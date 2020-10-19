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Саудовцы заманили Россию в ловушку. Нарастить добычу нефти не получится
19 Октября 2020 1934 0 Экономика
Когда Россия пошла на соглашение с Саудовской Аравией и сократила собственную добычу на 2,5 млн баррелей в сутки – с 11,3 млн до 8,8 млн – предполагалось, что летом страна вернет себе 500 тыс. баррелей и столько же с января 2021 года. Таким образом, в начале следующего года Россия могла бы добывать на 1,5 млн баррелей меньше, чем годом ранее и рассчитывать на дальнейший рост. Однако этого не будет – президент Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман договорились продлить сделку ОПЕК+ в нынешнем виде на неопределенный срок из-за непредвиденных обстоятельств.
Коронавирус бьет по нефти
- За последние две недели президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман дважды созванивались и договаривались о «тесной координации» на нефтяном рынке. Ковидные тучи сгустились над миром – в Европе из-за второй волны коронавируса снова вводятся ограничения, приближаются к этому и США, а значит, меняются перспективы мирового потребления нефти.
- В связи с этим министры ОПЕК+ возвращаются к обсуждению кризисных сценариев и отмене общего наращивания добычи на 1,9 млн баррелей в сутки с 1 января 2021 года. Первые онлайн-переговоры пройдут 19 октября, на которых стороны должны будут подтвердить приверженность общей сделки. Они станут пятыми с начала пандемии.
- Министрам, в том числе и России, представят доклад ОПЕК о восстановлении мирового спроса на нефть, упавшего на 10% с начала пандемии коронавируса. В документе прогнозируется дальнейшее снижение потребления нефти еще на 400 тыс. баррелей в сутки, то есть в общей сложности на 9,5 млн баррелей.
- Саудовская Аравия считает, что наращивать добычу с января 2021 года, как то предполагает сделка ОПЕК+, неразумно, сообщили источники позицию Эр-Рияда газете The Wall Street Journal. Саудиты будут давить на участников сделки и настаивать на отказе от запланированного увеличения поставок на 1,9 млн баррелей в сутки. По мнению Эр-Рияда, рынок не сможет переварить это дополнительное предложение.
- Кризисный сценарий, который будут рассматривать министры ОПЕК+, описывает «слабый спрос и растущее предложение нефти», пишет ТАСС со ссылкой на одного из авторов прогноза. Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо также заявил, что восстановление нефтяного спроса будет идти более медленными темпами, чем ожидалось ранее. Поэтому задача ОПЕК+ – не допустить нового обвала.
- Именно этому были посвящены и телефонные разговоры между Путиным и бин Салманом. Однако Россия, по словам министра энергетики Александра Новака, надеется увеличить добычу и смотрит «с оптимизмом» на рынок, несмотря на вторую волну коронавируса.
- При этом от продления соглашения об ограничении добычи нефти Саудовская Аравия ничего не теряет, в отличие от России, проигрывающей саудитам европейский рынок. Так, например, в сентябре Саудовская Аравия экспортировала на 3% меньше, чем в январе этого года, несмотря на соглашение. А вот Россия – на 21% меньше объемов января. И, если саудовский экспорт остается на уровне прошлого года, то российский рухнул на 14%. Поэтому продление сделки будет означать одно – дальнейшее падение экспорта российской нефти и потерю рыночной доли в Европе и Азии.
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