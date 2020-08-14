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Сбербанк отменил бесплатные уведомления. Будет брать 30 рублей

14 Августа 2020 448 0 Экономика
Сбербанк отменил бесплатные уведомления. Будет брать 30 рублей

Крупнейший банк России отказался от рассылки бесплатных уведомлений о переводах на платежные карты. Теперь чтобы быть в курсе перечисления средств, клиентам организации придется подписаться на услугу «Уведомления по карте». Стоимость оповещений начинается от 30 руб. в месяц для самых простых карт, доходит до 60 руб. для стандартных и только для премиальных и кредитных будет нулевой. Банки в 2020 году переключаются на разного рода комиссии – они дают больше прибыли, чем кредитование и инвестиции.

Комиссии и платные услуги – прибыль банка

  • Клиенты Сбербанка больше не смогут получать бесплатные уведомления СМС и push о приходе средств на карту. За это банк предлагает заплатить от 30 до 60 руб. в месяц в зависимости от карты. Об этом пишет РБК 14 августа, хотя изменения были внесены в разных регионах в конце июля или начала августа. Многие клиенты получили соответствующее СМС (оно было бесплатным).
  • Почему банк пошел на этот шаг, представители организации не сообщают. Они лишь говорят о преимуществах платных уведомлений: клиенты получат информацию о сумме перевода, отправителе и остатке на карте. Если же клиент откажется от подключения услуги, ему будет приходить только один тип сообщений – с кодами для подтверждения операций.
  • Всего у Сбербанка 95,4 млн пользователей. Во втором квартале на фоне пандемии коронавируса банк ввел комиссию за денежные переводы, в результате чего рост комиссионных доходов составил 16%.
  • Решение Сбербанка стало ответом на запрет «банковского роуминга» со стороны Центробанка. Банк обложил любые переводы более 50 тыс. руб. в месяц комиссией в 1% от суммы транзакции. Чтобы не платить комиссию, банк предложил покупать подписку – от 99 до 209 руб. в месяц.
  • В итоге банк заработал на этом 16,2 млрд руб. за квартал. Всего же доходы Сбербанка от комиссий за первое полугодие достигли 31 млрд руб. Новое решение укладывается в это же русло.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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