Сербия вынудила «Газпром» еще больше заплатить Украине 187 0 Экономика

Из Сербии пришли новости по газопроводу «Турецкий поток» – расширение сербского участка откладывается до весны 2021 года. Одной из причин называют задержку со строительством компрессорной станции. Срыв ранее обозначенных сроков приведет к тому, что «Газпрому» придется увеличить прокачку газа через Украину на дополнительные 10 млрд кубометров. Поскольку этот объем пойдет сверх контракта, Киев требует заплатить за него по повышенному тарифу.