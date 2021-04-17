Самым богатым человеком во власти стал министр промышленности Мантуров 134 1 Политика

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в очередной раз становится самым богатым человеком в российской власти. Помимо того, что у чиновника наибольший доход во власти, он продемонстрировал и самый внушительный рост этого дохода: если в 2019 году Мантуров заработал 586 млн руб., то в период пандемического кризиса он увеличил его почти на четверть – до 740,4 млн руб., пишут «Открытые медиа».