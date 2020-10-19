Саудовцы заманили Россию в ловушку. Нарастить добычу нефти не получится 1934 0 Экономика

Когда Россия пошла на соглашение с Саудовской Аравией и сократила собственную добычу на 2,5 млн баррелей в сутки – с 11,3 млн до 8,8 млн – предполагалось, что летом страна вернет себе 500 тыс. баррелей и столько же с января 2021 года. Таким образом, в начале следующего года Россия могла бы добывать на 1,5 млн баррелей меньше, чем годом ранее и рассчитывать на дальнейший рост. Однако этого не будет – президент Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман договорились продлить сделку ОПЕК+ в нынешнем виде на неопределенный срок из-за непредвиденных обстоятельств.