 декабря. Прятать вклады в разных банках не имеет смысла – у налоговой будет информация обо всех вкладах и она будет подсчитывать совокупные проценты, которые получают граждане.
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