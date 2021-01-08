Все не так, как говорили. Минфин разъяснил налог на банковские вклады 449 0 Экономика

Россия стала одной из немногих стран, в которых власти в ответ на пандемию коронавируса ввели новые и подняли старые налоги. Президент Владимир Путин весной 2020 года обложил банковские вклады россиян подоходным налогом. В Минфине прописали правила для взимания этого налога и напомнили россиянам, что с 1 января 2021 года власти начинают его рассчитывать. Объясняем, как они это будут делать.