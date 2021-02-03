Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
03 ФЕВ, 11:07 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

03 ФЕВ, 11:07 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

«Сильные лидеры не отправляют оппонентов в тюрьму». США пообещали санкции за Навального

3 Февраля 2021 304 0 Политика
«Сильные лидеры не отправляют оппонентов в тюрьму». США пообещали санкции за Навального

В Сенате США пообещали в ближайшее время принять санкции против России за действия властей в отношении оппозиционера Алексея Навального. По всей видимости, санкции будут носить персональный характер и коснутся ответственных за отравление, арест и суд над Навальным. Они будут внесены на рассмотрение уже на этой неделе и, возможно, даже приняты, заявил их инициатор сенатор-республиканец Митт Ромни. Между тем Евросоюз и Германия заявили о незаконности действий России и нарушении международных обязательств, а президент Франции Эмманюэль Макрон по-русски прокомментировал приговор Навальному.

«Сильные лидеры» и их оппоненты

  • США уже на этой неделе подготовят и могут принять санкции против России за отравление запрещенным боевым ядом «Новичок», арест и осуждение оппозиционера Алексея Навального на 2 года и 8 месяцев колонии. Санкции анонсировал член комитета по международным делам Сената США сенатор-республиканец Митт Ромни.
  • Он написал в своем твиттере: «Сильным лидерам не требуется отправлять в тюрьму оппонентов, чтобы удержать власть». По мнению Ромни, режим Владимира Путина посадил Навального за решетку после того, как попытка отравить его провалилась.
  • Решение суда по делу Навального возмутило мировую общественность. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в твиттере, что приговором Навальному Россия нарушила международные обязательства в части верховенства закона, а также нарушила фундаментальные свободы.
  • Глава МИД ФРГ Хайко Маас еще раз напомнил российским властям, что Европейский суд по правам человека, юрисдикцию которого Россия признает, признал приговор по делу «Ив Роше» «произвольным». Именно по этому делу, в котором ЕСПЧ не нашел состава преступления, Навального осудили на реальный срок. В Германии считают, что тем самым российские власти нанесли «удар по фундаментальным свободам и верховенству закона».

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон написал по-русски, что приговор Навальному недопустим, поскольку за его осуждением стоит не преступление, а политические разногласия. «Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав Человека, так же, как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения», – закончил Макрон.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

«Газпром» хочет уйти из одной республики Северного Кавказа из-за долгов

«Газпром» хочет уйти из одной республики Северного Кавказа из-за долгов
Экономика

США поставили несколько условий для снятия санкций с «Северного потока-2»

США поставили несколько условий для снятия санкций с «Северного потока-2»
Экономика 2

Кризис лег на плечи россиян. Данные Росстата о худшем падении экономики за 11 лет подтвердили это

Кризис лег на плечи россиян. Данные Росстата о худшем падении экономики за 11 лет подтвердили это
Экономика

Германия предложила арестовать активы российских олигархов

Германия предложила арестовать активы российских олигархов
Экономика 12

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТПП РФ выступает за развитие частного инвестиционного спроса на рынке драгметаллов

ТПП РФ выступает за развитие частного инвестиционного спроса на рынке драгметаллов

Новый морской терминал появится на Чукотке

Новый морской терминал появится на Чукотке

Новости дня

10:49 ЦБ хочет продлить программу льготной ипотеки ЦБ хочет продлить программу льготной ипотеки
Киев возобновил импорт электроэнергии из РФ
Киев возобновил импорт электроэнергии из РФ
02 ФЕВ, 19:49 СМИ: Меркель обсудила с Байденом проект "Северный поток-2" СМИ: Меркель обсудила с Байденом проект "Северный поток-2"
02 ФЕВ, 19:08 Эксперт: в России может наступить новая волна COVID-19 Эксперт: в России может наступить новая волна COVID-19
02 ФЕВ, 18:03 США объяснили присутствие своих дипломатов в суде по делу Навального США объяснили присутствие своих дипломатов в суде по делу Навального
02 ФЕВ, 17:43 Handelsblatt: США готовы решить проблему с "Северным потоком-2" Handelsblatt: США готовы решить проблему с "Северным потоком-2"
02 ФЕВ, 15:37 "Яндекс" собирается купить часть активов "Везет" "Яндекс" собирается купить часть активов "Везет"
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
02 ФЕВ, 15:27 Инфекционист: РФ вышла на плато по COVID-19 Инфекционист: РФ вышла на плато по COVID-19

Узнай, страна!

10:13 ТПП РФ выступает за развитие частного инвестиционного спроса на рынке драгметаллов ТПП РФ выступает за развитие частного инвестиционного спроса на рынке драгметаллов
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
02 ФЕВ, 22:32 Новый морской терминал появится на Чукотке Новый морской терминал появится на Чукотке
02 ФЕВ, 20:30 Инвестор вкладывает средства в развитие Забайкальского края Инвестор вкладывает средства в развитие Забайкальского края
02 ФЕВ, 18:35 В Приамурье началось строительство крупнейшей в регионе мегафермы В Приамурье началось строительство крупнейшей в регионе мегафермы
01 ФЕВ, 22:39 В Адыгее продолжается строительство новой ветки Майкопского магистрального водовода В Адыгее продолжается строительство новой ветки Майкопского магистрального водовода
01 ФЕВ, 21:52 Кубань - лидер гастрономического туризма в России Кубань - лидер гастрономического туризма в России
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
01 ФЕВ, 21:12 В ТПП РФ рассмотрели внедрение наилучших доступных технологий в процесс перевалки угля В ТПП РФ рассмотрели внедрение наилучших доступных технологий в процесс перевалки угля
01 ФЕВ, 20:08 Иван Утенков: цветочная online-торговля не будет конкурировать с offline даже в ближайшие 5 лет Иван Утенков: цветочная online-торговля не будет конкурировать с offline даже в ближайшие 5 лет
01 ФЕВ, 18:55 В Крыму спустили на воду патрульный корабль «Сергей Котов» В Крыму спустили на воду патрульный корабль «Сергей Котов»
31 ЯНВ, 13:32 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали предприятия и осваивали новые виды продукции ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали предприятия и осваивали новые виды продукции
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter