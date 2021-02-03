«Сильные лидеры не отправляют оппонентов в тюрьму». США пообещали санкции за Навального 304 0 Политика

В Сенате США пообещали в ближайшее время принять санкции против России за действия властей в отношении оппозиционера Алексея Навального. По всей видимости, санкции будут носить персональный характер и коснутся ответственных за отравление, арест и суд над Навальным. Они будут внесены на рассмотрение уже на этой неделе и, возможно, даже приняты, заявил их инициатор сенатор-республиканец Митт Ромни. Между тем Евросоюз и Германия заявили о незаконности действий России и нарушении международных обязательств, а президент Франции Эмманюэль Макрон по-русски прокомментировал приговор Навальному.