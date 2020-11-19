Счетная палата выявила кражу 5 трлн руб. из бюджета под видом строительства 43 0 Экономика

Счетная палат под руководством Алексея Кудрина выявила очередную «черную дыру», в которую утекают деньги российских налогоплательщиков. На сей раз это капитальное строительства, объемы которого поражают воображение – на 1 января 2020 года 5,094 трлн руб. федеральный и региональные бюджета бюджеты вложили в стройки, которые не были завершены. В итоге по стране зафиксировано почти 75 тыс. объектов, использовавшихся для расхищения бюджетных средств чиновниками.