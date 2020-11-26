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Сербия вынудила «Газпром» еще больше заплатить Украине

26 Ноября 2020 187 0 Экономика
Сербия вынудила «Газпром» еще больше заплатить Украине

Из Сербии пришли новости по газопроводу «Турецкий поток» – расширение сербского участка откладывается до весны 2021 года. Одной из причин называют задержку со строительством компрессорной станции. Срыв ранее обозначенных сроков приведет к тому, что «Газпрому» придется увеличить прокачку газа через Украину на дополнительные 10 млрд кубометров. Поскольку этот объем пойдет сверх контракта, Киев требует заплатить за него по повышенному тарифу.

Сербские проволочки – украинская выгода

  • Сербия не сможет запустить на своей территории участок газопровода «Турецкий поток» как минимум до весны 2021 года. Труба длиной 403 км пропускной способностью 13,9 млрд кубометров в год включает в себя четыре узла учета и компрессорную станцию. С последней у сербов и вышла проблема.
  • Из Сербии газопровод должен пойти в Болгарию – болгарский участок начинается в городе Заечар, а оттуда в Венгрию – в Хоргоше труба соединяется с венгерской газотранспортной системой. Но и у Болгарии тоже проблемы – премьер-министр Бойко Борисов объясняет задержку пандемией коронавируса. Болгарские строители не могут получить в срок оборудования для компрессорной станции.
  • Таким образом, надежды на «Турецкий поток» в 2021 году откладываются. До этого «Газпром» делал ставку на «Северный поток-2», но, как стало понятно еще летом, достроить его в ближайшее время не получится из-за санкций США. Поэтому Москва обратилась к Киеву и попросила увеличить прокачку газа в Европу по украинской ГТС.
  • Однако в «Нафтогаз-Украина» «Газпрому» заявили, что дополнительные объемы будут оплачиваться по повышенному тарифу. В конце 2019 года Россия и Украина подписали соглашение о транзите газа до 2024 года. По нему в 2020 году Россия обязалась прокачать или заплатить за прокачку 65 млрд кубометров газа, а с 2021 по 2024 год прокачивать по 40 млрд кубов в год.
  • Для «Газпрома» все сразу не заладилось: в 2020 году из-за пандемии обрушился спрос на газ в Европе. В итоге российская монополия прокачает не более 80% от объемов, которые она забронировала. Теперь к этому добавляется то, что в 2021 году ей понадобится заплатить Украине по повышенному тарифу еще за 10 млрд кубов сверх 40 млрд оговоренных. Проще, пожалуй, было остановиться на транзите газа через Украину, не выбрасывать деньги на неработающие газопроводы и не платить по двойному тарифу.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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