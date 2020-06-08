Саудовская Аравия взвинтила цены на нефть. «Ценовая война» с Россией завершена 197 0 Экономика img_copyright

Саудовская Аравия довольна компромиссом с Россией, которого она достигла 6 июня в рамках ОПЕК+. Текущий уровень добычи сохраняется до 1 августа и может быть продлен до сентября. На этом фоне Эр-Рияд отказался от предоставления скидок своим покупателям, которыми в марте развязал «ценовую войну» и уронил нефть до 16 долларов за баррель. По мнению аналитиков, это сознательная стратегия, направленная на опустошение хранилищ, которые заполнились за время пандемии коронавируса.