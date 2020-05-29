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Сбербанк вывозит из России золото. Две трети запаса отправлены в Лондон
29 Мая 2020 392 0 Экономика
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Российские банки активно продают собственные запасы золота за рубеж – за март и апрель из России было вывезено 8,6 тонны золотых слитков. Лидером по объемам продаж выступает Сбербанк, который продал 5,5 тонны в апреле. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на статистику Центробанка.
Распродажа золотого запаса
- Распродажу золота российские банки ведут с ноября 2019 года. За полгода из России за рубеж было отправлено 17 тонн драгоценного металла. Продажи резко увеличились в марте – апреле 2020 года: они выросли до 8,6 тонны.
- Больше всего продал золота Сбербанк – 5,5 тонны в апреле. Фактически банк стал единственным продавцом драгметалла в этом месяце. В результате суммарные запасы золота у банка упали на 37,7%. По состоянию на 1 ноября 2019 года, у банка было 22,5 тонн, а к 1 мая осталось 9 тонн. За полгода Сбербанк продал две трети собственного золотого запаса.
- До пандемии золото вывозили на бортах пассажирских самолетов. Но теперь, в отсутствие регулярного авиасообщения, российским банкам приходится фрахтовать чартерные рейсы и перевозить золотые слитки в пассажирском салоне. Точно так же в Россию завозятся наличные доллары и евро, писал Forbes.
- Основное направление экспорта золота из России – Лондон. Раз в неделю самолеты отправляются в столицу Великобритании со слитками золота и серебра. Драгметаллы покупают частные инвесторы в качестве «защитного» актива на фоне кризиса. Цены на золото поднялись выше 1700 долларов за унцию впервые с 2012 года.
- Распродажа золота банками за рубеж стала возможна после того, как Центробанк с 1 апреля 2020 года отказался пополнять золотой запас. Регулятор тоже начал продажу золота, чтобы покрыть нехватку нефтедолларов и закрыть брешь в платежном балансе.
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