Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
08 ЯНВ, 23:48 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

08 ЯНВ, 23:48 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Все не так, как говорили. Минфин разъяснил налог на банковские вклады

8 Января 2021 449 0 Экономика

Россия стала одной из немногих стран, в которых власти в ответ на пандемию коронавируса ввели новые и подняли старые налоги. Президент Владимир Путин весной 2020 года обложил банковские вклады россиян подоходным налогом. В Минфине прописали правила для взимания этого налога и напомнили россиянам, что с 1 января 2021 года власти начинают его рассчитывать. Объясняем, как они это будут делать.

Сложносочиненный налог

  • С 1 января 2021 года по решению президента Владимира Путина, которое он озвучил в одном из телеобращений весной 2020 года, россияне должны платить налог на банковские вклады. Об этом напоминает Минфин, а правительственная пресса выходит с подробностями, как его нужно будет платить.
  • Во время подготовки налога власти заявляли, что они собираются обложить вклады более 1 млн руб. В действительности налогооблагаемой базой будут не сами вклады, а проценты, которые россияне по ним получают. Это крайне важное уточнение.
  • Второй момент, на который следует обратить внимание – в силу того, что налогом облагаются проценты, он распространяется абсолютно на все вклады, а не только на вклады или сумму вкладов более 1 млн руб. Однако вводится такое понятие, как необлагаемый процентный доход. Он равняется в 2021 году 42,5 тыс. руб.
  • Необлагаемый процент берется из следующей формулы: ключевая ставка ЦБ (4,25%) и доход при такой ставке от 1 млн руб. Все, что выше 42,5 тыс. руб. в 2021 году, будет обложено налогом в 13%. Это важно, поскольку если россиянин открыл вклад в 2019 году, а получить по нему деньги должен в 2021-м, он будет платить налог с суммы дохода, превышающей 42,5 тыс. руб.
  • К примеру: положил 750 тыс. руб. под 6,5% годовых на два года, в 2021 году получил 97,5 тыс. руб. От этого отнимем 42,5 тыс. руб., получим 55 тыс., от которых возьмем 13% – 7,5 тыс. руб. Это и будет налог, обязательный к уплате.
  • Но в этом моменте Минфин предусмотрел лазейку: если доход по вкладу приходится на два или три налоговых периода, то есть календарных года, то появляется возможность заплатить меньше или вообще избежать налога.
  • Это будет работать, если россиянин откроет вклад на 1,4 млн руб. 1 июля 2021 года сроком на два года под 4,5% с ежемесячной выплатой процентов. Тогда в 2021 году доход составит 31,5 тыс. руб., в 2022 году – 63 тыс., в 2023-м – 31,5 тыс. руб. Платить придется только за 2022 год.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • Также есть нюанс с процентами, которые пополняют вклад. В этом случае доход будет обложен налогом только в том году, когда они были зачислены. Что касается долларовых вкладов, то курсовая разница не будет учитываться налоговой, а учитывая, что проценты по ним низкие, налогом будут облагаться только очень крупные вклады.
  • Федеральная налоговая служба разошлет уведомления о налогах за 2021 год осенью 2022 года. Выплатить их необходимо будет до 1 декабря. Прятать вклады в разных банках не имеет смысла – у налоговой будет информация обо всех вкладах и она будет подсчитывать совокупные проценты, которые получают граждане.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Трампа могут отстранить от власти за попытку госпереворота в США

Трампа могут отстранить от власти за попытку госпереворота в США
Политика 2

Реклама пенсий обойдется Пенсионному фонду в 800 млн рублей

Реклама пенсий обойдется Пенсионному фонду в 800 млн рублей
Экономика 4

«Не прибедняйтесь!» Путин не поверил в дефицит бюджета Москвы

«Не прибедняйтесь!» Путин не поверил в дефицит бюджета Москвы
Экономика

Генпрокуратура взялась за цены на продукты питания

Генпрокуратура взялась за цены на продукты питания
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год

ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год

ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику

ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику

Новости дня

16:40 Стоимость нефти Brent превысила $55 за баррель Стоимость нефти Brent превысила $55 за баррель
Автомобилистам могут аннулировать диагностические карты
Автомобилистам могут аннулировать диагностические карты
16:07 В России обнаружили 23652 новых случая COVID-19 В России обнаружили 23652 новых случая COVID-19
07 ЯНВ, 16:01 Захарова прокомментировала беспорядки в Вашингтоне Захарова прокомментировала беспорядки в Вашингтоне
07 ЯНВ, 15:00 Российские врачи выявили 23541 случай заражения COVID-19 за сутки Российские врачи выявили 23541 случай заражения COVID-19 за сутки
06 ЯНВ, 13:39 В РФ обнаружили 24217 случаев заражения COVID-19 за сутки В РФ обнаружили 24217 случаев заражения COVID-19 за сутки
06 ЯНВ, 12:27 США высказались о ситуации в Донбассе США высказались о ситуации в Донбассе
Президент РФ поздравил граждан с Рождеством
Президент РФ поздравил граждан с Рождеством
05 ЯНВ, 17:50 Путин и Меркель обсудили внутриукраинский конфликт Путин и Меркель обсудили внутриукраинский конфликт

Узнай, страна!

05 ЯНВ, 22:17 ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
04 ЯНВ, 13:18 ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику
02 ЯНВ, 21:30 ТОП-10 достижений декабря: регионы России внедряли уникальные разработки, строили заводы и самолеты ТОП-10 достижений декабря: регионы России внедряли уникальные разработки, строили заводы и самолеты
31 ДЕК, 20:37 ТОП-10 достижений недели: регионы России строили заводы и готовились к Новому году ТОП-10 достижений недели: регионы России строили заводы и готовились к Новому году
31 ДЕК, 17:15 Елка желаний. Губернаторы дарят новогодние подарки детям Елка желаний. Губернаторы дарят новогодние подарки детям
30 ДЕК, 20:42 Новогодняя столица России. Калуге подарили метровую монету "Дед Мороз и лето" Новогодняя столица России. Калуге подарили метровую монету "Дед Мороз и лето"
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
30 ДЕК, 18:30 Уникальный проект антиобледенения лопастей разработали в Оренбургской области Уникальный проект антиобледенения лопастей разработали в Оренбургской области
30 ДЕК, 16:44 Первый природный парк регионального значения появился в Калужской области Первый природный парк регионального значения появился в Калужской области
30 ДЕК, 10:00 Завершена благотворительная акция «С любовью из России» Завершена благотворительная акция «С любовью из России»
29 ДЕК, 19:22 Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter