«Сделали эрзац локдауна». Компании готовятся к убыткам из-за длинных майских выходных
Решение президента Владимира Путина сделать майские выходные длинными и непрерывными с 1 по 10 число одобрила только половина россиян, а бизнес приготовился считать убытки. По словам экономиста Евгения Гонтмахера, решение принесет для экономики «какой-то минус». Профессор ВШЭ Олег Вьюгин считает, что коммерческий сектор будет расплачиваться за лишние выходные. А глава региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич отметила, что при спаде экономики «это как-то очень шикарно». Компании, в свою очередь, иронизируют: «Вот и меры по поддержке бизнеса подоспели».
За выходные придется расплачиваться экономике
- По информации портала SuperJob решение увеличить продолжительность майских праздников с 1 по 10 мая поддержали 50% участников опроса. Против такого решения выступили 17% респондентов, еще 17% считают, что стране не нужны майские выходные.
- В то время как мнения граждан разошлись, компании готовятся к финансовым потерям. Как пишут «Открытые медиа» со ссылкой на собственный опрос, увеличение майских праздников не отразится на производственных компаниях, которые работают непрерывно, но им придется платить сотрудникам по повышенному тарифу с 1 по 10 мая.
- Это касается крупных промышленных предприятий – от «Русала» до «Мегафона» и производителя «Абрау Дюрсо». Компании ждут официального постановления правительства, где будет прописано, какой статус получат дополнительные выходные дни с 4 по 7 мая. От этого будет зависеть оплата работы сотрудников: в праздничные дни оплата идет в двойном размере, а в просто нерабочие – по усмотрению работодателя.
- Участники потребительского рынка ждут снижения клиентского потока и убытков от выплат сотрудникам, которые уйдут на 10-дневные каникулы. «Вот и меры по поддержке бизнеса подоспели», – пошутила основательница сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова. Бизнесу придется выплатить треть зарплаты неработающим сотрудникам и оплатить аренду помещений, считает она.
- По словам профессора Высшей школы экономики Олега Вьюгина, коммерческий сектор будет расплачиваться за лишние выходные. Но в сравнении с прошлым годом ВВП в мае не сильно снизится, поскольку в прошлом году в это время вообще был карантин.
- Какой минус для экономики принесет решение президента Владимира Путина, экономист Евгений Гонтмахер затруднился сказать. По его мнению, решение принято в связи с началом третьей волны COVID-19, а выбор стоял из двух вариантов: «Не обращать внимание на подъем заболеваемости ковидом или на экономику». «Сделали эрзац локдауна, при котором люди будут все равно ходить гулять и в магазины и во всякие развлекательные центры», – заключил Гонтмахер.
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- «При спаде экономики это как-то очень шикарно, некоторое снижение будет», – говорит глава региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. По ее словам, воспользуются выходными в основном бюджетники – они точно не будут работать.
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бизнес может привлечь россиян к выполнению работ за двойную оплату, согласно изданному внутреннему приказу по предприятию. какие проблемы у бизнеса, если есть желание заработать и поделиться прибылью с людьми? закон это не запрещает.