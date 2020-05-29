Сбербанк вывозит из России золото. Две трети запаса отправлены в Лондон 392 0 Экономика img_copyright

Российские банки активно продают собственные запасы золота за рубеж – за март и апрель из России было вывезено 8,6 тонны золотых слитков. Лидером по объемам продаж выступает Сбербанк, который продал 5,5 тонны в апреле. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на статистику Центробанка.