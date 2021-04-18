Санкции не так страшны. За большинством «иностранных» заемщиков России стоят госбанки
18 Апреля 2021 615 3 Экономика
Россия адаптируется к санкциям США против суверенного долга «через два-три-четыре месяца». Удар не будет слишком тяжелым, поскольку доля реальных иностранных инвесторов в госдолг почти в три раза меньше, чем официально указывается. По словам главы американского фонда Navigator Principal Investors Кайла Шостака, две трети «нерезидентов» в статистике Центробанка – это российские структуры, расположенные за рубежом. Об этом Шостак заявил в интервью ТАСС.
Все не так плохо, как кажется
- По данным Центробанка на 1 марта, «нерезиденты» (т.е. иностранные инвесторы) заняли России 3,14 трлн руб., или 22,7% от общего объема долга правительства. После угрозы санкций в марте и их введения в апреле доля иностранцев сократилась и упала ниже 3 трлн руб., до 20% от совокупной задолженности. При этом всего Россия должна по облигациям федерального займа (ОФЗ) – 13,85 трлн руб. (на 1 марта 2021 года).
- Однако, как заявил в интервью ТАСС глава американского фонда Navigator Principal Investors Кайл Шостак, реальная доля иностранцев в госдолге России меньше. Шостак утверждает, что две трети «нерезидентов» – это российские структуры, которые занимают правительству деньги из-за рубежа с помощью контрагентов. Иностранцам же принадлежит всего около 7% вложений в госдолг.
- Поэтому Шостак убежден – потери от санкций США будут носить имиджевый характер и «через два-три-четыре месяца» рынок адаптируется к ограничениям. Американских инвесторов заменят другие иностранцы, а на вторичном рынке все те, кто покупал облигации до сих пор, продолжат это делать. Такие инвесторы уже привыкли к «токсичному» статусу российских активов, считает Шостак.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Эксперт не услышал ничего нового в санкциях США. «Санкции против государственных компаний были с 2014 года, рынок давно привык к этому», – подчеркнул. Ограничения США и ЕС против Сбербанка и ВТБ не мешают им активно занимать правительству – из 13,85 трлн руб. общего долга на них приходится 4,9 трлн руб. (3,2 трлн на Сбербанк и 1,7 трлн на ВТБ). При этом они могут перепродавать облигации на вторичном рынке. Но США рассматривают новые санкции, которые могут запретить это, если президент Владимир Путин не пойдет на деэскалацию в отношениях с Вашингтоном.
Написать комментарий
и государство и ЦБ и банковские коммерческие структуры- есть монополия государства при отсутствии рынка, иное не допустимо и калечится без разговоров путем изъятия лицензий. россияне давно живут за железным занавесом партии, сменившей вывеску и лозунги и даже не догадываются об этом. слава ЕД, являющейся честью, умом и совестью российских граждан! слава, слава, слава! )))))
если бы у россиян была такая возможность как у государства-печатать деньги, они бы то же имитировали достижения не ходя на работу) однако. граждане себе позволить это не могут, потому что плохо работают и им нужно поднять пенсионный возраст. а государство может себе позволить и не такое. кто на что учился и куда был избран руководить...
остается печатать деньги, что бы имитировать собственные инвестиции и сказочное благополучие))) руководство вообще заниматься кипучей имитацией, на которую тратятся горы денег, сизифов труд и практически ничего не делает реально, пуская пыль в глаза чужим и своим.отсюда и результаты не просто нулевые, а отрицательные и скоро это будет заметно еще сильнее.