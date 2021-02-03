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«Сильные лидеры не отправляют оппонентов в тюрьму». США пообещали санкции за Навального
3 Февраля 2021 304 0 Политика
В Сенате США пообещали в ближайшее время принять санкции против России за действия властей в отношении оппозиционера Алексея Навального. По всей видимости, санкции будут носить персональный характер и коснутся ответственных за отравление, арест и суд над Навальным. Они будут внесены на рассмотрение уже на этой неделе и, возможно, даже приняты, заявил их инициатор сенатор-республиканец Митт Ромни. Между тем Евросоюз и Германия заявили о незаконности действий России и нарушении международных обязательств, а президент Франции Эмманюэль Макрон по-русски прокомментировал приговор Навальному.
«Сильные лидеры» и их оппоненты
- США уже на этой неделе подготовят и могут принять санкции против России за отравление запрещенным боевым ядом «Новичок», арест и осуждение оппозиционера Алексея Навального на 2 года и 8 месяцев колонии. Санкции анонсировал член комитета по международным делам Сената США сенатор-республиканец Митт Ромни.
- Он написал в своем твиттере: «Сильным лидерам не требуется отправлять в тюрьму оппонентов, чтобы удержать власть». По мнению Ромни, режим Владимира Путина посадил Навального за решетку после того, как попытка отравить его провалилась.
- Решение суда по делу Навального возмутило мировую общественность. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в твиттере, что приговором Навальному Россия нарушила международные обязательства в части верховенства закона, а также нарушила фундаментальные свободы.
- Глава МИД ФРГ Хайко Маас еще раз напомнил российским властям, что Европейский суд по правам человека, юрисдикцию которого Россия признает, признал приговор по делу «Ив Роше» «произвольным». Именно по этому делу, в котором ЕСПЧ не нашел состава преступления, Навального осудили на реальный срок. В Германии считают, что тем самым российские власти нанесли «удар по фундаментальным свободам и верховенству закона».
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- Президент Франции Эмманюэль Макрон написал по-русски, что приговор Навальному недопустим, поскольку за его осуждением стоит не преступление, а политические разногласия. «Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав Человека, так же, как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения», – закончил Макрон.
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