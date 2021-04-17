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Самым богатым человеком во власти стал министр промышленности Мантуров

17 Апреля 2021 134 1 Политика
Самым богатым человеком во власти стал министр промышленности Мантуров

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в очередной раз становится самым богатым человеком в российской власти. Помимо того, что у чиновника наибольший доход во власти, он продемонстрировал и самый внушительный рост этого дохода: если в 2019 году Мантуров заработал 586 млн руб., то в период пандемического кризиса он увеличил его почти на четверть – до 740,4 млн руб., пишут «Открытые медиа».

Катается на Tesla, летает на вертолетах

  • В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин сделал выговор кабинету министров за нескромность. Прежде всего замечание Мишустина было обращено самому богатому человеку в правительстве – министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Он прилетал на рабочие мероприятия на разных вертолетах, писал «Рамблер».
  • По итогам 2020 года Мантуров задекларировал рекордный доход – 740,4 млн руб. За год он увеличился на 154,4 млн руб., выяснили «Открытые медиа». Для сравнения: премьер Мишустин заработал в прошлом году 19,8 млн руб. и увеличил доход на 1,6 млн. Даже с учетом дохода жены у него всего 63,9 млн руб. И, хотя это многократно больше, чем у президента Владимира Путина – 9,994 млн руб., с доходами Мантурова все это не сравнится.
  • Кроме внушительной суммы Мантуров задекларировал автомобиль Tesla X100D, который он купил вместо 408 «Москвича». Также у министра появилось вместо одного земельного участка на 11 420 кв. метра четыре участка, общей площадью 9669 кв. м. При этом он продал один гостевой дом и два хозяйственных здания. Еще одно новое приобретение Мантурова – жилой дом площадью 3075,9 кв. м. Вертолетов Мантуров не задекларировал. За счет чего министр получает такие доходы, в декларации не указано.
  • Самые скромные доходы в правительстве оказались у министра культуры Ольги Любимовой. Она заработала чуть больше 9 млн руб. – примерно столько же, сколько и Путины. Но за год в праивтельстве она получила больше на 25%. За счет чего, опять же не указывается. Министр просвещения Сергей Кравцов тоже получил 9,46 млн руб. Это скромно по меркам правительства, но в пять раз больше, чем Кравцов заработал годом ранее.

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  • Среди родственников чиновников больше всего заработал муж вице-премьера Татьяны Голиковой Виктор Христенко – почти 270 млн руб. За год он почти в пять раз увеличил доход. Голикова отвечает за борьбу с коронавирусом и все, что с ним связано в России.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
09:49 0 0
И.И..:

самые богатые скрывают это лучше, позволив мантурову выглядеть им в чужих глазах. только и всего.

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