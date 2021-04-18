Санкции не так страшны. За большинством «иностранных» заемщиков России стоят госбанки 615 3 Экономика

Россия адаптируется к санкциям США против суверенного долга «через два-три-четыре месяца». Удар не будет слишком тяжелым, поскольку доля реальных иностранных инвесторов в госдолг почти в три раза меньше, чем официально указывается. По словам главы американского фонда Navigator Principal Investors Кайла Шостака, две трети «нерезидентов» в статистике Центробанка – это российские структуры, расположенные за рубежом. Об этом Шостак заявил в интервью ТАСС.