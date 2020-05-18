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Саудовская Аравия остановила гигантское месторождение. Россия получила нефть по 30
18 Мая 2020 393 0 Экономика
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Королевство Саудовская Аравия режет нефтедобычу и способствует повышению мировых цен на нефть. Новость об остановке добычи на гигантском месторождении «Аль-Хафджи» привела к росту котировок марки Brent до 34 долларов. Российская нефть Urals взлетела до 30,86 доллара за баррель при отгрузке из Новороссийска. Но этого до сих пор мало для наполнения российского бюджета, который верстается только при цене 42 доллара за бочку.
Не время для месторождений-гигантов
- Саудовская Аравия вместе с Кувейтом приняли решение заморозить добычу на месторождениях «Аль-Хафджи» и «Вафра», которые находятся в «нейтральной зоне» на границе двух стран. В марте Эр-Рияд запустил разработку месторождения и нарастил с его помощью добычу на рекордные 12,3 млн баррелей в сутки, угрожая затопить мир собственной нефтью. Теперь же саудовцы сокращают объемы извлекаемой нефти до 7,5 млн баррелей к 1 июня.
- «Аль-Хаджи» и «Вафра» давали Саудовской Аравии и Кувейту 500 тыс. баррелей в сутки. До недавнего времени они простаивали, поскольку велись споры вокруг концессионного соглашения об их использовании с американской компанией Chevron.
- После «нефтяной войны» и «ценовых войн» на рынках Европы и Азии, Эр-Рияд делает все, чтобы убрать с рынка нефти около 10 млн баррелей в день совместно со своими партнерами, в том числе и Россией. Королевство испытывает колоссальные финансовые и экономические трудности. Однако пока избыток предложения составляет около 20 млн баррелей. Балансировка рынка может произойти к концу года или в первом квартале 2021 года. Страшные дни отрицательных цен позади, говорят в агентстве Rystad Energy, но восстановление спроса будет долгим.
- Новость подбросила нефтяные цены вверх: североморский сорт Brent впервые с 9 апреля подорожал на 4,2%, до 33,86 доллара, а американский WTI – до 5,3%, до 31,08 доллара. На этом фоне российский сорт Urals стал впервые за два месяца дороже 30 долларов – 30,86 доллара в порту Новороссийска. Это хорошая новость для российских нефтяных компаний, но все еще плохая для бюджета России, который сходится лишь при цене 42 доллара за баррель.
- Другое позитивное для рынка нефти сообщение поступило из США, где продолжается падение буровой активности. По данным Baker Huges, за неделю количество буровых установок сократилось на 35 штук, до 339 единиц, хотя в начале года их было вдвое больше – более 700. Это минимальный результат с 1940 года. Его российские политики, развязавшие «нефтяную войну» в марте 2020 года, могут записать себе в заслугу – как победу над добытчиками сланцевой нефти. Хотя это будет далеко от правды.
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