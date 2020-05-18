Саудовская Аравия остановила гигантское месторождение. Россия получила нефть по 30 393 0 Экономика img_copyright

Королевство Саудовская Аравия режет нефтедобычу и способствует повышению мировых цен на нефть. Новость об остановке добычи на гигантском месторождении «Аль-Хафджи» привела к росту котировок марки Brent до 34 долларов. Российская нефть Urals взлетела до 30,86 доллара за баррель при отгрузке из Новороссийска. Но этого до сих пор мало для наполнения российского бюджета, который верстается только при цене 42 доллара за бочку.