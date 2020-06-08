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Саудовская Аравия взвинтила цены на нефть. «Ценовая война» с Россией завершена
8 Июня 2020 197 0 Экономика
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Саудовская Аравия довольна компромиссом с Россией, которого она достигла 6 июня в рамках ОПЕК+. Текущий уровень добычи сохраняется до 1 августа и может быть продлен до сентября. На этом фоне Эр-Рияд отказался от предоставления скидок своим покупателям, которыми в марте развязал «ценовую войну» и уронил нефть до 16 долларов за баррель. По мнению аналитиков, это сознательная стратегия, направленная на опустошение хранилищ, которые заполнились за время пандемии коронавируса.
Умная ценовая политика
- По информации агентства Platts, компания Saudi Aramco увеличивает отгрузочные цены на поставки в июле. Такое решение было принято сразу после продления соглашения ОПЕК+. Согласно прайс-листу, который Саудовская Аравия обычно публикует 5-го числа каждого месяца, для клиентов из Азии нефть марки Arab Light подорожает на 6,1 доллара, Arab Super Light – на 7,3 доллара, а тяжелые марки Arab Medium и Arab Heavy – на 5,9 и 5,6 доллара.
- Европу также ждет подорожание: Arab Extra Light повысится в цене на 3,9 доллара для Западной Европы и на 5,3 доллара для Средиземноморья. Марка Arab Light будет стоить 4 доллара для Северо-Западной Европы и 4,7 доллара в Южной Европе. Тяжелые марки подорожают на 3,9-4,4 доллара. Для США арабская нефть станет дороже на 40-60 центов.
- Никто из аналитиков не ждал подобного повышения цен. Эксперты допускали, что они вырастут на 2-5 долларов за баррель. Только две позиции из 17 будут стоить дешевле бенчмарка: Arab Heavy на 10 центов в Азии будет дешевле Oman/Dubai и на 50 центов дешевле Brent на Северо-западе Европы.
- Биржевые аналитики отмечают, что рост цен на саудовскую нефть в июле стал рекордным за 20 лет. По словам главы исследований нефтяного рынка Rystad Energy Бьорнара Тонхаугена, Саудовская Аравия создает небольшой цикл роста нефтяных цен, смысл которого в том, что цены на ближайший месяц выше, чем при поставках с отсрочкой. Такая стратегия делает бессмысленным закупку нефти в хранилища для ее последующей перепродажи и провоцирует распродажу запасов, которые были накоплены во время коронавируса.
- Действия Саудовской Аравии тонко просчитаны: сохранение ограничений на добычу в рамках ОПЕК+ на 9,7 млн баррелей в сутки приведет к тому, что уже в июле и августе потребление превысит добычу на 4 млн баррелей в сутки. Это обещает опустошить хранилища и взвинтить цены на нефть.
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