Сбербанк отменил бесплатные уведомления. Будет брать 30 рублей 448 0 Экономика

Крупнейший банк России отказался от рассылки бесплатных уведомлений о переводах на платежные карты. Теперь чтобы быть в курсе перечисления средств, клиентам организации придется подписаться на услугу «Уведомления по карте». Стоимость оповещений начинается от 30 руб. в месяц для самых простых карт, доходит до 60 руб. для стандартных и только для премиальных и кредитных будет нулевой. Банки в 2020 году переключаются на разного рода комиссии – они дают больше прибыли, чем кредитование и инвестиции.