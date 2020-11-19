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Счетная палата выявила кражу 5 трлн руб. из бюджета под видом строительства
19 Ноября 2020 43 0 Экономика
Счетная палат под руководством Алексея Кудрина выявила очередную «черную дыру», в которую утекают деньги российских налогоплательщиков. На сей раз это капитальное строительства, объемы которого поражают воображение – на 1 января 2020 года 5,094 трлн руб. федеральный и региональные бюджета бюджеты вложили в стройки, которые не были завершены. В итоге по стране зафиксировано почти 75 тыс. объектов, использовавшихся для расхищения бюджетных средств чиновниками.
Страна разворованных строек
- Российские чиновники в совершенстве освоили практику хищения бюджетных средств под видом капитального строительства. По данным Счетной палаты, на 1 января из федерального и региональных бюджетов чиновники расхитили 5,094 трлн руб., которые были взяты под предлогом возведения 74,6 тыс. объектов по всей стране. Все они находятся в статусе «незавершенное строительство».
- В том числе речь идет о 3,4 тыс. зданий и инфраструктурных сооружений, которые обошлись бюджету в 875 млрд руб. и строятся более 5 лет. Еще 4,3 тыс. объектов стоимостью 248 млрд руб. – это «брошенные» стройки, как правило, законсервированы. Только в 2019 году объектов долгостроя стало на 47 больше. Также было заброшено 6 строек. Аудиторы Счетной палаты констатируют: уже принятые меры на федеральном и региональном уровне не улучшили ситуацию.
- Больше всего проблем с капитальным строительством выявлено у Росприроднадзора – ни один проект, получивший бюджетное финансирование, ведомство не довело до конца. Кроме этого, более 80% денег пошло на «брошенные объекты» и «долгострой» у следующих ведомств: Россельхознадхор, Минтранс, Росархив и Росводресурсов.
- Далее идут Минэнего – 50% объектов заброшено, Федеральное казначейство – тоже 50%, Роспечать – 50%, Росрыболовство – 51,6%, ФМБА – 55,6%, Минобрнауки – 58%, Минсельхоз – 59,1%, Минэкономразвития – 66,7%.
- Не отличается исполнительностью и Управления делами президента – 24,1% строек под вопросом. Аудиторы отмечают, что проблемными стали самые дорогие объекты, на которые было потрачено 75,4% бюджета.
- В заключении Счетная палата написала, что законодательство Российской Федерации на сегодняшний день позволяет расхищать бюджет чиновникам, поскольку в нем нет понятия «незавершенное строительство». Если ввести это понятие и спрашивать с чиновников за каждую груду бетона, которую они нагородили, эффективность резко вырастет – строек станет вдвое меньше.
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