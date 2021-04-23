«Сделали эрзац локдауна». Компании готовятся к убыткам из-за длинных майских выходных 332 1 Экономика

Решение президента Владимира Путина сделать майские выходные длинными и непрерывными с 1 по 10 число одобрила только половина россиян, а бизнес приготовился считать убытки. По словам экономиста Евгения Гонтмахера, решение принесет для экономики «какой-то минус». Профессор ВШЭ Олег Вьюгин считает, что коммерческий сектор будет расплачиваться за лишние выходные. А глава региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич отметила, что при спаде экономики «это как-то очень шикарно». Компании, в свою очередь, иронизируют: «Вот и меры по поддержке бизнеса подоспели».